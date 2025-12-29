Tị với adidas Trung Quốc!

Khi nhiều thương hiệu vẫn còn loay hoay với các chiến dịch lễ hội cuối năm, adidas đã sớm "ra quân" cho mùa Tết Nguyên đán bằng bộ sưu tập Tết dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Theo đó, adidas chọn cách tiếp cận mềm mại hơn: đưa tinh thần Tết và thẩm mỹ Á Đông vào những thiết kế thể thao và streetwear quen thuộc, để người trẻ có thể mặc, phối và sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Loạt áo trong bộ sưu tập mới của adidas nhanh chóng “lọt mắt xanh” giới trẻ nhờ thiết kế tân Trung hoa hiện đại, dễ mặc và dễ phối. (Nguồn: ayausan)



Điểm nhấn của bộ sưu tập năm nay nằm ở loạt áo khoác Trefoil phiên bản giới hạn. Vẫn là tinh thần ba gạch đặc trưng, nhưng được làm mới bằng chi tiết khuy móc - yếu tố gợi nhắc đến trang phục truyền thống Trung Hoa. Điều đáng nói là adidas không dừng lại ở việc "gắn chi tiết văn hóa cho có", mà xử lý rất khéo về phom dáng và màu sắc. Áo có cổ đứng cứng cáp, có thể dựng hoặc gập linh hoạt; phom rộng nhưng vẫn giữ được độ đứng, dễ mặc và dễ phối theo xu hướng clean fit đang thịnh hành. Chất liệu đa dạng như vải mài, denim, nỉ dày giúp tổng thể trông vừa ấm áp, vừa có chiều sâu thị giác.

Các thiết kế của adidas mang cảm hứng từ các thiết kế của trang phục truyền thống Trung Quốc. (Nguồn: Instagram)

Nếu như ở những mùa trước, các thiết kế Tết thường bị đóng khung trong bảng màu đỏ - vàng quen thuộc, thì với Year of the Snake, adidas tiết chế hơn hẳn. Bộ sưu tập sử dụng các gam màu như đỏ trầm, trắng kem, xanh nhạt, xanh đậm… vừa giữ được không khí năm mới, vừa thân thiện với phong cách thường ngày. Chính sự vừa đủ này khiến nhiều người từng hoài nghi ban đầu nhanh chóng đổi ý sau khi trải nghiệm: áo mặc lên gọn gàng, hợp không khí Tết nhưng không bị "quá lễ", có thể diện từ đi chúc Tết đến dạo phố đầu năm.

Mẫu áo jacket đang viral khắp MXH. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ đầu tư vào sản phẩm, adidas còn "đánh mạnh" về hình ảnh khi mời tới 15 ngôi sao và vận động viên cùng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá. Tuy nhiên, điều khiến bộ sưu tập thực sự lan tỏa lại đến từ các video thử đồ tự nhiên trên mạng xã hội. Từ Trung Quốc đến nhiều quốc gia khác, loạt clip phối áo khoác trong BST mới theo phong cách street style, kết hợp nhạc nền châu Á, đã giúp thiết kế này vượt ra khỏi phạm vi một sản phẩm mùa vụ. Thậm chí, nhiều tín đồ thời trang quốc tế còn "than trời" vì muốn mua nhưng không thể, do bộ sưu tập chỉ phát hành tại khu vực Đại Trung Hoa.

Hàng loạt ngôi sao lớn của Trung Quốc xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của adidas. (Nguồn: Weibo)

Sự thành công của adidas với BST dành riêng cho Trung Quốc không phải là câu chuyện ngẫu nhiên. Đằng sau đó là quá trình nghiên cứu nghiêm túc của đội ngũ sáng tạo bản địa, đặc biệt là Trung tâm Sáng tạo Thượng Hải - nơi adidas đã theo đuổi hướng đi "tân Trung hoa" từ vài năm trở lại đây. Thay vì bê nguyên những thiết kế bán chạy ở Âu - Mỹ sang, adidas chọn cách lắng nghe thị hiếu địa phương, điều chỉnh từ phom dáng, màu sắc đến công năng sử dụng. Các thiết kế mới vì thế không còn mang cảm giác "mặc cho đúng dịp", mà trở thành item có thể đồng hành lâu dài trong tủ đồ.

Nguồn: Instagram

adidas thiết kế, điều chỉnh từ phom dáng, màu sắc đến công năng sử dụng. (Nguồn: del.lim)



