Tiểu Vy và nam thần Jung Hae In gặp gỡ: Event thời trang ngỡ poster phim thanh xuân

Tối 4/9, sự kiện The Hilfiger Resort của thương hiệu nước Mỹ Tommy Hilfiger đã chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của dàn khách mời quốc tế trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy, nam thần xứ Hàn Jung Hae In và dàn mỹ nam Thái Lan đang được săn đón hiện nay. Sự kiện với quy mô không quá lớn, diễn ra ấm cúng trên đảo Koh Samui, nhằm kỷ niệm ra mắt của bộ sưu tập Summer 2025 của hãng. Mới đây, Tiểu Vy vừa khoe trọn bộ ảnh đẹp mơ mộng trong buổi tối hôm qua, những khung hình chung của "mỹ nhân ngàn năm có một" và tài tử xứ Hàn nhanh chóng được thả tim nồng nhiệt.

Tiểu Vy lựa chọn chiếc đầm polo dệt kim ôm sát, tông navy trầm sang trọng, theo phong cách preppy mà Tommy Hilfiger luôn theo đuổi. Trong khi đó, Jung Hae In lại chọn hình ảnh phóng khoáng và cổ điển với áo sơ mi kẻ sọc mang nét retro của thương hiệu.

Khung hình chẳng khác nào một cảnh phim Hàn lãng mạn với nụ cười dịu dàng, ánh mắt hiền hậu của "nam thần hàng xóm". Đối lập lại là nét đẹp hiện đại, sắc sảo của Tiểu Vy.

Hai ngôi sao nhẹ nhàng chào hỏi khi gặp gỡ.

Khung hình chung của Tiểu Vy và Jung Hae In là sự kết hợp mà fan Việt khó lòng ngờ tới.

Tommy Hilfiger Việt Nam thường xuyên đồng hành cùng một vài nàng Hậu trong các bộ ảnh và sự kiện trong nước, trong đó có Tiểu Vy, Thanh Thuỷ...

Sự kết hợp của Jung Hae In và Tommy Hilfiger dù mới chớm gần đây nhưng đã được các fan tích cực "đẩy thuyền" mong anh chàng sẽ sớm "cập bến" thương hiệu thời trang casual nước Mỹ.

Vẻ nam tính, thư sinh và cổ điển của Jung Hae In có nhiều màu sắc tương đồng với nhà mốt.

Tiểu Vy thả tim bài đăng của Jung Hae In khi anh cập nhật về sự kiện này.

Recap dàn khách mời quốc tế tại event The Hilfiger Resort (Nguồn Vogue Thailand).

Gọi bữa tiệc ấm cúng của Tommy Hilfiger là đại tiệc visual cũng chẳng quá. Có một Hoa Hậu Việt Nam 2018 thì cũng có luôn một Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 là mỹ nhân lai Catriona Gray. Vẻ đẹp ngọt ngào của Tiểu Vy khi đứng bên viusal mặn mà, sắc sảo của Catriona quả thật khiến khung hình đọ sắc này bất phân thắng bại.

Tiểu Vy chung khung hình cùng Hoa hậu Hoàn Vũ 2018, Catriona Gray.

Về phần các mỹ nam, visual "không tuổi" của Jung Hae In ở mùa xuân thứ 37 khiến dàn trai trẻ như Pond Naravit, Fourth, Gemini, Phuwin dù kém đến hơn chục tuổi cũng phải dè chừng.