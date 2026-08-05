Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Ngu Thư Hân gần như luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện trước công chúng và dễ dàng tạo hot topic trên mạng xã hội. Xuất hiện tại trận đấu bóng rổ giữa Đại học Chính trị và Đại học Giao thông Thượng Hải trong khuôn khổ Giải Bóng rổ Sinh viên Châu Á (AUBL) mới đây, ngôi sao sinh năm 1995 tiếp tục leo hot search khi đảm nhận vai trò khách mời đặc biệt và thực hiện cú ném bóng khai mạc.

Diện váy trắng, để tóc đen thẳng dài, cô được ví như "nữ thần học đường" bước ra từ phim thanh xuân với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng và nổi bật giữa sân đấu. Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Ngu Thư Hân tươi tắn, tung bóng và giao lưu cùng sinh viên nhận được lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về visual chuẩn "ánh trăng sáng", một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng hình ảnh của cô đã được chỉnh sửa quá mức, không đúng với nhan sắc thực tế.

Ngu Thư Hân thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện ở sân bóng rổ. (Nguồn: Weibo)

Ngu Thư Hân sáng bừng trong 1 set đồ trắng đồng điệu gồm áo ôm dáng dài tay cổ vuông kết hợp quần váy dáng xòe và giày thể thao. Thiết kế tông trắng giúp tổng thể trông thanh thoát, trong trẻo và mang đậm cảm giác mong manh nhẹ nhàng.

Bộ trang phục ôm nhẹ phần thân trên và eo, kết hợp chân váy xếp tầng tạo hiệu ứng vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài nổi bật giữa sân đấu. Thế nhưng, nhiều khán giả cho rằng set đồ này thiên về phong cách thời trang đời thường hoặc chụp hình hơn là một sự kiện thể thao, bởi chiều dài chân váy khá ngắn và tạo cảm giác hơi thiếu sự năng động, kín đáo so với không khí của một trận bóng rổ sinh viên.

Ngu Thư Hân nổi bật ở sân bóng rổ với tạo hình nữ tính, nhẹ nhàng tựa nữ thần thanh xuân.

Ngu Thư Hân lựa chọn layout makeup tông hồng đào nhẹ nhàng với lớp nền mỏng, đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh và hàng mi cong tự nhiên, tạo cảm giác trong trẻo. Son môi màu hồng cam giúp gương mặt thêm tươi tắn, còn mái tóc đen dài buông thẳng càng làm nổi bật làn da sáng.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, nhiều cư dân mạng cho rằng loạt ảnh lan truyền trên mạng đã có sự can thiệp của các ứng dụng chỉnh sửa, khiến làn da trở nên quá mịn màng và gương mặt thon gọn hơn thực tế. Ở nhiều khoảnh khắc được cắt trực tiếp từ video tại sự kiện, gương mặt của Ngu Thư Hân được nhận xét có phần bầu bĩnh hơn, đường nét mềm mại và gần với hình ảnh đời thường hơn so với ảnh đã qua chỉnh sửa.

Hình ảnh người hâm mộ đăng tải (bên trái) và ảnh chụp từ video (bên phải) của Ngu Thư Hân.

Một sô hình ảnh khác khiến Ngu Thư Hân vướng nghi vấn chỉnh sửa ảnh quá đà.

Netizen cho rằng minh tinh xứ Trung đang sống ảo quá đà.

Đây không phải lần đầu Ngu Thư Hân vướng nghi vấn chỉnh sửa ảnh trên mạng xã hội. Trước đó, nữ diễn viên từng trở thành tâm điểm bàn luận khi một bức ảnh chụp toàn thân để lộ chi tiết cánh tay có hình dạng bất thường, trông như dính chặt vào phần eo. Nhiều cư dân mạng cho rằng tỷ lệ cánh tay mất cân đối là dấu hiệu của việc can thiệp bằng ứng dụng chỉnh ảnh nhằm tạo vòng eo nhỏ hơn thực tế. Tấm hình nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn giải trí và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Những tranh cãi này tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán mỗi khi minh tinh xứ Trung xuất hiện với sắc vóc siêu thực.

Bức hình với 1 bên cánh tay dính chặt vào eo của Ngu Thư Hân.

Bức hình với vòng eo "ảo diệu" cũng khiến nữ minh tinh vướng nghi vấn tương tự.

Ảnh: Weibo, Instagram.