Thuỳ Chi chạm đỉnh cao nhan sắc

Không chỉ gây thương nhớ bằng giọng hát "dát vàng lỗ tai", dạo gần đây, Thuỳ Chi còn khiến netizen phải xuýt xoa vì visual thăng hạng thấy rõ. Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng đẹp hơn, chất hơn, phong thái cũng tự tin và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, nhiều khán giả tinh ý cho rằng Thuỳ Chi đã giảm cân, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục hơn và "lên hình" ngày một sắc nét.

Đoạn clip thu hút hơn 600 nghìn của nữ ca sĩ Thuỳ Chi. (Nguồn: Thuỳ Chi)

Trong đoạn clip trình diễn Một Thời Đã Xa , Thuỳ Chi tiếp tục khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Trên sân khấu, giọng ca Giấc Mơ Trưa chọn cho mình một set đồ full đen cực hút mắt: áo khoác da đen dáng ngắn, váy liền dài mềm rủ và cặp kính râm tối màu. Toàn bộ outfit được phối theo tinh thần tối giản nhưng hiện đại, mang vibe hơi trầm cool ngầu, khác hẳn hình ảnh dịu dàng trước đây của nữ ca sĩ.

Thuỳ Chi càng ngày càng đẹp hơn, thần thái cũng chất hơn.

Điểm cộng lớn nhất chính là vóc dáng thon gọn giúp giao diện Thuỳ Chi trông thanh thoát hơn. Chất liệu da bóng nhẹ kết hợp váy xếp ly mềm tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt: vừa cá tính, vừa thanh lịch. Khi bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu nhẹ lên outfit khiến tổng thể càng thêm ấn tượng, cho cảm giác như một nghệ sĩ indie bí ẩn, phóng khoáng nhưng rất cuốn hút.

Dù thay đổi phong cách, Thuỳ Chi vẫn giữ vững "thương hiệu" giọng hát ngọt ấm, mềm như lụa - điểm khiến khán giả năm nào mê thì nay càng mê hơn. Một người đẹp dần lên hương, phong cách thời trang tiến bộ thấy rõ, cộng thêm giọng hát càng ngày càng chín, bảo sao mỗi lần Thuỳ Chi xuất hiện là mỗi lần MXH lại rần rần.

Tạo hình này của Thuỳ Chi khiến khán giả không tiếc lời khen ngợi.

Trước đây, phong cách của Thuỳ Chi gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng và kín đáo. Cô thường lựa chọn những gam màu sáng như trắng, beige hoặc pastel, kết hợp makeup tone hồng trong veo tạo cảm giác mềm mại, đúng vibe "nàng thơ" dịu dàng. Trang phục của nữ ca sĩ cũng thiên về sự tối giản, thanh lịch với các phom dáng suông nhẹ, chất liệu mềm rủ, tôn lên vẻ hiền hòa và nhẹ nhàng vốn là dấu ấn quen thuộc của cô.

Phong cách Thuỳ Chi trước đây thiên về sự nữ tính, dịu dàng.



