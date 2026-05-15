Mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất của cậu con trai cả Minh Cường (biệt danh là Kubi). Ở tuổi 11, "hoàng tử bé" nhà Phan Hiển gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội và vẻ ngoài chuẩn soái ca nhí.

Trong bộ ảnh mới, Kubi khiến người hâm mộ bất ngờ khi đã cao chạm mốc 1m60. So với hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn thường xuất hiện trên sàn đấu khiêu vũ cùng bố mẹ trước đây, Kubi hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng. Cậu bé trông chững chạc và "trổ mã" nhanh chóng khi bước vào giai đoạn tiền dậy thì.

Loạt ảnh mới đây của Kubi nhà Khánh Thi - Phan Hiển nhận nhiều lời khen của CĐM

Không chỉ gây ấn tượng về chiều cao, Kubi còn sở hữu gương mặt điển trai với những đường giống bố Phan Hiển. Thần thái tự tin, đôi mắt sáng và khả năng tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính giúp cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Dù ngoại hình có phần người lớn, Khánh Thi tiết lộ con trai vẫn giữ nguyên tính cách hồn nhiên, lém lỉnh của trẻ thơ. Sự đối lập giữa vẻ ngoài "soái ca" và tính cách hiếu động tạo nên sức hút riêng cho cậu cả nhà Khánh Thi. Trong gia đình, Kubi cũng được biết đến là người anh trai gương mẫu, luôn yêu thương và nhường nhịn các em.

Kubi cao gần bằng bố Phan Hiển

Kubi Minh Cường hiện là một trong những cái tên nổi bật nhất của thế hệ trẻ trong làng dancesport Việt Nam. Không dựa dẫm vào danh tiếng của bố mẹ, cậu bé đã tự khẳng định tài năng của mình bằng bảng thành tích đáng nể, đỉnh cao là hai lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới tại giải đấu Syllabus World Championship ở Ý vào năm 2023 và 2024. Mới đây nhất, Kubi cùng bạn nhảy đã xuất sắc giành 2 HCV tại giải Đông Nam Á.

Kubi thừa hưởng tài năng khiêu vũ từ bố mẹ

Với sự đầu tư bài bản từ gia đình cùng năng khiếu thiên bẩm, Kubi được kỳ vọng sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, tiếp nối sự nghiệp rực rỡ của cặp đôi kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển trong tương lai.