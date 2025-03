Thương hiệu túi xách từng bị "cho LOGO vào xó bếp" nhưng lại tạo ra xu hướng, Vogue tôn vinh đây là sự giàu có tàng hình

Khởi sự "Phi logo"

Nguồn gốc của Bottega Veneta là sự kết hợp đầy cuốn hút giữa tay nghề thủ công Ý và tầm nhìn đổi mới. Được thành lập vào năm 1966 tại Vicenza bởi Michele Taddei và Renzo Zengiaro, thương hiệu ban đầu tập trung vào các sản phẩm da cao cấp. Tên gọi "Bottega Veneta", có nghĩa là "Cửa hàng Venetian", thể hiện di sản văn hóa phong phú và cam kết của thương hiệu đối với nghệ thuật thủ công.

Ngay từ những ngày đầu, Bottega Veneta đã áp dụng triết lý "phi logo", nhấn mạnh rằng "Chỉ cần viết tắt tên bạn là đủ". Cách tiếp cận này đã định hình phong cách xa xỉ tinh tế, nơi mà chất lượng thủ công chính là dấu ấn đắt giá nhất.

Bước ngoặt quan trọng đến vào đầu những năm 1970, khi thương hiệu giới thiệu kỹ thuật đan da Intrecciato. Phương pháp này không chỉ giúp tăng độ bền cho sản phẩm mà còn trở thành dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng của Bottega Veneta. Đến những năm 1980, thương hiệu ngày càng khẳng định vị thế, thu hút sự chú ý của nhiều ngôi sao, bao gồm cả Lauren Hutton, góp phần nâng tầm Bottega Veneta trên bản đồ thời trang xa xỉ.

Thời thế tạo anh hùng

Sự ra đi của hai người khởi tạo thương hiệu đã khiến cho Bottega Veneta có sự sụt giảm doanh số đáng kể và Tomas Maier chính là người xuất hiện vào đúng thời điểm. Khi cơn cuồng logo thực sự bùng phát), vào năm 2001, Bottega Veneta đã được bán cho tập đoàn Gucci, nơi nó được hồi sinh dưới sự lãnh đạo của giám đốc sáng tạo Tomas Maier.

Ông đã phát triển Bottega thành một gã khổng lồ xa xỉ, đồng thời giới thiệu quần áo may sẵn, đồ trang sức cao cấp và nước hoa cùng với các phụ kiện nổi tiếng của mình. Tạp chí Vogue đã tôn vinh nó là “sự giàu có tàng hình” dành cho những người sành điệu.

Giám đốc sáng tạo của Bottega Veneta - Tomas Maier.

Dưới thời Thomas Maier, Bottega Veneta tập trung vào hợp tác thủ công, khôi phục triết lý không logo. Dòng slogan từ năm 1979 - "When your own initials are enough" (Chỉ cần tên viết tắt của bạn là đủ) - lời tuyên bố rằng thương hiệu này sẽ làm hết mình để tôn vinh khách hàng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, những chiếc túi của Bottega Veneta vẫn có logo nho nhỏ, tinh tế. Còn tới thời đại của Tomas Maier, ông đã làm điều mà chưa một thương hiệu nào dám làm trước đó: Cho logo của nhà mốt vào… xó bếp.

Ai cần logo khi đã có Intrecciato?

Liệu có gì sai khi xây dựng một thương hiệu mà không cần quảng bá logo? Câu trả lời của Tomas Maier là một tràng cười đầy ngạo nghễ: Ai cần logo khi đã có Intrecciato?

Thực tế, Bottega Veneta chinh phục giới mộ điệu không phải bằng những biểu tượng hào nhoáng, mà bằng kỹ thuật chế tác da độc nhất vô nhị. Intrecciato – kỹ thuật đan những dải da mảnh (fettuccia) lên một lớp da lớn – không chỉ giúp bề mặt da trở nên bền chắc theo thời gian mà còn tạo nên dấu ấn thị giác đặc trưng. Nhờ đó, những tín đồ của Bottega hay thời trang cao cấp nói chung có thể dễ dàng nhận diện sản phẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dưới bàn tay của Maier, Intrecciato dần trở thành một tuyên ngôn thời trang tinh tế. Ra mắt vào năm 2002 dưới sự dẫn dắt của Tomas Maier, CABAT là một tác phẩm tôn vinh nghệ thuật dệt Intrecciato. Với thiết kế tote không viền, không nắp, CABAT sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài. Chiếc túi rộng rãi này là người bạn đồng hành lý tưởng cho những nhu cầu hàng ngày, vừa tiện dụng vừa tinh tế.

Được các nhà sưu tập đánh giá cao, CABAT ghi điểm nhờ trọng lượng nhẹ, kết cấu mềm mại và vẻ thanh lịch trầm lặng. Đi kèm là một túi có khóa kéo bên trong có thể tháo rời, giúp bảo quản những vật dụng giá trị. Đặc biệt, bên trong túi còn có một ‘biển số’ độc nhất – dấu ấn riêng biệt làm nên tính biểu tượng của CABAT trong giới mộ điệu.

