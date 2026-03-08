Tiểu Song Hye Kyo khiến hung thần Getty Images nhận thua đau

Không phải ngẫu nhiên mà Getty Images thường được dân mạng gắn với biệt danh “hung thần thảm đỏ”. Khác với nhiều hệ thống ảnh đã qua chỉnh sửa, những bức hình từ kho ảnh nổi tiếng này gần như giữ nguyên độ chân thực, từ ánh sáng, kết cấu da cho tới từng chi tiết nhỏ trên gương mặt. Chính vì vậy, không ít ngôi sao đình đám cũng từng ngậm ngùi mất điểm khi ảnh Getty phơi bày rõ nếp trang điểm, lỗ chân lông hay những khoảnh khắc chân thực kém hoàn hảo. Tuy nhiên, mới đây, một mỹ nhân sinh năm 2005 lại khiến cư dân mạng phải bất ngờ khi được cho là “đánh bại” thử thách khắc nghiệt này. Nhân vật được nhắc đến chính là Anna - thành viên của nhóm MEOVV khi Getty Images cũng phải "bó tay" trước vẻ đẹp của cô nàng.



Ảnh Getty Images hoàn hảo không tì vết của Anna khi tham dự show diễn Chloé. (Nguồn: Getty Images)



Trong loạt ảnh do Getty Images công bố, Anna gần như không gặp bất kỳ “bài test nhan sắc” nào từ ống kính khắt khe này. Gương mặt của mỹ nhân sinh năm 2005 hiện lên với visual ngọt ngào, đường nét sắc bén: đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi thanh và làn da trắng mịn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù ảnh không qua chỉnh sửa, visual của cô vẫn giữ được vẻ trong trẻo, làn da căng bóng mướt mịn. Ánh nhìn dịu dàng nhưng cuốn hút cùng thần thái điềm tĩnh giúp Anna trông nổi bật giữa khung hình, khiến ảnh Getty Images cũng hóa fansign người hâm mộ.

Tại show diễn, Anna xuất hiện trong chiếc váy tông kem nhẹ nhàng mang tinh thần nữ tính đặc trưng của nhà mốt Pháp. Thiết kế cổ chữ V sâu phối ren mềm mại kết hợp phần tay bồng và những lớp bèo rủ tạo cảm giác bay bổng, thanh thoát. Gam màu sáng càng tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh mai của nữ idol. Cô hoàn thiện tổng thể với túi xách mini cùng sandal ánh kim, giữ bảng màu outfit đồng điệu và tinh tế. Layout makeup tông cam đào nhẹ nhàng cùng mái tóc đen uốn sóng bồng bềnh khiến nữ thần Kpop như tiểu thư tài phiệt giữa trời Âu.

Anna với loạt khoảnh khắc bùng nổ visual khi tham dự fashion week. (Nguồn: Instagram)

Cận cảnh visual xinh như búp bê của Anna tại show diễn. (Nguồn: dailyfashion_news)

Tại show diễn Chloé trước đó, Anna cũng viral với visual, kiêu kỳ, đến ảnh Getty cũng đẹp đến siêu thực. (Nguồn: X)

Ngay từ những ngày đầu debut, Anna đã gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát đúng chuẩn “nữ thần”. Gương mặt nhỏ gọn với những đường nét mềm mại giúp cô toát lên khí chất dịu dàng hiếm thấy ở một idol Gen Z. Đôi mắt to long lanh, sống mũi thanh mảnh cùng bờ môi cong nhẹ tạo nên tổng thể hài hòa, càng nhìn càng cuốn hút. Chính nhờ những nét đẹp tinh tế này mà nhiều cư dân mạng ví Anna như "tiểu Song Hye Kyo", đặc biệt là ở gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn lấp lánh như biết nói. Không ít khoảnh khắc cam thường hay mặt mộc của nữ idol thậm chí còn khiến dân mạng bất ngờ vì visual vẫn sáng bừng khung hình, củng cố danh hiệu một trong những gương mặt hàng top visual hiện nay của Kpop.