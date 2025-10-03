Thương hiệu thời trang Mr Crazy & Lady Sexy của Việt Nam tỏa sáng tại New York Fashion Show

MIGRATORY WINGS – bộ sưu tập về những Đôi cánh thiên di –mang thương hiệu thời trang Việt vươn ra thế giới bằng dấu ấn Á Đông và tinh hoa thủ công nước nhà.

"Những cánh chim di cư" chinh phục vùng trời New York

Góp mặt tại buổi trình diễn khuôn khổ New York Fashion Show tháng 9, Mr Crazy & Lady Sexy đã gây choáng ngợp với những thiết kế đính kết đầy tinh xảo mang vẻ đẹp Á Đông. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những cánh chim di cư, BST MIGRATORY WINGS là ẩn dụ đầy lãng mạn cho sự vươn mình, bay đến những chân trời mới của một thương hiệu thời trang Việt.

12 look trong BST không chỉ là trang phục mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, được tạo nên từ sự giao thoa của chất liệu bản địa và kỹ thuật thêu-đính kết thủ công của những nghệ nhân Việt Nam.

Chất liệu lông vũ mềm mại, bay bổng tượng trưng cho khát vọng bay xa và tinh thần tự do. Lưới, voan mỏng manh gợi lên sự nhẹ nhàng, mơ mộng của làn gió xuân. Tơ tằm, lụa Việt óng ánh mềm mại như ánh nắng dịu dàng. Và hàng trăm chi tiết đính kết thủ công bằng ruy băng, tựa như những vườn hoa đang bừng nở, biểu tượng cho mùa xuân và sự thành công rực rỡ.

Ngay từ hậu trường, BST MIGRATORY WINGS đã thu hút mọi ánh nhìn của dàn người mẫu quốc tế. Họ không giấu được sự trầm trồ, mong muốn được khoác lên mình những tác phẩm uyển chuyển, lịch lãm và quyến rũ này.

Khi những thiết kế xuất hiện trên sàn diễn, bao trùm khán vòng là một khung cảnh lãng mạn, đầy nghệ thuật, mang lại một sự tương phản thú vị với vẻ hiện đại, sôi động của thành phố New York.

Thiết kế đầm WINGS OF HOPE được phủ đầy lông vũ tinh khôi – mềm mại, bay bổng, như biểu trưng cho khát vọng tự do và ý chí vươn xa mạnh mẽ.

Đặc biệt, khoảnh khắc người mẫu Vedette xuất hiện trong thiết kế đầm WINGS OF HOPE phủ đầy lông vũ tinh khôi – mềm mại, bay bổng nhưtoát lên khát vọng tự do và vươn xa đầy mạnh mẽ, đã khiến cả hội trường dậy lên những tràng pháo tay không ngớt.

Khát Vọng "Go Global": Giấc mơ đưa thời trang Việt vươn mình ra quốc tế

Founder kiêm CEO Lệ Thu Guillon của thương hiệu thời trang cao cấp Mr Crazy & Lady Sexy chia sẻ rằng ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, chị đã ấp ủ xây dựng một thương hiệu thời trang Việt mang dấu ấn Á Đông nhưng vẫn đầy tính hiện đại, độc đáo, đặt mục tiêu hướng đến thị trường quốc tế.

Sau nhiều năm gầy dựng đội ngũ, các thiết kế của Mr Crazy & Lady Sexy đã được nhiều stylist người mẫu, nhiếp ảnh gia quốc tế biết tới và ngày một dành được nhiều sự yêu mến của giới mộ điệu thời trang, xuất hiện trên các Tạp chí nổi tiếng như Harper's Bazaar, L'Officiel, ELLE, Flanelle…

"Chúng tôi nhận thấy đã đến lúc mình vươn ra thế giới, như cánh chim bay tới những vùng đất mới để kiếm tìm cơ hội", chị Lệ Thu cho biết. Và chính ý tưởng này đã đi vào BST Migratory Wings góp phần tạo nên những thết kế tinh xảo và đầy tính nghệ thuật.

Việc lựa chọn New York (7/9) và sắp tới là Paris (23/9) để ra mắt BST lần này đã thể hiện rõ khát vọng "thiên di", mang vẻ đẹp Á Đông và tinh hoa đính kết thủ công của Việt Nam đến với bản đồ thời trang thế giới. Sự đón nhận của giới mộ điệu thời trang quốc tế tại New York là minh chứng mạnh mẽ cho thấy thời trang Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định tên tuổi bằng bản sắc và tinh hoa riêng.