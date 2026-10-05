Đến cả Getty Images - ống kính vốn được mệnh danh là "hung thần" của dàn sao - dường như cũng phải chịu thua trước nhan sắc của Anna (thành viên nhóm nhạc Kpop MEOVV). Những bức ảnh cận mặt gần như không qua chỉnh sửa tại các sự kiện thời trang mới đây vẫn cho thấy đường nét thanh tú, làn da sáng cùng gương mặt gần như chẳng có góc chết của nữ idol sinh năm 2005. Không khó hiểu khi Anna liên tục trở thành chủ đề gây sốt, thậm chí được nhiều khán giả xếp vào hàng những visual nổi bật nhất của Kpop Gen 5.

Visual của Anna liên tục gây sốt qua các bức ảnh của Getty Images. Nguồn: Getty Images

Nhưng càng theo dõi Anna, người ta càng nhận ra nhan sắc không phải lợi thế duy nhất của cô nàng. Từng có nhiều năm làm người mẫu tại Nhật Bản trước khi ra mắt cùng MEOVV, Anna sở hữu vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể đẹp và đặc biệt là gu ăn mặc ngày càng đáng chú ý. Nếu trên thảm đỏ hay tại tuần lễ thời trang, cô có thể hóa thành nàng thơ kiêu kỳ thì trở về với những khoảnh khắc đời thường, Anna lại chuộng cách lên đồ trẻ trung và có phần tinh nghịch hơn. Đáng nói, nhiều công thức phối đồ của Anna không hề xa vời mà khá dễ ứng dụng, đủ để các cô gái trẻ học lỏm vài chiêu cho tủ đồ hàng ngày của mình.

Một trong những outfit thể hiện rõ nét trẻ trung của Anna là set đen gồm áo sát nách dáng lửng và chân váy bèo tầng đồng bộ. Những lớp bèo vốn khá nữ tính nhưng nhờ phủ toàn bộ bằng sắc đen, tổng thể trông cá tính và không bị quá điệu. Áo ngắn kết hợp miniskirt còn giúp khoe eo, kéo tỷ lệ chân trông dài hơn, trong khi tất đen và loafer đế dày tạo thêm nét khỏe khoắn. Đây là công thức chị em có thể học ngay từ Anna: nếu mặc váy áo nhiều bèo nhún hoặc chi tiết nữ tính, hãy thử chọn màu trung tính như đen và phối cùng một đôi giày có phom cứng cáp. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng giúp set đồ bớt bánh bèo mà vẫn giữ được vẻ xinh xắn.

- Nơi mua tương tự: Áo - Chân váy

Cùng cách phối giúp đôi chân trông dài hơn, Anna lại chuyển sang phong cách ngọt ngào hơn. Nữ idol chọn áo hai dây trắng dáng xòe, viền ren mềm mại kết hợp quần shorts đen ngắn gọn. Phần áo bay bổng đi cùng quần tối màu tạo sự cân bằng, giúp bộ đồ nữ tính nhưng không quá điệu. Điểm nhấn nằm ở đôi tất ren trắng cao quá đầu gối phối cùng giày trắng, vừa đồng điệu với chiếc áo vừa tạo nét búp bê trẻ trung. Chị em muốn học theo có thể áp dụng khá đơn giản: chọn một chiếc áo có ren làm điểm nhấn, phối cùng quần shorts trơn và tất cao cùng màu áo. Như vậy, bộ đồ vẫn có nét riêng mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

- Nơi mua: Áo - Quần shorts - Tất ren

Không phải lúc nào Anna cũng cần tận dụng vòng eo nhỏ hay đôi chân dài. Với chiếc váy tím dáng babydoll, nữ idol chuyển sang vẻ ngọt ngào với cổ vuông, tay phồng và những đường bèo nhún nhẹ. Phom váy rộng không nhấn đường cong nhưng lại tạo cảm giác mềm mại, trong khi sắc tím trầm vừa đủ nữ tính mà không quá điệu. Điểm chị em có thể học ở Anna là biết dừng đúng lúc. Khi chiếc váy đã có màu sắc nổi bật, tay phồng, bèo nhún và ruy-băng, cô gần như không thêm phụ kiện cầu kỳ. Với kiểu váy này, chỉ cần giày búp bê hoặc Mary Jane cùng một chiếc túi nhỏ màu trung tính là đủ, tránh thêm quá nhiều nơ hay trang sức lớn khiến tổng thể trở nên rườm rà.

- Nơi mua: Chloé

Sau những bộ váy ren, bèo khá điệu đà, Anna đổi hẳn phong cách với áo len dệt gân đen dáng ngắn và quần jeans xám ống loe. Bộ đồ gần như không có họa tiết nhưng lại tôn dáng rất hiệu quả: áo ngắn giúp phần thân trên trông gọn, còn quần ống loe dài tạo cảm giác đôi chân được kéo dài hơn. Thắt lưng đen khóa kim loại vừa nhấn vào vòng eo, vừa tạo sự liên kết với áo và túi xách. Đây cũng là công thức dễ học theo nhất trong tủ đồ của Anna: áo ôm dáng ngắn + jeans ống loe + thắt lưng. Chị em không cần thêm quá nhiều phụ kiện, chỉ cần chọn độ dài áo và cạp quần phù hợp với vóc dáng để tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Tóc buộc cao hoặc búi gọn cũng là một mẹo nhỏ giúp cả bộ đồ thêm trẻ trung, năng động.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Set đồ cuối lại là một Anna cá tính hơn hẳn. Nữ idol diện gần như nguyên cây đen với áo ôm cổ cao, quần shorts và đôi boots da cao tới gối. Thay vì thêm nhiều phụ kiện, cô chỉ dùng thắt lưng bản lớn để tạo điểm nhấn ở eo và để lộ một chút tất trắng phía trên boots. Chi tiết rất nhỏ nhưng đủ khiến bộ đồ đen bớt nặng nề, đồng thời giữ được nét trẻ trung đúng tuổi. Cách phối này cũng khá đáng để chị em học theo nếu thích mặc đồ đen. Thay vì cố thêm màu sắc, hãy tạo điểm nhấn bằng tỷ lệ và những khoảng sáng nhỏ: áo gọn phía trên, quần ngắn đi cùng boots cao, thêm tất trắng hoặc phụ kiện kim loại là đã đủ. Nhờ vậy, nguyên cây đen vẫn có điểm nhìn mà không bị chất quá nhiều món lên người.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans