Thực hư chuyện cô dâu Tây Ninh trong đám cưới trăm tỷ đi lựa váy cưới phải đứng chen chúc, khổ sở

Cuối tháng 1 vừa qua, mạng xã hội tiếp tục choáng ngợp trước một đám cưới hào môn tại Tây Ninh, nhân vật chính là cô dâu Duyên Nguyễn (SN 2005) và chú rể người Campuchia Long Hour (SN 2007). Hôn lễ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ độ xa hoa gồm của hồi môn tiền tỷ, kim cương, đất đai, xe sang được trao ngay trong lễ vu quy.

Theo chia sẻ từ gia đình hai bên, tổng giá trị quà cưới mà cô dâu - chú rể nhận được ước tính khoảng 35 tỷ đồng, chưa bao gồm vàng và tiền mặt từ họ hàng. Riêng trong lễ cưới tại Campuchia, nhà trai tiếp tục trao thêm hơn 20 tỷ đồng tiền mặt, khiến dân tình không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi của gia đình hai bên.

Đám cưới xa hoa như cổ tích của cô dâu Tây Ninh (Nguồn @jolipolicouture).

Trong chuỗi nghi lễ trọng đại, được biết cô dâu Duyên Nguyễn đã lựa chọn 3 mẫu váy ball gown đến từ JoliPoli - thương hiệu váy cưới Việt Nam nổi tiếng với các thiết kế lấp lánh, phom dáng bồng xòe cổ tích giúp cô dâu trẻ hoàn thiện giấc mơ "công chúa đời thực". Trong lễ vu quy tại Tây Ninh ngày 24/1 là bó hoa cưới Swarovski trị giá khoảng 200 triệu đồng được chú rể đặt riêng từ Mỹ, khi kết hợp cùng chiếc váy vương giả của JoliPoli nhanh chóng trở thành chi tiết gây bão mạng xã hội.

Thiết kế đuôi cá đính ngọc trai, một trong số những chiếc váy cưới JoliPoli của Duyên Nguyễn (Ảnh JoliPoli).

Chiếc váy phom corset màu xanh ánh bạc trong hôn lễ tại Campuchia (Ảnh JoliPoli).

Với JoliPoli, các thiết kế ball gown couture thường có mức giá dao động từ vài trăm triệu đến hơn hàng tỷ đồng/chiếc, tùy vào chất liệu, kỹ thuật đính kết thủ công và mức độ cá nhân hóa. Như vậy, tổng giá trị 3 chiếc váy cưới mà Duyên Nguyễn diện trong hôn lễ được ước tính không hề nhỏ, hoàn toàn tương xứng với quy mô đám cưới trăm tỷ.

Không chỉ gây chú ý bởi giá trị vật chất, hôn lễ của Duyên Nguyễn còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cách cô dâu được chăm sóc đúng chuẩn tiểu thư đài các, luôn có ê-kíp theo sát để chỉnh trang váy áo, trang sức, đầu tóc, đảm bảo hình ảnh cô dâu luôn hoàn hảo trong mọi khung hình.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip thu hút gần 4 triệu lượt xem, ghi lại hình ảnh được cho là cô dâu Duyên Nguyễn đi xem show để chọn váy cưới tiền tỷ nhưng lại không ngồi hàng ghế đầu, phải đứng phía sau, chen chúc cùng khu vực với các nhân viên truyền thông.

Đoạn clip viral về khoảnh khắc gây hiểu lầm của cô dâu Tây Ninh tại 1 show thời trang (@nhipgiaitri).

Trong khung hình, Duyên Nguyễn xuất hiện với diện mạo mộc mạc, giản dị, hoàn toàn đối lập với hình ảnh cô dâu được bao bọc, chăm sóc kỹ lưỡng trong hôn lễ xa hoa trước đó. Chính sự tương phản này đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về việc: cô dâu giàu có liệu có bị phân biệt đối xử khi xuất thân của mình chưa được biết đến.

Nhân vật chính trong đám cưới khủng được khen ngợi bởi vẻ ngoài giản dị ngoài đời (Nguồn @sui.ne0).

Tuy nhiên, thông tin này chưa hoàn toàn chính xác. Theo xác nhận từ nhân vật chính, đoạn clip thực chất được ghi lại ở EMERGE fashion show - một show thời trang ready-to-wear của NTK Đỗ Long, diễn ra vào tháng 12/2025, không liên quan trực tiếp đến việc chọn váy cưới. Được biết Duyên Nguyễn đã làm rõ sự tình, cho rằng cô được mời tham dự show nhưng vì đến trễ nên không kịp vào khu vực ghế ngồi, dẫn đến tình huống hiểu lầm như clip lan truyền.