Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp sản phụ 35 tuổi nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng.

Khi nhập viện, sản phụ có biểu hiện phù toàn thân, tăng huyết áp và nguy cơ cao xảy ra các biến chứng như sản giật, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số D-dimer tăng lên 3.259 ng/ml, cao hơn nhiều lần mức bình thường, cảnh báo tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng, có nguy cơ hình thành huyết khối hoặc xuất huyết khó kiểm soát.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khoa Phụ sản đã khẩn trương hội chẩn và quyết định phẫu thuật lấy thai cấp cứu nhằm bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi.

Bé gái chào đời nặng 1.440 gram, được đội ngũ bác sĩ sơ sinh chăm sóc tích cực ngay tại phòng mổ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, tiền sản giật thường xuất hiện sau tuần thai thứ 20 với các dấu hiệu như tăng huyết áp, phù, protein niệu. Tuy nhiên, nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên dễ bị bỏ qua.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ đầy đủ, theo dõi huyết áp thường xuyên, đặc biệt với thai phụ có nguy cơ cao. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù nhiều, đau đầu, hoa mắt, giảm cử động thai, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra.

Bác sĩ cũng lưu ý thai phụ không nên tự ý bỏ qua các xét nghiệm hoặc chỉ định theo dõi trong thai kỳ, bởi phát hiện sớm là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát tiền sản giật và giảm nguy cơ biến chứng cho mẹ và bé.