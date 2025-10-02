Jisoo bị cười cợt, Rosé bị phân biệt, chỉ Lisa đang rất ổn ở Paris

Khi tạo hình búp bê sống của Lisa tại show diễn Louis Vuitton SS2026 vẫn còn chưa hề hạ nhiệt thì mới đây, nữ idol lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với hình ảnh tham dự after party của nhà mốt. Thêm 1 layout hết sức ấn tượng từ Lisa, được pha trộn giữa vẻ quyến rũ xen lẫn cá tính, kết hợp cùng lớp makeup sắc sảo tạo nên tổng thể "cháy" vô cùng. Đáng nói, bộ váy mà Lisa mặc là chất liệu lưới xuyên thấu, phô diễn trọn vẹn đường cong nuột nà bên trong, nhưng lại không hề tạo cảm giác hở hang phản cảm. Có lẽ phần lớn nhờ vào thần thái tự tin, ánh mắt đầy sức hút cùng khí chất ngày càng sang chảnh của em út BLACKPINK.

Lisa thả dáng cực slay với bộ cánh tôn lên triệt để vóc dáng. Phụ kiện, trang sức được nàng đại sứ tinh giản để giữ trọn vẻ sang chảnh, gợi cảm cho tạo hình.

Đáng chú ý, nếu như Rosé, Jisoo đang nhận nhiều ý kiến trái chiều với màn xuất hiện tại fashion week thì cô em út BLACKPINK lại đang rất ổn và ấn tượng hơn cả.

Là thành viên đầu tiên của BLACKPINK mở màn fashion week, Rosé gây ấn tượng với diện mạo mới mẻ, mang vẻ nữ tính và có chút táo bạo khác hẳn những lần trước. Dẫu vậy, chiếc romper lại không được lòng netizen nói chung. Chất liệu lụa mỏng manh, kiểu dáng dễ hở khiến nữ idol trông không hề tự tin và thoải mái. Chưa hết, đại sứ Saint Laurent còn vướng vào drama bị ghẻ lạnh từ dàn sao Âu Mỹ lẫn truyền thông Anh.

Jisoo, cô chỉ cả BLACKPINK lại đang trở thành trò đùa trên MXH với cú lừa từ chính Dior, biến cô từ công chúa thành bồi bàn. Dù trang phục xấu nhưng không hợp với Jisoo, khiến tạo hình đại sứ Dior đơn giản và mờ nhạt. Đáng chú ý, tạo hình này khác hẳn với video fitting được nhà mốt Pháp "nhá hàng" trước đó: sang trọng, lộng lẫy và yêu kiều đúng với thời kỳ Dior Couture thập niên 1950.

Nếu như Jisoo, Rosé nhận nhiều ý kiến trái chiều...

... thì cô em út lại đang "nhai mà không để lại vụn".

Trái ngược hoàn toàn với Jisoo và Rosé, Lisa lại đang nhận được sự công nhận của cả truyền thông và giới mộ điệu trong kì Fashion Week này. Outfit sang chảnh, thời trang cùng makeup look quá đẹp đã biến Lisa trở thành "human doll" đích thực tại show diễn của Louis Vuitton. Vóc dáng nuột nà, thần thái tự tin càng khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu của em út BLACKPINK tại kinh đô thời trang danh giá.



Cận cảnh layout sang, sexy và cá tính của Lisa tại after party hậu show diễn Louis Vuitton. (Nguồn: wearelloud)

Tại buổi after party của Louis Vuitton, Lisa hút mọi con mắt dõi theo khi xuất hiện trong bộ váy xuyên thấu bó sát màu đen đầy táo bạo. Chất liệu ánh sequin bắt sáng khiến từng chuyển động của nữ idol thêm phần nổi bật.

Layout makeup vẫn được Lisa lựa chọn một cách tinh tế, với lối trang điểm sắc sảo cùng làn da mịn lì, nhấn vào đôi mắt lens xanh xám cùng đôi môi đỏ mọng quyền lực. Mái tóc vàng sáng được tạo kiểu buộc nửa, kết hợp với phần mái thưa mềm mại, vừa mang lại nét nữ tính vừa tăng thêm khí chất quyến rũ cho nữ idol.

Đặc biệt, dù diện trang phục hở bạo nhưng Lisa vẫn rất tự tin, thoải mái, toả sáng khi tận dụng hết mọi giá trị của bản thân. Hình ảnh toàn diện, "chiến đét" nhưng không có điểm gì để chê của Lisa cho thấy cô đang ngày càng có những bước tiến rõ rệt, khẳng định vị thế đỉnh nhất nhì trong mảng thời trang hiện nay.