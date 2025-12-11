Thức uống giảm cân đang khiến da bạn nhăn và sạm đi trông thấy

Nhiều người tin rằng uống cà phê giúp giảm cân, tỉnh táo và giữ dáng hiệu quả. Tuy nhiên, có một sự thật đang bị hiểu sai: cà phê hoàn toàn có thể khiến da xuống cấp, nhăn sạm nhanh hơn – đặc biệt khi uống sai cách hoặc biến nó thành "đồ uống tráng miệng" với quá nhiều đường, sữa và topping. Đây là điều mà rất nhiều người không ngờ tới.

Thực tế, cafein không xấu . Một lượng vừa phải (1–2 ly/ngày) giúp tăng chuyển hóa, tỉnh táo và có thể hỗ trợ giảm mỡ nhẹ. Nhưng vấn đề nằm ở cách chúng ta uống cà phê mỗi ngày: cà phê sữa ngọt đậm, latte thêm siro, caramel macchiato, bạc xỉu nhiều sữa đặc, trà sữa… Tất cả những phiên bản "biến tướng" này đều chứa đường, chất béo bão hòa và calo cao , khiến lượng đường trong máu tăng vọt.

Đường khi vào cơ thể sẽ kích hoạt quá trình glycation , làm collagen và elastin – hai yếu tố quyết định độ căng mịn của da – bị phá hủy nhanh hơn. Kết quả là da trở nên xỉn màu, kém đàn hồi, dễ hình thành nếp nhăn dù bạn vẫn nghĩ mình đang uống một loại đồ uống "giảm cân".

Bên cạnh đó, uống quá nhiều cà phê còn khiến cơ thể mất nước . Cafein có tác dụng lợi tiểu nhẹ, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn, mất nước nhanh hơn và nếu không bù nước đủ, làn da sẽ trở nên khô, dễ bong tróc và lão hóa sớm. Khi da thiếu ẩm từ bên trong, các rãnh nhăn nhỏ sẽ hiện rõ và bề mặt da cũng trở nên kém mịn màng hơn.

Không chỉ vậy, nhiều người có thói quen uống cà phê khi bụng rỗng hoặc uống từ sáng đến chiều tối. Điều này vô tình làm tăng mức cortisol – hormone căng thẳng. Cortisol cao liên tục không chỉ khiến cơ thể tích mỡ vùng bụng mà còn làm da sạm đi, dễ nổi mụn và lão hóa nhanh . Đó là lý do bạn thấy mình càng uống cà phê lại càng mệt mỏi, da xấu đi thay vì săn chắc hay thon gọn hơn.

Tóm lại, cà phê không phải "hung thủ", mà chính cách uống sai mới khiến làn da trả giá. Để vừa đẹp da vừa giữ dáng, bạn có thể:

- Ưu tiên cà phê đen hoặc lượng sữa – đường thật ít.

- Không uống khi bụng quá đói.

- Uống tối đa 1–2 ly/ngày.

- Tăng cường uống nước để bù lại lượng nước mất đi.

- Hạn chế các loại cà phê ngọt đậm, nhiều siro hoặc topping.