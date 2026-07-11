Một bát trứng chần tưởng như bổ dưỡng, được người bà chuẩn bị với mong muốn giúp cháu tăng cường sức khỏe, lại trở thành nguyên nhân khiến bé trai 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ những món ăn chế biến chưa đúng cách, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bệnh viện thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vừa tiếp nhận cấp cứu một bé trai 5 tuổi với các biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục, sốt cao và co giật. Sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm dạ dày - ruột cấp do nhiễm vi khuẩn Salmonella, một trong những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác tiền sử ăn uống, nguyên nhân được xác định xuất phát từ bát trứng chần nước sôi do bà nội tự tay chuẩn bị cho cháu vào buổi sáng.

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Theo người nhà, vì lo cháu gầy yếu nên bà nội đã tìm mua trứng gà được cho là "trứng sạch" để bồi bổ. Bà đập trứng sống vào bát, sau đó đổ nước vừa sôi vào rồi khuấy đều với mong muốn giữ được nhiều dưỡng chất hơn so với trứng nấu chín hoàn toàn.

Khoảng 6 giờ sau bữa ăn, bé bắt đầu đau bụng dữ dội, nôn liên tục, tiêu chảy nhiều lần rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng mất nước, sốt cao và lơ mơ. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết nếu được đưa đến viện chậm hơn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não những biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Vì sao nước sôi không đủ để làm chín trứng?

Tiến sĩ Zhang Yu, chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, giải thích rằng nhiều người lầm tưởng chỉ cần đổ nước sôi 100 độ C vào trứng là có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn.

Thực tế, khi nước sôi tiếp xúc với bát, trứng và môi trường bên ngoài, nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh. Phần lõi của lòng đỏ thường không đạt mức nhiệt cần thiết để tiêu diệt Salmonella.

Theo chuyên gia, để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, phần bên trong quả trứng cần đạt nhiệt độ tối thiểu khoảng 70 độ C và được duy trì trong ít nhất 5 phút. Vì vậy, các món trứng chần bằng nước sôi, trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mang vi khuẩn gây bệnh.

Nguy cơ này đặc biệt cao đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy giảm.

Salmonella xâm nhập vào trứng bằng cách nào?

Salmonella là nhóm vi khuẩn thường gặp trong các vụ ngộ độc thực phẩm trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia, vi khuẩn có thể xuất hiện trong trứng theo hai con đường.

Thứ nhất là nhiễm từ bên ngoài. Trong quá trình đẻ trứng, vỏ trứng có thể bị nhiễm vi khuẩn từ phân của gia cầm. Nếu khâu bảo quản hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn từ vỏ trứng có thể lây sang thực phẩm khác.

Thứ hai là nhiễm từ bên trong. Nếu gà mái mang vi khuẩn Salmonella, mầm bệnh có thể xâm nhập vào buồng trứng trước khi vỏ trứng được hình thành. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những quả trứng có vỏ sạch, không nứt vỡ cũng vẫn có khả năng chứa vi khuẩn bên trong.

Đó là lý do các chuyên gia luôn khuyến cáo không nên ăn trứng sống hoặc trứng chưa được nấu chín hoàn toàn, đặc biệt đối với trẻ em.

Những dấu hiệu cần nhận biết sớm

Người nhiễm Salmonella thường xuất hiện triệu chứng sau vài giờ đến vài ngày kể từ khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn.

Các biểu hiện phổ biến gồm đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt, mệt mỏi và mất nước.

Ở trẻ nhỏ, tình trạng mất nước có thể diễn tiến rất nhanh với các dấu hiệu như môi khô, mắt trũng, tiểu ít, li bì hoặc quấy khóc bất thường. Trong những trường hợp nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng toàn thân, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

May mắn, sau ba ngày điều trị tích cực bằng bù dịch, kháng sinh và theo dõi sát, sức khỏe của bé trai dần ổn định. Sau khoảng một tuần, bệnh nhi được xuất viện nhưng vẫn cần thêm thời gian để hệ tiêu hóa phục hồi hoàn toàn.

Chuyên gia khuyến cáo cách ăn trứng an toàn

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nấu chín hoàn toàn trứng trước khi sử dụng. Lòng đỏ và lòng trắng cần đông hoàn toàn thay vì còn lỏng hoặc lòng đào.

Ngoài ra, cần tách riêng dao, thớt và dụng cụ chế biến thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín nhằm tránh lây nhiễm chéo. Sau khi mua về, trứng nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 4 độ C và sử dụng trong thời gian khuyến nghị.

Đối với trẻ nhỏ, người già và người có sức đề kháng yếu, không nên sử dụng các món ăn từ trứng sống, trứng chần nước sôi hay trứng lòng đào, dù được cho là giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn. Một bữa ăn được nấu chín đúng cách vẫn là lựa chọn an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Một quả trứng lớn chứa: Lượng calo: 74 Protein: 6 g Chất béo: 5 g Cholesterol: 207 mg Canxi: 24 mg Cholin: 169 mg Vitamin A 91 microgam (mcg) Vitamin D: 50 mcg Với những trường hợp bác sĩ khuyến cáo hạn chế lượng cholesterol nạp vào, ăn lòng trắng trứng có thể là lựa chọn tốt nhất. Một lòng trắng trứng lớn chứa 19 calo, 4 g protein và không có cholesterol.



