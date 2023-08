Tiết kiệm cho con tiêm chủng trước năm học mới

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến năm học mới, chị Nguyễn Thanh Loan (31 tuổi) cho biết đã dành dụm 2 tháng nay để cho con gái 6 tuổi, năm nay chuẩn bị vào lớp 1 đi tiêm vắc-xin dịch vụ phòng các bệnh truyền nhiễm.



Sau khi được bác sĩ khám sàng lọc tại VNVC Bình Tân, chị Loan cho con chủng ngừa lại một số loại vắc-xin đã tiêm từ nhỏ, cần nhắc lại để củng cố miễn dịch như vắc-xin 4 trong 1 ngừa bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt, vắc-xin 3 trong 1 ngừa sởi - quai bị - rubella. Chị còn cho con tiêm thêm vắc-xin phòng cúm, thủy đậu, phế cầu gây ra các bệnh viêm tai giữa, viêm phổi, viêm xoang.

Tổng chi phí của các mũi tiêm cho bé khoảng hơn 2 triệu đồng, chiếm một khoản kha khá trong sinh hoạt của gia đình công nhân như chị Loan. "Mà mình thấy đáng. Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, dãy nhà trọ hầu như ai cũng mắc bệnh. Mình lo khi có dịch bệnh mới nghĩ đến vắc-xin thì đã muộn. Hai vợ chồng cố gắng bớt chi tiêu sinh hoạt để cho con được tiêm phòng. Tiết kiệm một chút nhưng phòng được bao nhiêu là bệnh cho con", chị Loan bộc bạch.

Nhiều gia đình tại TP HCM đưa con đi tiêm trước mùa tựu trường. Ảnh: Thanh Thanh

Tương tự, vợ chồng anh Trần Đình Nguyên (36 tuổi) đưa con gái 13 tuổi đến VNVC Thới An (quận 12, TP HCM) tiêm gói vắc-xin ngừa HPV, cúm và phế cầu. Anh chọn chương trình trả góp 0% trong vòng 6 tháng, lãi suất do VNVC hỗ trợ. Ngoài ra, hai vợ chồng còn tiêm thêm vắc-xin cúm. Anh Nguyên cho biết hai vợ chồng làm công ăn lương tại quận 12. Khoản tiết kiệm không quá dư giả nên tiêm HPV trước cho con rồi tiêm thêm các loại vắc-xin khác sau. "Mẹ bé tìm hiểu được thông tin vắc-xin HPV chỉ cần tiêm 2 mũi cho trẻ từ 9-14 tuổi, qua độ tuổi này cần tiêm 3 mũi. Tiêm sớm thì bảo vệ sớm cho con. Nếu vợ chồng biết thông tin này sớm hơn thì chắc cũng cho bé tiêm rồi. Đã vậy tiêm sớm còn giảm mũi tiêm, vừa tiết kiệm, vừa giảm số lần đau cho bé nữa", anh Nguyên chia sẻ khi ngồi chờ trước phòng tiêm của con.

Theo ghi nhận, tại gần 125 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên toàn quốc, số lượng phụ huynh đưa con đi tiêm chủng tăng cao ở mọi độ tuổi từ mầm non cho đến bậc trung học phổ thông. Các loại vắc-xin ngừa bệnh lây qua đường hô hấp đang được các bậc phụ huynh ưu tiên hơn cả, có thể kể đến như: vắc-xin ngừa cúm, các bệnh do phế cầu, viêm màng não do não mô cầu, vắc-xin 4 trong 1 ngừa bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt…

Theo các chuyên gia, mọi độ tuổi đều cần tiêm ngừa để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Mùa tựu trường vốn là thời điểm "nóng" của ngành y tế. Trẻ bắt đầu quay lại trường học, tiếp xúc môi trường đông người là điều kiện thuận lợi để lây lan các bệnh truyền nhiễm.

PGS.TS.BS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho hay hiện nay có khái niệm tiêm chủng là trọn đời, mỗi độ tuổi có lịch tiêm vắc-xin phù hợp như trẻ mới sinh ra phải tiêm vắc-xin phòng viêm gan B. "Sắp đến mùa tựu trường, các bậc phụ huynh hãy xem lại còn mình còn thiếu vắc-xin gì và hãy đưa các cháu đi tiêm. Các cháu tiêm không bị mắc bệnh thì sẽ không còn lây nhiễm cho các cháu khác và cho những người xung quanh", PGS Trần Đắc Phu chia sẻ tại Tọa đàm "Tiêm vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm mùa hè" diễn ra ngày 10-8.

Tiêm vắc-xin ở độ tuổi học đường giúp trẻ củng cố hệ miễn dịch, khỏe mạnh. Nguồn: pexels

BS Bạch Thị Chính, Giám đốc y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết ở mọi lứa tuổi, hiệu lực miễn dịch của các vắc-xin từng được tiêm ở những năm đầu đời hoặc giai đoạn trước đó đã suy giảm, không còn khả năng ngăn ngừa bệnh, khiến hình thành khoảng trống miễn dịch. Nếu trẻ không được tiêm nhắc lại, nguy cơ nhiễm bệnh ở môi trường học đường là rất cao.

Để bảo vệ trẻ, bên cạnh các biện pháp vệ sinh thông thường, trong mùa tựu trường phụ huynh có thể cho con tiêm các loại vắc-xin như phế cầu, cúm, ho gà - bạch hầu - uốn ván, bại liệt, thủy đậu, HPV, sởi - quai bị - rubella, viêm gan A, B, viêm màng não do mô cầu, viêm não Nhật Bản…

"Bên cạnh đó, phụ huynh cũng lưu ý chọn các điểm tiêm chủng có hệ thống bảo quản vắc-xin chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thực hành an toàn tiêm chủng như VNVC để đảm bảo an toàn cho trẻ cũng như phát huy hiệu lực của vắc-xin. Tại VNVC, bác sĩ sẽ khám sàng lọc và tư vấn loại vắc-xin phù hợp với từng độ tuổi của trẻ", BS Chính lưu ý.