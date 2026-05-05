Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại Hàn Quốc khi một thai phụ mang thai 29 tuần không thể tìm được bệnh viện tiếp nhận cấp cứu kịp thời, buộc phải chuyển viện khẩn cấp từ thành phố Cheongju đến Busan. Dù đã huy động trực thăng và chạy đua với thời gian, thai nhi vẫn không thể cứu sống.

Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa, vào khoảng 23h03 ngày 1/5, trung tâm 119 nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một phòng khám sản phụ khoa tại quận Heungdeok, thành phố Cheongju. Thai phụ A, ngoài 30 tuổi, khi đó đang nhập viện tại đây, được xác định có dấu hiệu nguy hiểm khi nhịp tim thai giảm mạnh.

Trước tình trạng khẩn cấp, cơ sở y tế ban đầu đã lập tức liên hệ chuyển viện đến nhiều bệnh viện trong khu vực Chungbuk, Chungnam, Daejeon và Sejong. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối tiếp nhận với lý do thiếu bác sĩ chuyên khoa hoặc không đủ điều kiện xử lý ca bệnh.

Trong bối cảnh không còn lựa chọn tại khu vực lân cận, lực lượng cứu hộ buộc phải mở rộng tìm kiếm trên toàn quốc. Cuối cùng, một bệnh viện tại Busan đồng ý tiếp nhận và trực thăng cấp cứu đã được điều động để vận chuyển thai phụ.

Sau khoảng 3 tiếng 30 phút di chuyển khẩn cấp, thai phụ được đưa tới Bệnh viện Đại học Dong-A tại Busan. Tuy nhiên, do thời gian chuyển viện kéo dài và tình trạng thai nhi diễn biến xấu, em bé đã không may tử vong.

Hiện thai phụ đã được tiến hành phẫu thuật và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng tranh luận tại Hàn Quốc về tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ sản khoa và hệ thống tiếp nhận cấp cứu cho các ca nguy kịch. Nhiều ý kiến cho rằng, sự chậm trễ trong việc tìm bệnh viện phù hợp đã khiến “thời gian vàng” bị bỏ lỡ, dẫn đến hậu quả đau lòng không thể cứu vãn.

Nguồn: Yonhap News