45 phút Victoria's Secret Fashion Show 2025: Chỉ chờ một điểm sáng bằng nửa Lisa khi ấy...

Sau 6 năm vắng bóng, tháng 10 năm ngoái, Victoria's Secret Fashion Show chính thức trở lại với một màn "hồi sinh" hoành tráng tại New York và đó đúng thực sự là một bữa tiệc thời trang đúng nghĩa. Từ sàn runway quy tụ loạt tên tuổi huyền thoại đến những màn debut hot hơn bao giờ hết như của Lisa (BLACKPINK). Sau màn trở lại ngoạn mục ấy, Victoria's Secret Fashion Show 2025 tiếp tục được tổ chức vào ngày 15/10 tại tại New York - trái tim của thời trang.

Chương 1: Thời hoàng kim trở lại

Mở màn cho chương đầu tiên là Jasmine Tookes, cựu thiên thần nội y được khán giả toàn cầu yêu mến. Nữ người mẫu khiến khán đài vỡ òa khi sải bước trong ánh sáng mờ ảo cùng chiếc bụng bầu xinh đẹp, đánh dấu màn comeback đầy cảm xúc.

Với chương đầu tiên, bộ sưu tập mang theo những cái tên kỳ cựu của thời hoàng kim trở lại, khung cảnh mở đầu tràn ngập sắc vàng: ánh sáng, những đôi cánh và trang phục đều được thiết kế theo phong cách "gold couture", mang tinh thần lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng ấm áp.

Jasmine Tookes - mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2022 và đôi cánh mới mẻ như một cành đào đầy nuk, đầy mới mẻ và hứa hẹn cho một màn debut.

Adriana Lima là thiên thần thứ 2 xuất hiện cùng đôi cánh thiên thần màu vàng cam sáng loáng.

Alessandra Ambrosio

Joan Smalls

Barbara Palvin

Candice Swanepoel

Thiên thần đình đám Candice Swanepoel gặp sự cố với đôi cánh khủng khi hoàn thành phần diễn. Người hỗ trợ cố gắng đưa đôi cánh xuống trong khi nữ siêu mẫu toát mồ hôi hột.

Chương 2: Cú chuyển tiếp tươi mới

Show diễn sau một hồi dừng lại với những phân cảnh "nhốn nháo" phía sau hậu trường. Màn trình diễn âm nhạc đầu tiên thuộc về nữ ca sĩ Madison Beer, cô dẫn dắt chương trình bước vào chương 2 với sự xuất hiện đầu tiên của Gigi Hadid.

Madison Beer diện bộ corset hồng trong màn trình diễn.

Từ sân khấu đên trang phục tất cả đều được phủ sóng tông màu hồng ngọt ngào, tươi trẻ như một bước chuyển tiếp vừa hiện đại vừa hoài niệm với những gương mặt giao thoa giữa hai thế hệ.

Gigi Hadid

Người mẫu ngoại cỡ nổi tiếng người Mỹ, Precious Lee.

Ngôi sao bóng rổ WNBA Angel Reese có màn ra mắt đầu tiên trên sàn diễn Victoria’s Secret.

Chương 3: Victoria's Secret nhưng không thấy... nội y

Cho những ai trông chờ sàn diễn phủ đầy kim tuyến của hơn 20 năm trước thì xin thưa VSFS năm nay không có. Tuy nhiên, một điểm cộng là sân khấu đã được cải thiện hơn năm trước - thay vì một đường băng rộng thênh thang bằng kim loại lạnh lẽo thì năm nay sàn diễn đã được cải thiện bằng cách nâng cao bục, đường runway dài và thẳng tắp, sân khấu trung tâm hình tròn được đặt ở giữa.

Màn debut được mong chờ của TWICE tại VSFS 2025.

Sân khấu Class of Pink 2025 của TWICE đưa Victoria's Secret xa rời hình tượng quyến rũ.

Khi TWICE xuất hiện ở chương 3, cả đường băng sáng lên cùng những dải led màu pastel tươi sáng và vui nhộn, chưa bao giờ VSFS lại trông Kpop đến thế. Tất cả đều phục vụ một mục đích là màn trình diễn trông như thế giới streetwear của Victoria's Secret.

