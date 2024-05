Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NMN Hokoen hỗ trợ chống lão hóa, kéo dài tuổi xuân

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Cứ 25 năm, tuổi thọ người Nhật lại tăng ít nhất 4 tuổi và tỷ lệ bệnh tật rất thấp. Người Nhật không có điểm đặc biệt so với mọi người trên thế giới, tuổi thọ của họ ngày càng tăng lên là nhờ thói quen sống tốt, luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả và có những tiến bộ vượt bậc trong y học, khoa học.



NMN là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trong thời gian gần đây. Và đó không phải là điều ngẫu nhiên! Theo các chuyên gia Nhật Bản, NMN chính là hoạt chất có tác dụng rất lớn trong việc "gọi lại tuổi xuân" nâng cao sức khỏe. Vậy, NMN là gì và có thực sự tuyệt diệu đến vậy hay không?

Trong nhiều năm, các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu sâu hơn đối với khả năng sống lâu, tươi trẻ của người Nhật. Và họ đã phát hiện ra bí quyết chính là bổ sung hoạt chất NMN. Hoạt chất này đã được nghiên cứu từ hơn 20 năm nay, và từ lâu, người Nhật đã biết phát huy công dụng của NMN để có thể duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ của mình, phòng ngừa bệnh tật.

Dấu hiệu lão hóa theo độ tuổi

NMN được mọi người nhắc đến được viết tắt của từ Nicotinamide Mononucleotide. Đây là hoạt chất có tính đột phá trong sức khỏe. Nó là tiền sản sản sinh ra NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) – Chất nền duy nhất của loại gen trường thọ Sirtuin.



Ăn uống lành mạnh, tập thể dục có thể sản sinh, cải thiện NAD+ trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, lượng NAD+ không nhiều. Để giúp cơ thể sản sinh đủ lượng enzyme này, bạn có thể sử dụng thêm thực phẩm chức năng có chứa NMN. NMN khi được hấp thụ vào trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành NAD+

Hiện có rất nhiều loại thực phẩm chức năng chứa NMN trên thị trường. Trong đó, viên uống trẻ hóa tế bào NMN của Hokoen giúp tăng hàm lượng NAD+ rất hiệu quả.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NMN Hokoen giúp hỗ trợ chống lão hóa

NMN Hokoen với hàm lượng β-NMN tinh khiết lên tới 99,5%, dạng tồn tại tự nhiên trong cơ thể, thích hợp với cấu trúc tế bào của con người, dễ hấp thụ tối đa. Giá thành sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng, hợp lý để sử dụng lâu dài mà vẫn có thể sử dụng song song với nhiều dòng thực phẩm chức năng kết hợp khác mà không gây ảnh hưởng chéo. Hơn nữa, lớp vỏ của NMN Hokoen có nguồn gốc thực vật, kháng axit cho phép NMN được vận chuyển an toàn tới ruột và hấp thu hiệu quả, hỗ trợ trẻ hóa tối đa cho cơ thể và làn da, tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Điểm khác biệt nổi bật của NMN Hokoen, đó là không bổ sung thêm các thành phần phụ khác để tăng giá thành của sản phẩm trở nên đắt đỏ và gây cản trở sự tiếp cận của nhiều đối tượng sử dụng như: người mắc bệnh nền, người cao tuổi cần sử dụng nhiều sản phẩm bổ sung trong cùng 1 thời gian dài…



Hàm lượng trên mỗi viên NMN của Hokoen là 125mg/viên - điều này là phù hợp bởi đặc tính của NMN là cần thời gian để hấp thụ và thẩm thấu tối đa, để các tế bào được kích hoạt và duy trì sự khỏe mạnh, việc dùng NMN với hàm lượng quá lớn cùng lúc là không nên, sẽ gây lãng phí. Mỗi viên NMN Hokoen được cân đo đủ liều lượng trên 1 ngày, đủ để cơ thể hấp thụ và có thể kết hợp song song với nhiều dòng thực phẩm chức năng cũng như thuốc chữa bệnh khác mà không gây bất kì ảnh hưởng xấu nào.

Các sản phẩm tiêu biểu của Dược phẩm Hokoen đã có mặt tại thị trường nội địa Nhật Bản và Việt Nam

Viên uống trẻ hóa NMN của Hokoen được yêu thích hàng đầu Nhật Bản hiện đã có mặt tại Việt Nam thông qua đại diện phân phối chính thức Gimedi Pharma Việt Nam. Trải qua 75 năm thành lập, hãng thực phẩm chức năng Hokoen (được thành lập vào năm 1950 tại Kagawa Nhật Bản) luôn được nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bởi các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe. Thương hiệu không chỉ được yêu thích tại Nhật Bản mà còn luôn nằm trong top đầu lựa chọn ở thị trường quốc tế.



Cùng với viên uống trẻ hóa đem thanh xuân trở lại NMN, Gimedi Pharma đồng thời là đại diện chính thức của một số sản phẩm chủ lực của Hokoen nổi tiếng trên thị trường nội địa Nhật Bản như: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX hỗ trợ làm trơn ổ khớp, "Elastin plus & Nattokinase"… Tất cả các sản phẩm đều được nghiên cứu và sử dụng nguyên liệu thiên nhiên nên an toàn cho người sử dụng với những tiêu chuẩn về sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người gắt gao nổi tiếng của người Nhật.

