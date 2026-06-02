Mới đây, trên trang cá nhân, cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam - Khánh Thi và Phan Hiển đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ lại những bức ảnh thời ấu thơ của mình, đặt cạnh tấm hình chụp chung của ba thiên thần nhỏ hiện tại. Sự so sánh đầy thú vị này ngay lập tức "gây bão" mạng xã hội bởi người xem dễ dàng nhận ra, hành trình tình yêu kéo dài nhiều năm của họ không chỉ kết thúc bằng một đám cưới cổ tích, mà còn để lại những "trái ngọt" vô cùng chất lượng. Nhìn vào những đường nét trên gương mặt các con, ai nấy đều phải công nhận sức mạnh kỳ diệu của di truyền.

Ngược dòng thời gian về khoảng 30 năm trước, Khánh Thi vốn là một cô tiểu thư Hà thành chính hiệu, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật và bộc lộ nhan sắc thanh tú ngay từ thuở nhỏ. Trong bức ảnh cũ được hé lộ, cô bé Khánh Thi ngày ấy đã sở hữu đôi mắt biết cười, chiếc mũi cao thon gọn cùng nụ cười rạng rỡ bừng sáng cả khuôn mặt khi ôm chú cún cưng. Ở đầu bên kia của đất nước, Phan Hiển lại là một thiếu gia Sài thành sống trong nhung lụa, sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản bề thế. Cậu bé Phan Hiển ngày nhỏ lanh lợi, bụ bẫm, diện bộ quần áo hồng tinh nghịch và luôn toát lên vẻ hoạt bát, tự tin. Hai thiếu nhi xinh yêu ngày ấy, chẳng ai ngờ sau này lại viết nên một câu chuyện tình yêu vượt qua mọi khoảng cách và định kiến.

Visual thủa nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển so với các con hiện tại có nhiều nét tương đồng

Đến nay, sau nhiều năm gắn bó và cùng nhau trải qua bao thăng trầm, cặp đôi đã xây dựng một gia đình hạnh phúc viên mãn với ba nhóc tỳ: Kubi Minh Cường, Anna Vương Diễm và bé út Lisa. Điều khiến khán giả trầm trồ nhất chính là ngoại hình của các bé như được "đúc từ một khuôn" với bố mẹ thời thơ ấu. Cậu cả Kubi càng lớn càng bộc lộ rõ nét điển trai, phong thái lịch lãm và lãng tử giống hệt bố Phan Hiển, thậm chí còn bộc lộ năng khiếu khiêu vũ thiên bẩm từ rất sớm. Trong khi đó, bé hai Anna lại dịu dàng, sở hữu những đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn thừa hưởng từ mẹ Khánh Thi. Riêng cô út Lisa, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm lộ vẻ lém lỉnh, tinh nghịch, là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét sắc sảo của mẹ và sự hiếu động của bố.

Bức ảnh so sánh thế hệ trước và thế hệ sau nhà Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ là một minh chứng vui cho việc "khéo sinh" của cặp đôi, mà còn thể hiện sợi dây gắn kết gia đình vô cùng thiêng liêng. Trải qua nhiều năm, từ hai đứa trẻ ngây thơ xinh yêu, họ đã gặp nhau, yêu nhau và cùng tạo nên một thế hệ tương lai "cực phẩm". Nhìn ngắm tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười và những năng lượng tích cực của họ, công chúng càng thêm ngưỡng mộ và tin tưởng vào những duyên phận tốt đẹp trong cuộc sống.