Lila Moss - con gái siêu mẫu Kate Moss thay mặt mẹ dự VSFS năm nay. Cô mẫu trẻ được giao cho một bộ body suit không thể ấm áp hơn.

Màn debut của VĐV Olympic Sunisa Lee.

Luna Yohannan quá ấm áp cho một show nội y.

Chương 4: Điệu latin trong tông đỏ rực rỡ

Không khí sau nửa chặng hành trình bị làm "teen hoá", bầu không khí nóng bỏng của VSFS chính thức được mang trở lại với tiếng hát của Karol G. Điệu latin gợi cảm hoà trông ánh sáng đỏ rực, và màn tái xuất của Bella Hadid gây xao xuyến. Nữ siêu mẫu 9X như hoá thân thành các thiên thần nội y thập niên 2000 với mái tóc blonde bồng bềnh, óng ả.

Bella Hadid

Người mẫu chuyển giới Alex Consani trở lại show nội y đình đám.

Nữ siêu mẫu đang được săn đón Yasmin Wijnaldum.

Bên cạnh những gương mặt trẻ, ở phần này các thiên thần gạo cội được đảo thứ tự - trình diễn về cuối:

Irina Shayk khoe cơ bụng số 11 trứ danh của mình.

Joan Smalls vẫn hừng hực lửa ở tuổi 38.

Chương 5: Toxic of Brisney Spear

Kết thúc với những điệu latin mờ ảo và dàn mẫu kỳ cựu, cơn sóng lại nối tiếp với màu sắc tưng bừng, sự hào hứng được đẩy lên cao trào với bản hit Toxic quen thuộc của Brisney Spear. Tông màu ráng chiều được phủ sắc chào đón cơn gió mới của làng mốt: Angelina Kendall - cô mẫu lai vừa tròn 20 tuổi. Chiếc "mũ" độc đáo của Angelina cũng đại diện cho món phụ kiện được ưu ái ở VSFS lần này cho những chân dài không được giao cánh, hạn chế chỉ trích sử dụng bừa bãi cánh thiên thần như năm trước.

Angelina Kendall

Abby Champion

Mathilda Gvarliani

Chương 6: Bóng đêm quyến rũ

Công thức của VSFS chính xác là xen kẻ giữa ngày và đêm. Khi hoàng hôn ở chương 5 vừa tắt, mở ra một buổi đêm đầy ma mị, hấp dẫn siêu quyến rũ. Những cái tên thuộc "hàng tuyển" cùng góp mặt, tạo thành bức tranh tương phản của 2 tông màu cơ bản nhưng luôn ăn khách nhất.

Adriana Lima vẫn là nụ cười tươi rói. Thiên thần có số năm hoạt động lâu dài nhất của VSFS được giao phí đôi cánh khủng nhưng lại được trông giống... 2 tàu dừa.

Thiên thần Alessandra Ambrosio trong đôi cánh mặt nạ, cô mang đến lối trình diễn đầy cảm xúc và năng lượng mà các fan Victoria's Secret chân chính luôn muốn tìm lại.

"Nữ hoàng đường cong" Ashley Graham

Gigi Hadid khá an toàn, nhưng dẫu sao vẫn là một điểm nhấn xinh đẹp nền nã của show.

Bella Dadid với đôi cánh trắng rực rỡ như hoa hồng cùng bộ nội y tua rua lấp lánh gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của nhà mốt.

Barbara Sprouse siêu lộng lẫy trong chiếc bra đính đá lấp lánh.

Lily Aldridge

"Ngọc trai đen đẹp nhất thế giới" Anok Yai xứng đáng phong thần cho bức hình này!

Cứ ngỡ tiếp nối một chương 6 đang từ từ đưa cảm xúc lên cao sẽ là một màn kết ấn tượng. Victoria's Secret tiếp tục dẫn dắt người xem bằng một sân khấu âm nhạc được dàn dựng cầu kỳ chưa từng thấy của Missy Elliott. Bản rap hừng hực khí thế khép lại chẳng mấy ăn nhập, rời rạc với phần trước lẫn phần chào kết của dàn chân dài trong làn pháo giấy hồng huyền thoại.

Màn trình diễn rap Hip-hop không mang đến cảm xúc nào ngoài chưng hửng...