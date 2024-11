Tiểu thư Doãn Hải My tâm đắc 5 kem chống nắng: Giá bình dân nhưng chất lượng "đỉnh nóc kịch trần"

Với đam mê mua sắm và trải nghiệm các loại mỹ phẩm từ bình dân đến đắt đỏ, Doãn Hải My luôn được xem là một trong những "địa chỉ review" uy tín cho phái nữ tham khảo.



Mới đây trên Instagram cá nhân, khi được hỏi về kem chống nắng hữu hiệu cho da dầu, Hải My đã không ngần ngại chia sẻ về 5 item mà cô tâm đắc. Không chỉ riêng mình nàng WAGs mê mẩn, cả 5 dòng chống nắng này đều là những gương mặt quen thuộc và được rất nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng.

1. Bộ đôi kem chống nắng Caryophy và kem chống nắng Beplain

Đây không phải lần đầu Doãn Hải My dành lời khen cho kem chống nắng Caryophy, cách đây không lâu nàng WAGs còn lên hẳn 1 clip review chi tiết về em này trên kênh TikTok cá nhân . Caryophy là dòng chống nắng nâng tông nhẹ nhàng, có khả năng phục hồi da đang lên mụn và kích ứng, rất phù hợp để các nàng da dầu sử dụng. Em này có kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, thấm nhanh, đem lại cảm giác thông thoáng nhẹ mặt, có khả năng chống thấm nước và mồ hôi cực ổn.

Kem chống nắng Beplain phiên bản Sunmuse Tone Up & Correcting Matte Sunscreen khi thoa lên da sẽ mang lại lớp finish mịn lì, giúp kiềm dầu hiệu quả. Đây là dòng chống nắng vật lý lai hóa hóa, có thể sử dụng 3in1 để thay thế kem lót, kem nền và kem che khuyết điểm. Sản phẩm nâng tông nhẹ, gam màu tự nhiên rất hợp với người châu Á. Nàng da dầu nghe review của Hải My để kết thân với em này là chuẩn bài vì Beplain có kết cấu dạng sữa mỏng mịn, thẩm thấu nhanh, không trôi và không gây tình trạng bết dính.

2. Bộ đôi kem chống nắng d'Alba và kem chống nắng Cell Fusion C

Vẫn là kem chống nắng nâng tông, nhưng nếu thích lớp finish bóng nhẹ và có hiệu ứng glowy mịn màng thì Doãn Hải My gợi ý thêm 2 item "chân ái" cho nàng da dầu tham khảo. Đầu tiên là Purple Correcting của d'Alba, em này có khả năng bảo vệ toàn diện mà vẫn đem lại cảm giác dịu nhẹ, giúp da săn chắc, tăng độ trắng và giảm nếp nhăn hiệu quả. Sản phẩm lành tính nên được Hải My sử dụng cả trong giai đoạn bầu bì.

Tương tự như d'Alba, kem chống nắng Cell Fusion C cũng có khả năng mang đến lớp finish mỏng mịn khi apply lên da mặt. Độ "hot" của Cell Fusion C không có gì để bàn cãi khi luôn được các tín đồ làm đẹp lăng xê từ năm này qua năm khác. Dòng Derma Relief Sunscreen mà Hải My gợi ý là phiên bản chống nắng dịu nhẹ, thích hợp cho mọi loại da đặc biệt là da dầu.

3. Chống nắng Beauty Of Joseon

Doãn Hải My giới thiệu thêm 1 item xịn xò dành riêng cho những nàng da dầu có sở thích dùng kem chống nắng không nâng tông, đó là dòng chống nắng dạng thỏi cúa thương hiệu Beauty Of Joseon.

Em này có thành phần ngải cứu và trà xanh giúp cung cấp độ ẩm cho da mướt mịn và không bị khô căng. Công thức kiểm soát dầu thừa sẽ mang đến cho nàng 1 làn da khô thoáng, mềm mại và hạn chế bã nhờn. Vì có thiết kế thanh lăn dạng thỏi nên thao tác thoa lên da rất dễ dàng, lăn đến đâu sẽ khô ráo đến đó, không hề gây nhờn dính cho da.