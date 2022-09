Thương hiệu Việt trình diễn thời trang tại Israel: Khi thời trang nối những nhịp cầu

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, nhân kỷ kiệm 77 năm Quốc khánh nước ta, My Lullaby vừa trình diễn bộ sưu tập Resort 2022 tại Thủ đô Tel Aviv, Israel. Đây là một trong những họat động nằm trong chuỗi sự kiện Vietnam Day tại Israel. Trong không gian đậm dấu ấn di sản và hơi thở nghệ thuật của Suzanne Dellal, trung tâm tổ hợp khiêu vũ và nhà hát nức danh tại thành cổ Tel Aviv, các thiết kế My Lullaby Resort 2022 hiện hữu với tất cả vẻ đẹp, sự rực rỡ và mang nhiều tầng nghĩa văn hóa, lịch sử.

Nhà thiết kế Đặng Phương Minh với Đại sứ Lý Đức Trung

Tại đất nước nằm bên bờ cực đông Địa Trung Hải và Biển Chết, các thiết kế dành riêng cho mùa Resort của My Lullaby, không hẹn mà gặp, lại tung bay trong không gian biển cả phóng khoáng.

My Lullaby Resort 2022 tại Israel

Tại Israel, quốc gia mà "sáng tạo là tài nguyên số 1", My Lullaby mang đến các sáng tạo thời trang chế tác thủ công.

Dành riêng cho màn trình diễn tại Tel Aviv, My Lullaby trình diễn nghệ thuật đính kết thủ công trên nền các chất liệu đầy thử thách như: tulle, ren, lụa. Khi chế tác trên những chất liệu này, các nghệ nhân phải là người dày dặn kinh nghiệm, có hàng chục năm thực hành đính kết. Nghệ thuật thủ công kết tinh biến các thiết kế trở thành những tác phẩm nghệ thuật.

My Lullaby mang đến Tel Aviv bộ sưu tập hoàn toàn từ chất liệu lụa cao cấp. Các thiết kế maxi làm nên vẻ đẹp bay bổng, chứa đựng DNA thiết kế của thương hiệu, mà vẫn phóng khoáng, phù hợp với Tel Aviv.

Thông qua bộ sưu tập thấm đẫm tinh thần Haute Couture, My Lullaby mang đến một thông điệp rõ ràng: Việt Nam không chỉ có áo dài. Những nghệ nhân và tư tưởng nghệ thuật hun đúc qua hàng nghìn đời kết tinh trong từng tác phẩm, biến thời trang trở thành một cuộc chơi nghệ thuật đầy chiều sâu.

Chất liệu bay bổng vẫn được My Lullaby lưu giữ trong bộ sưu tập Resort 2022 trình diễn tại Israel lần này. Vẻ đẹp đa sắc, đa diện của thời trang được My Lullaby diễn dịch trong từng sắc thái. Những tông màu rực rỡ ngập tràn năng lượng không thể phù hợp hơn với nắng gió Tel Aviv. Chúng mang đến tinh thần phóng khoáng, hiện thân cho mối giao hảo giữa hai quốc gia Việt Nam – Israel.

Trong lần trình diễn lần này, My Lullaby muốn thông qua thời trang, để khơi mở những nhịp cầu. Trong tình yêu thời trang cháy bỏng, các thiết kế còn là hiện thân cho các nền văn hóa, mong muốn gắn kết các quốc gia và biến thời trang trở thành một ngôn ngữ toàn cầu.

Bà Phạm Minh Trang, phu nhân Ngài Đại sứ Việt Nam tại Israel chia sẻ: "Là người từng sống ở nhiều đất nước gắn liền với bờ biển Địa Trung Hải, tôi vô cùng yêu văn hoá phóng khoáng, cởi mở của con người cũng như cảnh vật nơi vùng biển này. Ngay khi nhìn thấy một trong những thiết kế đầu tiên của Bộ sưu tập My Lullaby resort 2022 với những màu sắc rực rỡ lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải, tôi tin chắc bộ sưu tập sẽ gây ấn tượng mạnh với những người Israel nơi đây. Đó chính là lý do tôi đưa ra lời mời dành cho NTK Đặng Minh Phương mang BST sang trình diễn tại thành phố Tel Aviv - Israel". Bà Trang là một phụ nữ yêu thích phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế và quan trọng là chất liệu sang trọng, thoải mái. Phu nhân đại sứ yêu thích những thiết kế thời trang ứng dụng nghệ thuật đương đại một cách hài hoà, có tính ứng dụng rất cao.

Chị Đặng Phương Minh, Nhà sáng lập – Giám Đốc Sáng tạo My Lullaby xúc động chia sẻ: "Nhận lời mời trình diễn tại Israel của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức, là một niềm tự hào lớn, cho tôi và cho cả My Lullaby. Đây cũng là cơ hội để My Lullaby mang những sáng tạo thời trang Việt Nam giới thiệu với bạn bè Israel. Họ là những người luôn coi trọng văn hóa chia sẻ và ý thức xã hội toàn cầu rất cao".

Chị Đăng Phương Minh chia sẻ thêm:"Chân thành cảm ơn sâu sắc bà Phạm Minh Trang, phu nhân Ngài Đại sứ Việt Nam tại Israel, đã mang lại cơ hội tuyệt vời để My Lullaby trình diễn tại sự kiện lần này",

Trong 2.000 năm trước khi phục quốc, mỗi ngày, người Do Thái thường chúc nhau "Next year in Jerusalem", để thể hiện mong muốn khôn nguôi và quyết tâm trở về nhà. Với bộ sưu tập vừa trình diễn tại Tel Aviv, My Lullaby cũng mang đến mong muốn, mỗi một năm mới đến, quan hệ Việt Nam – Israel lại có thêm những điều tốt đẹp mới.

Photo: Hoàng Quang Thái