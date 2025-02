Thực phẩm làm đẹp bí quyết trẻ hóa từ bên trong

Chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ngoại hình tươi trẻ. Người có ảnh hưởng Sarah Harrison đã chia sẻ những bí quyết giúp chúng ta có thể chống lão hóa từ bên trong chỉ bằng cách lựa chọn thực phẩm đúng đắn.

Ăn uống đúng cách trẻ trung hơn mỗi ngày

Khỏe mạnh hơn và rạng rỡ hơn nhờ thực phẩm điều đó hoàn toàn có thể. Theo Sarah Harrison, bí quyết của làn da tươi trẻ chính là "Beauty Food". Trong suốt năm năm qua, bà mẹ ba con này đã duy trì chế độ ăn uống giúp cơ thể và làn da luôn khỏe mạnh. Cô nhận ra rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ các sản phẩm dưỡng da mà còn từ những gì chúng ta đưa vào cơ thể mỗi ngày. Nếu ăn uống hợp lý, bạn không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng mà còn duy trì cân nặng dễ dàng hơn.

Những kẻ thù gây lão hóa

Một trong những nguyên nhân chính của quá trình lão hóa là sự tác động của các gốc tự do. Đây là các phân tử hoạt động mạnh, được tạo ra do các tác nhân như viêm nhiễm, tia cực tím, khói thuốc lá và thậm chí cả quá trình hô hấp hàng ngày. Khi lượng gốc tự do trong cơ thể vượt quá mức kiểm soát, các cơ chế sửa chữa tự nhiên sẽ không thể theo kịp, dẫn đến tình trạng căng thẳng oxy hóa. Hệ quả là làn da trở nên lão hóa nhanh chóng, cơ thể cũng mất nhiều thời gian hơn để tái tạo và phục hồi.

Dinh dưỡng hỗ trợ làm đẹp từ bên trong

Bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bạn có thể giúp cơ thể trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Vitamin C: Đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen – loại protein giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Vitamin C còn giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường. Thực phẩm giàu vitamin C gồm ớt chuông, bông cải xanh, cải thìa, trái cây họ cam quýt, dâu tây và măng tây.

Vitamin E: Hỗ trợ duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên của da, giúp chống lại tác nhân môi trường và ngăn chặn gốc tự do. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E gồm các loại hạt, bơ, dầu thực vật, rau lá xanh như rau bina và măng tây.

Beta-carotene: Là tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thực phẩm giàu beta-carotene gồm cà rốt, khoai lang, bí ngô, rau bina và cải xoăn.

Phong cách ăn uống của Sarah Harrison

Bữa sáng lý tưởng

Sarah Harrison thường bắt đầu ngày mới với sữa chua kết hợp cùng hạt lanh, hạt chia và vỏ psyllium. Đôi khi, cô bổ sung trứng, bơ và các loại quả mọng để tăng cường dinh dưỡng.

Số bữa ăn trong ngày

Cô duy trì hai bữa ăn chính và một bữa phụ. Cô ăn sáng chỉ khi cảm thấy đói, bữa trưa thường là một phần salad nhẹ và bữa tối ưu tiên thịt hoặc cá.

Giữ cân bằng dinh dưỡng

Sarah cố gắng giữ khoảng bốn giờ giữa các bữa ăn để kiểm soát lượng đường trong máu. Nếu cảm thấy thèm ngọt, cô sẽ bổ sung ngay sau bữa ăn chính thay vì ăn vặt rải rác trong ngày.

Ăn uống lành mạnh nhưng không khắc nghiệt

Cô không loại bỏ hoàn toàn các món ăn yêu thích mà thay vào đó, điều chỉnh liều lượng. "Tôi thích kẹo dẻo, nhưng chỉ ăn một nắm nhỏ thay vì cả gói," Sarah chia sẻ. Cô cũng thay thế đồ ăn vặt không lành mạnh bằng các lựa chọn tốt hơn như que rau củ thay cho khoai tây chiên.