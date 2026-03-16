Tiệc thời trang hậu Oscar có quá nhiều thứ mãn nhãn: Couple thị phi Timothée - Kylie lại dẫn đầu bảng

Dù lễ trao giải Oscar 2026 đã chính thức hạ màn, nhưng các tín đồ thời trang đừng vội nghỉ ngơi, bởi lẽ, theo Vogue "cuộc chiến" thảm đỏ thực sự bây giờ mới bắt đầu tại bữa tiệc hậu Oscar thường niên của Vanity Fair. Sự kiện này vốn được xem là sàn diễn thứ hai, nơi các ngôi sao có thể rũ bỏ sự trang trọng để bung xõa với những thiết kế táo bạo và phá cách hơn.

Năm nay, bữa tiệc được tổ chức tại tòa nhà mới của Bảo tàng Nghệ thuật LACMA, tạo nên một không gian đậm chất nghệ thuật đương đại. Các "thánh soi" cũng bắt đầu bận rộn với việc chấm điểm những bộ cánh ấn tượng.

Một số gương mặt ấn tượng tại Vanity Fair 2026.

Trong danh sách 98 diện mạo ấn tượng nhất vừa được Vogue liệt kê, vị trí số 1 đã gọi tên cặp đôi tâm điểm của giới truyền thông: Timothée Chalamet và Kylie Jenner. Dù luôn là chủ đề gây tranh cãi với những ồn ào đời tư, nhưng không thể phủ nhận sức hút thời trang vô đối khi cả hai đứng cạnh nhau. Xuất hiện tại tiệc hậu Oscar, cặp đôi mang đến một visual bùng nổ, vừa có nét lãng tử của chàng thơ Hollywood, vừa có sự quyến rũ, sắc sảo đặc trưng của nữ hoàng mỹ phẩm. Sự kết hợp này không chỉ giúp họ chiếm trọn spotlight mà còn khẳng định vị thế "IT Couple" quyền lực nhất thời điểm hiện tại.

Nối gót cặp đôi dẫn đầu là cuộc đổ bộ của dàn IT Girl Hollywood đình đám, những cô nàng hầu như chưa bao giờ làm công chúng thất vọng về gu thẩm mỹ:

Timothée Chalamet và Kylie Jenner cùng chiếc váy Alexander McQueen.

Vừa trở về từ Tuần lễ thời trang Milan và danh xưng Đại sứ toàn cầu đầu tiên của Prada Beauty, Bella Hadid đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong bộ đồ satin hai mảnh màu vàng bơ của nhà mốt này. Bộ trang phục gồm một chiếc váy maxi, áo cổ yếm xẻ sâu và khăn quàng cổ. Nữ người mẫu đã tô điểm thêm cho vẻ ngoài của mình cùng trang sức Chopard làm nên diện mạo cổ điển và sang trọng.

Bella Hadid diện Prada.

Kendall Jenner chưa từng tham dự thảm đỏ chính thức của lễ trao giải Oscar, nhưng siêu mẫu này là gương mặt quen thuộc tại bữa tiệc Vanity Fair. Là một trong những khách mời đáng tin cậy nhất của sự kiện, Jenner luôn có thể được tin tưởng sẽ xuất hiện với phong cách thời trang cao cấp, lấy cảm hứng từ những sàn diễn thời trang danh giá nhất thế giới hoặc những bộ sưu tập khó tìm.

Năm nay, Kendall Jenner đã chọn Chanel của Matthieu Blazy để thiết kế một chiếc váy hoàn toàn riêng biệt. Chanel đã tạo ra một chiếc váy màu xanh băng giá với họa tiết hoa đính cườm dọc theo đường viền cổ và hông cho Kendall. Ngoài đôi bông tai dáng dài tinh tế của Tiffany & Co., Kendall cũng không đeo thêm bất kỳ trang sức nào khác.

Kendall Jenner trong chiếc váy Chanel mát mắt.

Hailey Bieber đến cùng một thiết kế của Giorgio Armani.

Jessica Alba mặc Tamara Ralph.

Olivia Rodrigo trong trang phục Saint Laurent và Chopard jewelry.

Alysa Liu diện Louis Vuitton.

Troye Sivan trong trang phục của Tom Ford.

Dua Lipa mặc Schiaparelli tay trong tay Callum Turner.

Connor Storrie và Hudson Williams với trang phục từ Saint Laurent và Balenciaga.

Teyana Taylor với một thiết kế quyến rũ từ Chanel.

Nicole Kidman cũng mặc Chanel.

Kim Kardashian và chiếc váy custom của Gucci.

