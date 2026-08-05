Thương hiệu âu phục Vesper ra mắt đêm nghệ thuật kết hợp thời trang, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa tại Hà Nội

Nhắc đến một show thời trang, nhiều người thường nghĩ đến sàn catwalk, người mẫu và những bộ sưu tập mới. Thế nhưng với "KHOẢNG - The Ritual of Presence", Founder Phạm Quang Minh của thương hiệu âu phục Vesper lại lựa chọn một cách kể chuyện khác: Biến thời trang thành một phần của trải nghiệm, nơi âm nhạc, nghệ thuật và không gian cùng hòa quyện để người tham dự thực sự "hiện diện" và cảm nhận.

Founder Phạm Quang Minh và Co-Founder Thu Sam Tran

Sự kiện được tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội, "KHOẢNG - The Ritual of Presence" đánh dấu bước chuyển của thương hiệu âu phục cao cấp Vesper từ một nhà may sang một nhà kiến tạo trải nghiệm văn hóa.

Một "khoảng" để chậm lại giữa nhịp sống thành phố

Tên gọi "KHOẢNG" gợi đến những khoảng lặng trong cuộc sống - khoảng giữa ngày và đêm, giữa hiện tại và ký ức, giữa những cuộc gặp gỡ và chính bản thân mình.

MC Thái Dũng đảm nhận vai trò first face tại show diễn.

Theo Founder Phạm Quang Minh, ý tưởng này xuất phát từ nhịp sống đô thị hiện đại, nơi con người có rất nhiều lựa chọn giải trí nhưng lại hiếm có cơ hội thực sự hiện diện trong từng khoảnh khắc. Sau giờ làm, chúng ta dễ bị cuốn vào màn hình điện thoại, những lịch hẹn liên tiếp hay những không gian đông đúc mà đôi khi chưa kịp dành trọn sự chú ý cho người đối diện.

Chính vì vậy, chương trình được giới hạn khoảng 100-120 khách mời để giữ không gian đủ riêng tư, nơi mỗi người có thể cảm nhận trọn vẹn âm nhạc, thời trang và bầu không khí của buổi tối. Đêm diễn có sự tham gia của NSƯT Xuân Diệu cùng các nghệ sĩ Haketu, Hoành Phạm, Tùng Lê và Diễm Quỳnh.

Theo Founder Vesper Phạm Quang Minh, thương hiệu mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm hơn một buổi trình diễn thời trang. "Chúng tôi tin rằng sự hiện diện là điều cần được chăm chút, từ cách một người chuẩn bị trang phục đến cách họ được đón tiếp. Khi trang phục gặp nghệ thuật đón tiếp, một cuộc tụ họp không còn chỉ là một buổi tối, mà tự nó đã trở thành một nghi thức".

Khi thời trang giao thoa giữa âm nhạc và những giá trị truyền thống

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam với những chất liệu âm nhạc đương đại.

Thay vì đặt hai dòng chảy ở hai thái cực, KHOẢNG lựa chọn cách để tất cả giao thoa với nhau. Những giá trị truyền thống được đặt trong một không gian mới, giúp người nghe cảm nhận di sản theo cách gần gũi hơn với đời sống hôm nay.

Theo nhà sáng lập Vesper, đây cũng là cách thương hiệu mong muốn đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống đương đại, không chỉ để lưu giữ mà còn để tiếp tục được trải nghiệm.

Một hành trình được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất

Bên cạnh thời trang và âm nhạc, "KHOẢNG" còn có sự đồng hành của nhiều đối tác, thương hiệu theo đuổi tinh thần thủ công như: Klasse by L'amant, The Groom makeup, The Gents Barbershop, De Rossa Studio, SkyOn9, Hands & Heart Wedding, Vietnam Custom Leather, Thiệp cưới Flocat.

Từ tấm thiệp mời, diện mạo của khách tham dự, đôi giày, phụ kiện cho đến đồ uống trong sự kiện đều được xem là một phần của tổng thể trải nghiệm, thay vì những yếu tố đứng riêng lẻ.

Đúng với triết lý mà Founder Phạm Quang Minh từng chia sẻ về Vesper: "Một bộ suit đẹp không chỉ vừa vặn với cơ thể, mà còn phải phù hợp với con người và câu chuyện của người mặc".

Người mẫu Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn đảm nhận vai trò vedette.

Với "KHOẢNG - The Ritual of Presence", tinh thần ấy được mở rộng ra khỏi khuôn khổ của một bộ âu phục. Đó là câu chuyện về cách một thương hiệu âu phục lựa chọn đồng hành cùng khách hàng không chỉ ở những gì họ mặc, mà cả trong cảm xúc và những ký ức họ mang theo trong suốt hành trình.

Thông tin chi tiết

Thương hiệu âu phục Vesper – Hộ kinh doanh VESPERSUIT

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