Tiến sĩ Sheryl Ziegler là nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm làm việc với trẻ em và gia đình trong lĩnh vực trị liệu cá nhân. Cô là tác giả của cuốn sách "Mommy Burnout: How to Reclaim Your Life and Raise Healthier Children in the Process", đồng thời là tác giả sắp phát hành của "The Crucial Years: The Essential Guide to Mental Health and Modern Puberty in Middle Childhood". Cô cũng là người sáng lập podcast Dr. Sheryl's PodCouch và thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả về chủ đề như stress mãn tính, nuôi dạy con.

Trong bối cảnh hiện đại đầy áp lực và biến động, việc xây dựng tinh thần vững vàng cho trẻ nhỏ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Ziegler nhấn mạnh rằng, cha mẹ đóng vai trò then chốt trong việc hình thành khả năng phục hồi cảm xúc, tư duy phản biện và lòng đồng cảm ở trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Tiến sĩ Sheryl Ziegler.

Dựa trên hàng ngàn giờ tư vấn tâm lý và nghiên cứu thực tiễn, bà đã đúc kết ra 7 phương pháp nuôi dạy hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng để giúp con phát triển toàn diện về trí tuệ cảm xúc và tinh thần.

7 cách nuôi con hiệu quả

1. Khuyến khích trẻ gọi tên cảm xúc từ sớm

Việc giúp trẻ nhận diện và hiểu rõ các cảm xúc như vui, buồn hay tức giận là một bước quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý của trẻ. Những hoạt động đơn giản như trò chuyện trong lúc đi xe hoặc chia sẻ về một ngày học tại bữa ăn tối, tạo ra môi trường an toàn để trẻ có thể bộc lộ bản thân.

Khi trẻ nhận thức rằng, cảm xúc giống như những đợt sóng, có lúc dâng cao, có lúc lặng xuống, trẻ sẽ học được cách chấp nhận và vượt qua những khó khăn một cách tự nhiên.

2. Dạy kỹ năng tìm giải pháp thay vì giải cứu ngay lập tức

Khi trẻ gặp vấn đề, thay vì vội can thiệp, cha mẹ nên đặt những câu hỏi mở như: "Con nghĩ mình nên làm gì tiếp theo?" hoặc "Trước đây con đã vượt qua chuyện này như thế nào?".

Phương pháp này giúp trẻ rèn tư duy phản biện, từ đó hình thành khả năng tự giải quyết vấn đề và nâng cao lòng tự trọng.

3. Khen ngợi quá trình, không chỉ kết quả

Trẻ em có tư duy phát triển sẽ bền bỉ hơn khi đối mặt với thất bại. Thay vì chỉ khen điểm số, cha mẹ nên ghi nhận nỗ lực, sự sáng tạo và tinh thần kiên trì của trẻ.

Ví dụ: "Mẹ thấy con đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thành bài này, thật đáng khen". Câu nói này sẽ truyền tải thông điệp rằng sự cố gắng mới là yếu tố mang lại thành công bền vững.

4. Thiết lập thói quen và ranh giới rõ ràng

Lịch trình sinh hoạt ổn định như giờ ngủ cố định hay quy định học bài trước khi chơi, sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và dễ thích nghi.

Thói quen rõ ràng giúp trẻ giảm lo âu, từ đó tập trung hơn vào việc học tập và vui chơi. Khi nền tảng ổn định, trẻ cũng sẽ ứng phó tốt hơn với những thay đổi bất ngờ.

5. Khuyến khích tinh thần tự lập và trách nhiệm

Giao cho trẻ những công việc phù hợp với độ tuổi như gấp quần áo, dọn phòng, không chỉ giúp trẻ hiểu vai trò của mình trong gia đình, mà còn tăng cường kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và hợp tác xã hội.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên làm việc nhà sẽ phát triển tính tự lập cao hơn và cảm thấy mình có ích.

6. Dạy trẻ coi thất bại là cơ hội để trưởng thành

Cha mẹ nên chia sẻ với con những thất bại bản thân từng trải qua và bài học rút ra từ đó.

Ví dụ: "Bố biết con buồn vì không vào được đội bóng nhưng bố rất tự hào vì con đã kiên trì luyện tập mỗi cuối tuần. Theo con, lần sau mình nên cải thiện điều gì".

Cha mẹ cần truyền tải đi thông điệp quan trọng rằng, thất bại không phải là dấu chấm hết mà là bước đệm cho sự trưởng thành.

7. Ưu tiên sức khỏe tinh thần của chính cha mẹ

Sức khỏe tâm lý của trẻ có mối liên hệ chặt chẽ với trạng thái tinh thần của cha mẹ. Khi cha mẹ biết chăm sóc bản thân và có kỹ năng đối phó lành mạnh, trẻ sẽ học được cách xử lý áp lực và cảm xúc một cách tích cực.

Việc thường xuyên trò chuyện về chủ đề sức khỏe tâm thần cũng giúp gỡ bỏ định kiến và khuyến khích cả cha mẹ lẫn con cái tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.