Tiểu công chúa được cưng chiều nhất Cbiz: Mặc gì cũng thành trend, khối chị lớn cũng phải học theo

Mới 7 tuổi, Mộc Ngôn đã sở hữu lượng người theo dõi khiến không ít người trưởng thành phải ao ước, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trong những video thời trang và cuộc sống gia đình. Là con gái của nam diễn viên Từ Khả và nghệ sĩ Trần Tĩnh Uyển, cô bé được yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm tự nhiên cùng phong cách ăn mặc không quá cầu kỳ. Điều thú vị là Mộc Ngôn không cần lúc nào cũng diện hàng hiệu hay xuất hiện với hình ảnh chỉn chu như một tiểu thư nhí. Chính những khoảnh khắc đời thường, từ mái tóc hơi rối đến những bộ trang phục giản dị, lại khiến cô bé tạo được sức hút riêng.

Mộc Ngôn, tên đầy đủ là Từ Mộc Ngôn, được biết đến qua tài khoản mạng xã hội "Mộc Ngôn Khai Tâm Tương" do gia đình chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày. Cô bé bắt đầu được chú ý từ khi còn rất nhỏ và hiện đã có lượng người theo dõi lên tới hàng triệu. Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải gần đây, tài khoản của Mộc Ngôn đã tiến sát mốc 9 triệu người theo dõi. Sức hút của cô bé không chỉ đến từ việc có bố là diễn viên Từ Khả, người từng được khán giả biết đến với vai diễn Vương tử Du Lạc trong phim điện ảnh Ba La La Tiểu Ma Tiên. Mộc Ngôn còn khiến người xem yêu thích bởi những biểu cảm hồn nhiên, cách nói chuyện đáng yêu và phản ứng tự nhiên trước các tình huống đời thường.

Thay vì chỉ xuất hiện trong những bộ ảnh được dàn dựng cầu kỳ, cô bé thường được ghi lại khi đi chơi, du lịch, trò chuyện với mẹ hoặc đơn giản là tận hưởng những hoạt động thường ngày. Nhờ vậy, khán giả có cảm giác đang theo dõi hành trình trưởng thành của một em bé thực sự, chứ không phải một nhân vật nhí luôn phải giữ hình tượng hoàn hảo trước ống kính.

Điều khiến Mộc Ngôn khác biệt giữa vô số tài khoản trẻ em nổi tiếng trên mạng xã hội chính là phong cách không quá hào nhoáng. Trong nhiều video, cô bé diện những bộ trang phục có kiểu dáng đơn giản, màu sắc dễ thương và phù hợp với lứa tuổi. Đôi khi, mái tóc còn hơi bù xù, quần áo cũng không phải lúc nào cũng được phối theo một công thức hoàn hảo. Thế nhưng, chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên nét duyên riêng. Trang phục của Mộc Ngôn không khiến người xem cảm thấy xa cách, mà ngược lại, đem đến nhiều gợi ý gần gũi để phụ huynh tham khảo khi chọn đồ cho con. Một chiếc áo phông, bộ đồ mặc nhà hay chiếc váy có phom dáng đáng yêu đều có thể trở thành điểm nhấn khi được cô bé diện với biểu cảm tinh nghịch.

Không ít món đồ trẻ em được Mộc Ngôn mặc trong video nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những phụ huynh yêu thích phong cách của cô bé có thể tìm kiếm trang phục tương tự cho con, trong khi một số bạn trẻ cũng hào hứng học theo cách phối màu và lựa chọn phụ kiện. Bởi vậy, Mộc Ngôn thường được ví như một "thần tài" của các thương hiệu thời trang trẻ em: chỉ một lần xuất hiện cũng có thể khiến món đồ trở nên đáng chú ý hơn. Dẫu vậy, sức hút thời trang của cô bé không nhất thiết đến từ việc sở hữu những món đồ đắt đỏ. Điều đáng học hỏi hơn là cách lựa chọn trang phục phù hợp với độ tuổi, tạo cảm giác thoải mái và giữ được nét đáng yêu tự nhiên. Đây cũng là lý do hình ảnh của Mộc Ngôn dễ được nhiều gia đình đồng cảm.

Bên cạnh những bộ trang phục riêng, Mộc Ngôn và mẹ Tĩnh Uyển còn thường xuyên xuất hiện trong những set đồ có màu sắc hoặc phong cách đồng điệu. Hai mẹ con có thể lựa chọn trang phục cùng tông, cùng họa tiết hoặc chỉ đơn giản là những món đồ bổ trợ cho nhau, tạo nên tổng thể hài hòa khi đứng cạnh. Cách diện đồ đôi này không nhất thiết phải giống nhau hoàn toàn từ đầu đến chân. Đôi khi, mẹ chọn áo sơ mi màu kem còn con gái diện váy cùng tông; có lúc cả hai cùng mặc trang phục thoải mái trong chuyến đi chơi. Những lựa chọn nhỏ ấy vừa thể hiện sự gắn kết, vừa mang đến nhiều ý tưởng phối đồ cho các gia đình yêu thích phong cách mẹ và bé.

Điểm đáng yêu là Mộc Ngôn vẫn giữ được vẻ tinh nghịch của một cô bé 7 tuổi, ngay cả khi mặc trang phục đồng điệu với mẹ. Những biểu cảm ngộ nghĩnh, dáng đứng chưa thật sự tạo dáng chuyên nghiệp hay cách tương tác tự nhiên khiến các khung hình không bị cứng nhắc. Thay vì biến đồ đôi thành một màn trình diễn thời trang, hai mẹ con tạo cảm giác như đang cùng nhau tận hưởng một hoạt động vui vẻ.

Ngoài những video đời thường, Mộc Ngôn đôi lúc còn được mời tham dự các sự kiện hoặc chương trình thời trang dành cho trẻ em. Khi xuất hiện trên sàn diễn, cô bé gây thiện cảm bởi dáng đi nhỏ nhắn, bước chân lũn chũn và nụ cười tươi tắn. Khác với hình ảnh người mẫu trưởng thành phải kiểm soát từng bước chân hay biểu cảm, Mộc Ngôn mang đến cảm giác thoải mái như đang dạo chơi. Chính sự hồn nhiên ấy khiến màn trình diễn của cô bé trở nên gần gũi, dễ thương và nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất khi một em bé tham gia các hoạt động thời trang vẫn là sự phù hợp với độ tuổi và cảm giác vui vẻ của chính bé. Sức hút của Mộc Ngôn sẽ đáng quý hơn nếu cô bé luôn có không gian để vui chơi, học tập và trưởng thành theo nhịp điệu của riêng mình, thay vì phải duy trì hình ảnh hoàn hảo để đáp ứng sự kỳ vọng của công chúng.

Ở tuổi lên 7, Mộc Ngôn đã có sức ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng yêu thích thời trang trẻ em. Nhưng điều khiến cô bé được nhớ đến không chỉ là lượng người theo dõi hay khả năng khiến những bộ trang phục trở thành xu hướng. Đó còn là vẻ đáng yêu tự nhiên, những khoảnh khắc gần gũi bên mẹ và cảm giác chân thật mà cô bé mang lại. Trong một thế giới mạng xã hội luôn đề cao hình ảnh hoàn hảo, đôi khi chính sự hồn nhiên, không cần gồng mình ấy lại là "bí quyết" tạo nên sức hút bền bỉ nhất.