Tiến sĩ da liễu tiết lộ 5 cách giảm thâm nám tại nhà nhiều người bỏ qua

Thâm nám là một trong những vấn đề da liễu phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 25 hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tình trạng này có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân như tia UV, thay đổi nội tiết tố, stress, thức khuya hoặc chăm sóc da không đúng cách. Nhiều người cho rằng, làn da thâm nám cần sử dụng các biện pháp thẩm mỹ mạnh để can thiệp nhưng thực tế, bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này nhờ những bước dưỡng da đúng cách tại nhà.

Theo chia sẻ từ tiến sĩ da liễu Lệ Hoa, việc cải thiện thâm nám không thể diễn ra chỉ sau vài ngày mà cần sự kiên trì và một chu trình chăm sóc da phù hợp trong thời gian dài. Bên cạnh các phương pháp điều trị chuyên sâu tại phòng khám, nhiều thói quen chăm sóc da tại nhà cũng có thể hỗ trợ cải thiện sắc tố da và giúp da khỏe hơn rõ rệt.

Tiến sĩ da liệu Lệ Hoa chia sẻ những cách dưỡng da giảm thâm nám tại nhà

1. Bổ sung serum vitamin C vào chu trình dưỡng da

Một trong những hoạt chất thường được các bác sĩ da liễu khuyên dùng khi cải thiện thâm nám là vitamin C. Đây là hoạt chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ làm sáng da, cải thiện vùng da xỉn màu và hỗ trợ giảm sự hình thành melanin - nguyên nhân gây ra các đốm thâm nám trên da. Ngoài khả năng hỗ trợ làm đều màu da, vitamin C còn giúp bảo vệ da trước tác động từ môi trường và tia UV khi kết hợp cùng kem chống nắng. Những người có làn da xỉn màu, thâm sau mụn hoặc nám nhẹ thường được khuyến khích bổ sung serum vitamin C vào routine buổi sáng. Tuy nhiên, tiến sĩ Lệ Hoa cũng lưu ý rằng bạn nên lựa chọn nồng độ vitamin C phù hợp với tình trạng da để hạn chế kích ứng, đặc biệt với làn da nhạy cảm. Việc duy trì sử dụng đều đặn trong thời gian dài thường quan trọng hơn việc sử dụng nồng độ quá cao trong thời gian ngắn.

Serum sáng da vitamin ampoule 20% Athé Vital C-some™ Toning Concentrate giảm thâm nám 20ml

2. Chống nắng hằng ngày là bước quan trọng nhất

Theo tiến sĩ Lệ Hoa, chống nắng là bước quan trọng nhất trong quá trình cải thiện thâm nám. Nếu không bảo vệ da khỏi tia UV, các đốm nám và vùng tăng sắc tố rất dễ đậm màu hơn dù đã sử dụng nhiều sản phẩm dưỡng da hoặc treatment. Việc chống nắng không chỉ dừng lại ở bôi kem chống nắng mà còn bao gồm các biện pháp che chắn vật lý như mặc áo chống nắng, đeo kính, đội mũ hoặc hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng gắt. Tiến sĩ Lệ Hoa khuyến khích bạn nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF phù hợp và thoa đủ lượng cần thiết để đạt hiệu quả bảo vệ da tốt hơn. Ngoài ra, nhiều người thường chỉ bôi kem chống nắng khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, tia UV vẫn có thể ảnh hưởng đến da ngay cả khi làm việc gần cửa sổ hoặc di chuyển ngoài đường trong thời gian ngắn.

Kem chống nắng Round Lab Birch Juice Sunscreen 50ml bảo vệ da quang phổ rộng

Nơi mua: Round Lab

3. Dưỡng ẩm giúp da khỏe và phục hồi tốt hơn

Một làn da khỏe và đủ ẩm thường có khả năng phục hồi tốt hơn trước các tác động từ môi trường và treatment làm sáng da. Vì vậy, bên cạnh serum đặc trị, việc sử dụng serum cấp ẩm hoặc kem dưỡng phù hợp cũng được xem là bước cần thiết trong routine cải thiện nám. Khi da bị thiếu ẩm hoặc hàng rào bảo vệ da suy yếu, nguy cơ kích ứng và viêm da sẽ tăng lên. Điều này có thể khiến tình trạng tăng sắc tố trở nên nghiêm trọng hơn. Các sản phẩm dưỡng ẩm chứa hyaluronic acid, ceramide hoặc panthenol thường được ưu tiên để hỗ trợ duy trì độ ẩm và phục hồi da. Ngoài ra, dưỡng ẩm đầy đủ cũng giúp da hạn chế tình trạng bong tróc hoặc khô căng khi sử dụng các hoạt chất treatment như retinol, acid hoặc vitamin C.

Tinh Chất Dưỡng Ẩm Cấp Ẩm Phục Hồi Banila Co Dear Hydration Crystal Glow Essence Cho Da Mịn Màng

Nơi mua: Banila Co

4. Có thể cân nhắc thêm kem trị nám chuyên dụng

Bên cạnh routine dưỡng da cơ bản, tiến sĩ Lệ Hoa cho rằng có thể cân nhắc bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ cải thiện nám chuyên dụng nếu tình trạng sắc tố rõ rệt hơn. Những sản phẩm này thường chứa các thành phần hỗ trợ làm sáng da như tranexamic acid, arbutin, niacinamide hoặc azelaic acid. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm cần phù hợp với tình trạng da và mức độ nám. Không nên tự ý kết hợp quá nhiều hoạt chất mạnh cùng lúc vì có thể khiến da kích ứng hoặc làm tình trạng tăng sắc tố nghiêm trọng hơn. Với các trường hợp nám sâu hoặc nám do nội tiết, tiến sĩ Lệ Hoa thường khuyến khích khách hàng kết hợp điều trị chuyên sâu thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm bôi ngoài da.

Dưỡng chất giảm thâm nám và dưỡng sáng toàn diện La Roche-Posay Mela B3 serum 50ml

5. Uống đủ nước và đi ngủ sớm

Ngoài skincare, thói quen sinh hoạt cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng da. Theo tiến sĩ Lệ Hoa, việc thức khuya kéo dài, stress hoặc thiếu nước có thể khiến da dễ xỉn màu và phục hồi chậm hơn. Uống đủ nước giúp hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, trong khi giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo và phục hồi tế bào da. Nhiều người nhận thấy da dễ xỉn màu, thiếu sức sống và xuất hiện quầng thâm rõ hơn khi ngủ không đủ giấc trong thời gian dài. Việc duy trì thói quen ngủ sớm, hạn chế căng thẳng và xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh không thể thay thế hoàn toàn skincare, nhưng lại góp phần giúp làn da ổn định hơn về lâu dài.

Tóm lại, cải thiện thâm nám là quá trình cần sự kiên trì và chăm sóc da đúng cách trong thời gian dài. Những bước cơ bản như dùng vitamin C, chống nắng đầy đủ, dưỡng ẩm và duy trì lối sống lành mạnh đều có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm đều màu da và hạn chế tình trạng tăng sắc tố. Thay vì tìm kiếm những phương pháp mang lại hiệu quả tức thì, việc xây dựng routine ổn định và phù hợp với tình trạng da thường là hướng chăm sóc bền vững hơn.