Kem chống nắng sẽ hoạt động hiệu quả gấp đôi nhờ 5 chiêu nhỏ này

Kem chống nắng là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da ban ngày, nhưng hiệu quả bảo vệ không chỉ phụ thuộc vào chỉ số SPF hay PA trên bao bì. Cách thoa, lượng sử dụng và những bước skincare trước đó cũng quyết định đáng kể khả năng tạo lớp màng bảo vệ da trước tia UV. Nếu thường xuyên bôi kem chống nắng nhưng da vẫn dễ sạm, xuất hiện đốm nâu hoặc nhanh xuống sắc, có thể bạn đang bỏ qua một vài thao tác rất nhỏ. Dưới đây là 5 mẹo đơn giản giúp tận dụng tốt hơn sản phẩm chống nắng mỗi ngày.

1. Thoa serum vitamin C và kem dưỡng ẩm trước khi dùng kem chống nắng

Một lớp skincare phù hợp phía dưới có thể giúp làn da ở trạng thái ổn định hơn trước khi bước vào công đoạn chống nắng. Sau khi làm sạch, bạn có thể sử dụng serum vitamin C nếu sản phẩm phù hợp với làn da, sau đó khóa ẩm bằng kem dưỡng. Vitamin C được biết đến với khả năng chống oxy hóa, từ đó hỗ trợ bảo vệ da trước các tác động của các gốc tự do do môi trường, trong khi kem dưỡng giúp hạn chế tình trạng khô căng, bong tróc khiến lớp chống nắng khó tán đều. Tuy nhiên, vitamin C và kem dưỡng không thay thế kem chống nắng; chúng chỉ đóng vai trò bổ trợ. Để tránh các lớp skincare bị vón hoặc làm kem chống nắng trượt trên da, nên chờ từng sản phẩm thấm tương đối trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

2. Bôi đủ lượng kem chống nắng

Đây là yếu tố nhiều người thường bỏ qua nhất. Chỉ số SPF được công bố trên bao bì được xác định trong điều kiện sử dụng một lượng kem nhất định, vì vậy nếu thoa quá mỏng, mức độ bảo vệ thực tế có thể không đạt như kỳ vọng. Với vùng mặt và cổ, có thể áp dụng quy tắc khoảng hai ngón tay cho lượng kem chống nắng dạng lotion/cream, hoặc điều chỉnh theo hướng dẫn của từng sản phẩm. Không nên vì sợ bí da mà chỉ dùng một lớp thật mỏng, bởi một sản phẩm SPF50 không có nghĩa là bạn có thể bôi ít đi mà vẫn nhận được đầy đủ khả năng bảo vệ tương ứng. Nếu cảm thấy lượng lớn khiến da nặng mặt, hãy ưu tiên kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán thay vì cắt giảm lượng sử dụng.

3. Chấm kem thành 5 điểm rồi tán đều khắp mặt

Thay vì dồn toàn bộ kem chống nắng vào lòng bàn tay rồi xoa mạnh trước khi áp lên mặt, bạn có thể chia sản phẩm thành nhiều điểm nhỏ ở trán, hai má, mũi và cằm, sau đó nhẹ nhàng tán đều. Cách này giúp sản phẩm được phân bố đồng đều hơn, hạn chế tình trạng vùng quá dày, vùng lại gần như không có kem. Đặc biệt, những vị trí dễ bị bỏ quên như hai bên cánh mũi, sát chân tóc, đường viền hàm và quanh tai cũng cần được chú ý nếu có tiếp xúc với ánh nắng. Không cần chà xát quá mạnh; thao tác nhẹ nhàng và dành đủ thời gian để kiểm tra lại toàn bộ khuôn mặt sẽ giúp lớp chống nắng liền mạch hơn.

4. Đợi khoảng 15 phút trước khi ra ngoài

Sau khi hoàn thành bước chống nắng, đừng vội bước ngay ra đường. Dành khoảng 15 phút trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng giúp sản phẩm có thời gian ổn định trên bề mặt da. Khoảng thời gian này cũng giúp hạn chế việc kem bị xê dịch do mồ hôi, khẩu trang, tóc hoặc các thao tác trang điểm ngay sau đó. Nếu có trang điểm, hãy thực hiện các bước makeup sau khi kem chống nắng đã ổn định. Tuy nhiên, cần hiểu rằng chờ 15 phút không có nghĩa là sau đó da sẽ được bảo vệ tuyệt đối trong suốt cả ngày. Thời gian bảo vệ còn phụ thuộc vào cường độ UV, mồ hôi, nước, ma sát và lượng sản phẩm thực tế trên da.

5. Thoa lại kem chống nắng vào giữa ngày

Một lần thoa vào buổi sáng thường chưa đủ nếu bạn phải ở ngoài trời lâu. Kem chống nắng có thể bị giảm hiệu quả theo thời gian, đặc biệt khi da đổ mồ hôi, tiếp xúc với nước hoặc thường xuyên lau mặt. Vì vậy, nếu hoạt động ngoài trời, nên thoa lại sau khoảng 2 giờ hoặc theo hướng dẫn của sản phẩm; với những ngày chủ yếu ở trong nhà và ít tiếp xúc trực tiếp với nắng, tần suất có thể linh hoạt hơn. Khi thoa lại, nếu có makeup, có thể dùng các sản phẩm chống nắng dạng tiện lợi để bổ sung, nhưng cần đảm bảo lượng đủ để tạo lớp bảo vệ. Đừng chỉ phụ thuộc vào phấn phủ hay xịt chống nắng nếu lượng sử dụng quá ít.

Kem chống nắng chỉ phát huy tốt vai trò khi được sử dụng đúng cách. Bên cạnh 5 mẹo trên, hãy ưu tiên sản phẩm có SPF phù hợp, khả năng bảo vệ phổ rộng và kết hợp thêm các biện pháp vật lý như đội mũ, đeo kính, mặc quần áo chống nắng khi phải ở ngoài trời lâu. Một vài thao tác tưởng nhỏ như bôi đủ lượng, tán đều và thoa lại đúng lúc thực tế có thể tạo ra khác biệt lớn hơn việc liên tục đổi sang một loại kem chống nắng đắt tiền hơn.