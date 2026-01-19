Thuê bảo mẫu ở cữ mà gặp 4 trường hợp này thì mau mau né ngay!

Sau khi sinh con, các mẹ bước vào giai đoạn ở cữ vô cùng quan trọng, đồng thời phải học cách chăm sóc em bé sơ sinh còn rất non nớt. Lúc này, nếu có một bảo mẫu sau sinh (nguyệt tẩu) giỏi bên cạnh, với nhiều mẹ lần đầu làm mẹ, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một người bảo mẫu tốt không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, giúp mẹ bớt lúng túng mà còn giúp mẹ được nghỉ ngơi đầy đủ, tránh đi đường vòng trong việc chăm con.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chất lượng “nguyệt tẩu” rất khác nhau, khiến không ít mẹ băn khoăn: thuê bảo mẫu sau sinh là “cứu tinh kịp thời” hay chỉ là “mất tiền ngu”? Thật ra, điều này phụ thuộc vào việc bạn gặp được người như thế nào.

Một bảo mẫu thật sự chuyên nghiệp và có trách nhiệm chính là “phúc tinh” trong tháng ở cữ; nhưng nếu gặp người thiếu uy tín thì không chỉ tốn tiền mà còn mệt mỏi gấp bội. Đặc biệt, nếu bảo mẫu có 4 đặc điểm dưới đây, các mẹ cần hết sức cảnh giác, vì rất có thể cả mẹ lẫn bé đều sẽ “chịu thiệt”.

1. Chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ, thiếu kiến thức khoa học

Một số bảo mẫu nhìn có vẻ dày dạn kinh nghiệm, nhưng tư duy vẫn dừng lại ở kiểu “ngày xưa ai cũng làm vậy”. Trong khi đó, thể trạng mỗi mẹ, mỗi bé đều khác nhau. Việc chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ mà không cập nhật kiến thức khoa học rất dễ dẫn đến sai lệch trong nuôi dưỡng, chăm sóc hay điều dưỡng sau sinh.

Ví dụ như ép “ủ cữ” quá mức, không cho bú theo nhu cầu… những việc này không những không giúp hồi phục mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ và bé. Bảo mẫu tốt là người luôn học hỏi, biết áp dụng phương pháp khoa học phù hợp với từng gia đình.

2. Thiếu kiên nhẫn, hay làm cho xong việc

Chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi sự kiên nhẫn cực lớn: cho bú liên tục, thay tã, dỗ ngủ, quan sát từng thay đổi nhỏ. Nếu bảo mẫu thiếu kiên nhẫn, họ rất dễ “làm cho qua”: cho bé ăn quá nhiều để ngủ lâu, mặc kệ khi bé khóc, hoặc thao tác chăm sóc thô ráp.

Sự “tiện cho mình” này có thể khiến bé rối loạn nếp sinh hoạt, thiếu cảm giác an toàn – điều mà mẹ tuyệt đối không nên xem nhẹ.

3. Thiếu trách nhiệm, bàn giao qua loa

Bảo mẫu tốt không chỉ làm việc hằng ngày mà còn chủ động hướng dẫn mẹ cách chăm con, đồng thời bàn giao kỹ lưỡng trước khi kết thúc hợp đồng: từ giờ giấc sinh hoạt, thói quen ăn ngủ của bé cho đến những lưu ý quan trọng.

Ngược lại, bảo mẫu thiếu trách nhiệm thường chỉ làm đúng phần việc của mình, đến lúc rời đi thì không nói rõ ràng. Hậu quả là khi bảo mẫu vừa đi, mẹ hoàn toàn bối rối, bé thì không thích nghi kịp với cách chăm mới, quấy khóc liên tục, khiến cả nhà thêm căng thẳng.

4. Hay so sánh, "xin đểu" khiến mẹ thêm áp lực

Một số bảo mẫu thường xuyên nhắc đến chủ cũ giàu có, lì xì dày, hoặc bóng gió rằng “nhà khác các mẹ phối hợp tốt thế nào”, thậm chí xen vào chuyện gia đình. Những lời nói này vô tình tạo áp lực tâm lý cho sản phụ, ảnh hưởng đến cảm xúc và việc nghỉ ngơi – hoàn toàn đi ngược lại mục đích ban đầu của việc thuê bảo mẫu là để mẹ cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn.

Kết

Thuê bảo mẫu sau sinh là để có thêm sự hỗ trợ trong tháng ở cữ, nhưng nếu gặp phải những kiểu người trên thì lợi bất cập hại. Khi lựa chọn và làm việc với bảo mẫu, các mẹ nên quan sát kỹ, trao đổi thẳng thắn, lấy chuyên môn – sự kiên nhẫn – tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí hàng đầu, để mẹ và bé có thể bình an vượt qua giai đoạn đặc biệt này.

Nguồn: Sohu