Nhờ quy trình chế tác tỉ mỉ, Cabat được các nghệ nhân của Bottega Veneta hoàn thiện liền mạch trong hơn hai ngày, với số lượng giới hạn mỗi năm. Chiếc túi này có ba kích cỡ (mini, medium và large), tuy nhiên hiện tại chỉ còn phiên bản medium và large được sản xuất.

Không thể không nhắc đến Knot – chiếc clutch mang tính biểu tượng cho những buổi tiệc tối. Năm 2001, Tomas Maier đã tái hiện lại một mẫu clutch hộp từ thập niên 70 trong kho lưu trữ của Bottega Veneta, biến nó thành một tuyệt tác thời trang. Thiết kế này nổi bật với kỹ thuật dệt Intrecciato trên nhiều chất liệu vải cao cấp, cùng chi tiết nút thắt đặc trưng như một dấu ấn riêng. Với kiểu dáng nhỏ gọn nhưng đủ để chứa điện thoại, son môi và chìa khóa, Knot nhanh chóng trở thành món phụ kiện yêu thích của giới mộ điệu. Sự cuồng nhiệt dành cho chiếc clutch này lớn đến mức Bottega Veneta đã tổ chức hẳn một buổi triển lãm hồi tưởng về nó tại St. Tropez vào năm 2004.

Kỷ nguyên mới Daniel Lee

Tên tuổi của NTK Daniel Lee bản thân đã là một nhân tố đầy tiềm năng khi anh rời Céline để gia nhập Bottega Veneta. Việc một nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm từ đội ngũ sáng tạo của Céline đầu quân cho Bottega chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh", đưa thương hiệu này lên một tầm cạnh tranh mới.

Quan trọng hơn, Daniel Lee còn rất trẻ. Chính anh là quân át chủ bài hoàn thiện chiến lược "trẻ hóa" các dòng sản phẩm trứ danh của Bottega, giúp thương hiệu thực sự hòa nhịp với hơi thở đương đại, chinh phục thế hệ khách hàng mới mà vẫn giữ trọn tinh thần thủ công xa xỉ.

Sự xuất hiện của Daniel Lee vào năm 2018 đã mang đến làn gió trẻ trung hơn, dẫn đến những thiết kế biểu tượng như túi Pouch và Cassette, giúp thương hiệu tái định vị sức hút của mình.

Daniel Lee nhanh chóng tạo nên những cơn địa chấn trong làng thời trang. Anh lập kỷ lục khi giành bốn giải thưởng danh giá tại Fashion Awards 2019, nhờ những thiết kế túi đột phá mang dấu ấn riêng. Lee đã lấy cảm hứng từ họa tiết Intrecciato trứ danh của Bottega và biến tấu thành kiểu dệt ngoại cỡ đầy táo bạo – một sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản truyền thống và tinh thần hiện đại. Điều khiến các thiết kế của Daniel Lee trở nên nổi bật chính là cách anh tái định nghĩa sự tối giản sang trọng của Bottega Veneta theo tinh thần hiện đại. Như anh từng chia sẻ với tạp chí Grazia: "Người phụ nữ Bottega là một cá thể riêng biệt, không chỉ đơn thuần là về thương hiệu".

Cân bằng giữa di sản và hiện đại

Sau khi Lee rời đi, Matthieu Blazy tiếp quản vào năm 2020 và tiếp tục duy trì cam kết với kỹ thuật thủ công tinh xảo và triết lý "không logo". Sự kế thừa này nhấn mạnh định hướng xa xỉ tinh tế của Bottega Veneta mà không cần đến các yếu tố nhận diện thương hiệu quá phô trương. Năm 2021, Bottega Veneta đã tăng doanh thu 24,2%, vượt qua 1,5 tỷ euro, nhờ vào chiến lược thương hiệu được đổi mới dưới thời Matthieu Blazy. Sự nhấn mạnh vào tính độc quyền này không chỉ nâng cao tay nghề thủ công của thương hiệu mà còn củng cố mong muốn của thương hiệu đối với người tiêu dùng.

Năm 2023, Bottega Veneta tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi hỗ trợ sự tái xuất của Butt magazine cũng như ra mắt Air Afrique và Magma - hai ấn phẩm tôn vinh văn hóa châu Phi và nghệ thuật đương đại. Những động thái này phản ánh chiến lược dài hạn của thương hiệu trong việc kết nối với những câu chuyện văn hóa đa dạng.

Đặc biệt, quyết định đóng cửa toàn bộ tài khoản mạng xã hội vào năm 2021 là một bước đi táo bạo, nhấn mạnh tính độc quyền của thương hiệu và chuyển trọng tâm sang tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua các chiến lược tiếp thị sáng tạo.

Việc bổ nhiệm các đại sứ thương hiệu đình đám như A$AP Rocky và Jacob Elordi càng củng cố mối liên kết của Bottega Veneta với văn hóa đại chúng đương đại, đưa thương hiệu trở thành một biểu tượng thời trang tiên phong với tư duy hiện đại và ý thức văn hóa sâu sắc.

Tất cả những yếu tố này tạo nên một chiến lược thương hiệu chặt chẽ, cân bằng giữa di sản và sự đổi mới, giúp Bottega Veneta giữ vững vai trò quan trọng trong ngành thời trang cao cấp.