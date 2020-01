Thưởng Tết ập đến, bạn phải rinh ngay 1 trong 6 lọ serum được coi là phép màu biến da "đầy góc chết" thành mịn đẹp như mơ

Trong làng skincare, serum là sản phẩm nổi danh với khả năng xử lý những vấn đề hóc búa nhất như nếp nhăn, đốm nâu, da xỉn màu, lỗ chân lông to… Nhưng đó là về mặt lý thuyết còn trên thực tế, bạn phải chọn trúng sản phẩm chất lượng thì những điều kỳ diệu như da sáng bật tông, mịn màng không tỳ vết mới xảy ra.

Dưới đây là 6 lọ serum được coi là phép màu, giúp làn da của bạn lột xác trông thấy sau một khoảng thời gian sử dụng; rất đáng để bạn rút một phần tiền thưởng Tết để đầu tư.

1. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Serum (Khoảng 650.000 VNĐ)

Lọ serum này được coi là lựa chọn giá "hạt dẻ" nhưng chất lượng thì không thua kém gì đồ skincare đắt đỏ. Sản phẩm chứa retinol SA – một thành phần giúp xóa mờ các vết chân chim, nếp nhăn trán và cả những nếp gấp xấu xí trên má. Bên cạnh đó, lọ serum cũng đảm nhận rất tốt nhiệm vụ làm sáng và cải thiện kết cấu da. Thành phần Hyaluronic Acid có trong lọ serum sẽ đảm bảo da bạn không bị kích ứng bởi thành phần retinol vốn "mang tiếng" là nặng đô, khó chơi.

2. Ole Henriksen Truth Serum (Khoảng 555.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn khởi đầu một năm mới với làn da sáng hồng rạng rỡ, hãy đầu tư cho mình lọ serum vitamin C này. Sản phẩm chứa chiết xuất quả cam, trà xanh, vitamin C và cả collagen để phù phép cho da sáng bật tông, săn chắc, ẩm mọng. Bật mí rằng nếu bôi serum vitamin C trước kem chống nắng, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tuyệt đối khỏi những yếu tố có hại từ môi trường, từ đó da trẻ trung bất chấp tuổi tác.

3. Renée Rouleau Pore + Wrinkle Perfecting Serum (Khoảng 1.146.000 VNĐ)

Cũng làm sáng da, xóa sạch các khuyết điểm và ngăn chặn sự xuất hiện của nếp nhăn nhưng điều khiến lọ serum này nổi trội hơn các sản phẩm khác, chính là khả năng làm vô hình lỗ chân lông. Như thế, da bạn sẽ có được vẻ mịn mướt, không tỳ vết như trong mơ vậy!

4. Tata Harper Resurfacing Serum (Khoảng 2.038.000 VNĐ)

Khả năng cải thiện và bảo vệ làn da của lọ serum này rất vi diệu. "Em nó" chứa các loại acid cùng carotenoid (một dạng sắc tố hữu cơ tự nhiên có trong thực vật) giúp làm đều màu da, loại bỏ các khuyết điểm.

Sản phẩm còn ngăn tia UVA và UVB tấn công làn da, đồng thời nâng tông da hiệu nghiệm. Bên cạnh đó, thành phần squalane có trong lọ serum sẽ mang đến cho làn da độ mềm mại, ẩm mọng nhưng không để lại cảm giác nhớp nháp, khó chịu.

5. SkinCeuticals C E Ferulic (Khoảng 3.990.000 VNĐ)

Người dùng có thể cảm nhận được sự thay đổi thần kỳ của làn da sau một thời gian gắn bó với lọ serum nổi đình nổi đám này. Cụ thể, làn da sẽ tươi sáng hơn vài tông và ánh lên vẻ lấp lánh, căng bóng. Quan trọng nhất, lọ serum là một vũ khí chống lão hóa bất bại vì nó chứa một tổ hợp các chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C, E và ferulic acid; chúng giúp tăng khả năng tự bảo vệ của làn da khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường. Đối với những dấu hiệu tuổi tác có sẵn, lọ serum cũng sẽ xử đẹp và cho bạn một làn da tươi trẻ hơn.

6. IS Clinical Active Serum (Khoảng 3.197.000 VNĐ)

Theo thời gian, lọ serum này sẽ làm đầy nếp nhăn, xóa sạch mụn, thậm chí cả những nốt thâm cứng đầu nhất cũng phải chịu thua. Theo biên tập viên làm đẹp Lindsey Metrus của chuyên trang Byrdie: "Việc dùng lọ serum giống như một mũi tên trúng hai đích vậy, nó vừa cấp ẩm, vừa xóa sạch những khuyết điểm trên da bạn".

Nguồn: Byrdie