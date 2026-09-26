Nail đỏ Burgundy thành hot trend mùa lạnh này: Không cần cầu kỳ vẫn sang chuẩn "old money"

Nếu có một màu nail vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch để diện suốt mùa lạnh, đỏ Burgundy chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Sắc đỏ trầm này đang được nhiều cô nàng sành điệu lựa chọn, đặc biệt khi xu hướng màu Burgundy tiếp tục xuất hiện trong thời trang, phụ kiện và cả những món đồ công nghệ được yêu thích. Không cần đính đá hay vẽ họa tiết phức tạp, chỉ cần sơn trơn một màu, bộ móng cũng đủ tạo điểm nhấn cho cả diện mạo.

Burgundy là gam đỏ đậm pha sắc rượu vang, mang đến cảm giác sâu, trầm và có phần bí ẩn hơn so với đỏ tươi truyền thống. Nếu đỏ cherry hay đỏ thuần tạo hiệu ứng trẻ trung, nổi bật thì Burgundy lại thiên về vẻ trưởng thành, tinh tế và sang trọng. Đây cũng chính là lý do gam màu này thường xuyên xuất hiện trong các bộ sưu tập thời trang Thu Đông, từ áo khoác, túi xách cho tới giày và phụ kiện. Điểm thú vị của Burgundy nằm ở khả năng tạo cảm giác "sang trong thầm lặng". Màu sắc đủ đậm để thu hút ánh nhìn nhưng không quá chói, vì vậy phù hợp với không khí mùa lạnh vốn chuộng những gam màu sâu như nâu chocolate, xám, đen, kem hay xanh navy. Khi kết hợp với những bộ trang phục này, một bộ nail Burgundy có thể trở thành chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể trông chỉn chu và có chủ ý hơn.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của nail Burgundy là không cần quá nhiều kỹ thuật trang trí. Với những gam màu pastel hoặc nude, người chơi nail thường phải thêm French tip, hoa văn, đính đá hoặc hiệu ứng chrome để bộ móng bớt đơn điệu. Nhưng với Burgundy, một lớp sơn trơn cũng đã đủ tạo hiệu ứng. Trên móng ngắn, sắc đỏ rượu vang tạo cảm giác gọn gàng, cá tính và hiện đại. Với móng dài dáng almond hoặc oval, Burgundy lại mang đến vẻ nữ tính, quyến rũ hơn.

Nếu muốn bộ móng trông tinh tế, bạn có thể chọn lớp sơn bóng truyền thống; còn nếu yêu thích phong cách thời trang hơn, lớp top coat lì sẽ biến Burgundy thành một phiên bản trầm và hiện đại. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người không thích dành quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc móng. Một màu sơn đơn sắc không chỉ dễ thực hiện mà còn ít phụ thuộc vào họa tiết, vì vậy khi móng dài ra hoặc màu bắt đầu phai nhẹ, tổng thể vẫn tương đối hài hòa.

Một lý do khác khiến Burgundy được yêu thích là sắc đỏ trầm có khả năng tạo độ tương phản với làn da. Đặc biệt, khi chọn đúng sắc độ, màu móng có thể khiến bàn tay trông nổi bật và chỉn chu hơn. Burgundy cũng có nhiều biến thể, từ đỏ rượu thiên lạnh, đỏ mận cho đến đỏ nâu, vì vậy bạn có thể lựa chọn dựa trên undertone và sở thích cá nhân. Nếu sở hữu làn da sáng, những sắc Burgundy thiên đỏ hoặc đỏ mận có thể tạo vẻ tương phản rõ nét. Với làn da trung bình đến ngăm, các phiên bản Burgundy pha nâu hoặc đỏ rượu đậm thường mang đến cảm giác hài hòa, sang trọng. Tuy nhiên, màu sắc thực tế còn phụ thuộc vào nền móng, ánh sáng và chất liệu sơn, vì vậy thử màu trực tiếp trước khi làm vẫn là cách chắc chắn nhất.

Không giống một số màu nail theo trend chỉ phù hợp với một phong cách nhất định, Burgundy khá linh hoạt. Với những cô nàng trẻ trung, có thể kết hợp móng đỏ rượu với trang phục da, denim, boots hoặc những món phụ kiện bạc để tạo vẻ cá tính. Khi đi cùng áo len oversized, chân váy ngắn và boots cao cổ, Burgundy lại trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách mùa lạnh. Trong môi trường công sở, màu này cũng không quá khó diện. Chỉ cần chọn dáng móng gọn, độ dài vừa phải và sơn một màu Burgundy bóng, bộ móng đã đủ thanh lịch mà không gây cảm giác phô trương. Khi kết hợp cùng blazer, áo sơ mi, quần âu hoặc váy tối màu, sắc đỏ rượu giúp tổng thể bớt đơn điệu nhưng vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp.

Dù Burgundy vốn đã đẹp khi sơn đơn sắc, những người thích nail art vẫn có thể biến tấu theo nhiều cách. Một đường French tip Burgundy trên nền nude sẽ tạo cảm giác thanh thoát hơn, trong khi Burgundy kết hợp chrome ánh kim có thể phù hợp với những buổi tiệc hoặc dịp đặc biệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể phối Burgundy với những màu trung tính như nude, beige, nâu chocolate hoặc đen để tạo bộ nail có chiều sâu mà không quá rối mắt. Nếu muốn bắt trend nhưng không muốn bộ móng nhanh lỗi mốt, kiểu Burgundy sơn trơn vẫn là lựa chọn dễ ứng dụng nhất. Gam màu này có đủ yếu tố của một màu nail mùa lạnh: trầm, sang, dễ phối đồ và không cần quá nhiều trang trí.

Khi làm nail, bạn đừng quên dùng kem dưỡng tay để da thêm mịn màng:

ROOPY Kem dưỡng da tay và móng 3 tầng hương thảo mộc

Nơi mua: ROOPY

Kem Dưỡng Tay Hương Bưởi Hồng Pink Grapefruit Hand Cream 30ML The Body Shop

Nơi mua: The Body Shop

Kem dưỡng da tay mềm mịn cho da khô Bơ Cacao Palmer's

Kem dưỡng da tay hương nước hoa innisfree Jeju Life Perfumed Hand Cream 30ml

Nơi mua: innisfree

Trong khi những xu hướng nail mới liên tục xuất hiện, Burgundy vẫn có lợi thế bởi không chỉ đẹp trên ảnh mà còn dễ ứng dụng trong đời thường. Từ một buổi cà phê cuối tuần, ngày đi làm đến những bữa tiệc cuối năm, một bộ móng đỏ rượu vang đều có thể hòa vào tổng thể mà không cần thay đổi phong cách. Nếu mùa lạnh này muốn đổi màu nail nhưng chưa biết chọn gì, có lẽ bạn chỉ cần bắt đầu bằng một lớp Burgundy bóng – đơn giản nhưng đủ để bàn tay trông thời thượng hơn.