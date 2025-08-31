Thứ nhỏ bé nhưng cực kỳ quan trọng này sẽ giúp mẹ và bé vượt qua cuộc chiến biếng ăn

Các mẹ có biết, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến con biếng ăn lại xuất phát từ việc thiếu kẽm?

Kẽm là vi chất quan trọng tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có cả chức năng vị giác. Khi con thiếu kẽm, các enzyme liên quan đến vị giác hoạt động kém, khiến con ăn không còn cảm thấy ngon miệng, mất đi sự hứng thú với đồ ăn.

Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến vòng luẩn quẩn: con biếng ăn → cơ thể thiếu dinh dưỡng → lại càng thiếu kẽm → tiếp tục biếng ăn.

Không ít mẹ than thở rằng con rất khó ăn, phải ép mới nuốt được vài thìa, nhưng ít ai để ý rằng có thể cơ thể con đang thiếu hụt vi chất này. Trẻ thiếu kẽm không chỉ chán ăn, mà còn hay ốm vặt, chậm tăng cân, thậm chí chậm lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Vì thế, việc nhận biết và bổ sung kẽm kịp thời là cực kỳ quan trọng.

Các mẹ hoàn toàn có thể giúp con cải thiện tình trạng biếng ăn bằng cách bổ sung kẽm qua những thực phẩm quen thuộc hằng ngày. Thịt bò, tôm, cua, hàu, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt, sữa và chế phẩm từ sữa đều là nguồn kẽm tự nhiên rất dồi dào. Khi chế biến, nên đa dạng thực đơn để con hứng thú, đồng thời kết hợp rau củ quả tươi để hỗ trợ hấp thu tốt hơn.

Nếu sau khi cải thiện chế độ ăn mà con vẫn biếng ăn kéo dài, mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung kẽm bằng dạng siro hoặc viên uống, nhưng tuyệt đối không tự ý dùng quá liều. Nhớ nhé, chỉ cần đủ kẽm, con sẽ ăn ngon miệng hơn, khỏe mạnh hơn và phát triển toàn diện hơn.

Vai trò của kẽm đối với trẻ em

Kẽm (Zn) là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu, tuy cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Kẽm tham gia vào hơn 300 loại enzym trong cơ thể, có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng, miễn dịch, tiêu hóa và cả chức năng thần kinh.

1. Phát triển chiều cao và cân nặng: Kẽm giúp thúc đẩy quá trình phân chia tế bào, từ đó hỗ trợ tăng trưởng thể chất. Trẻ thiếu kẽm thường biếng ăn, chậm lớn, còi cọc.

2. Tăng cường miễn dịch: Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus.

3. Hỗ trợ vị giác và tiêu hóa: Kẽm kích thích enzyme liên quan đến vị giác, nhờ vậy trẻ cảm thấy ăn ngon miệng hơn.

4. Phát triển trí não: Kẽm ảnh hưởng đến sự dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ khả năng ghi nhớ, tập trung.

5. Lành vết thương: Kẽm tham gia vào quá trình tái tạo mô, giúp vết thương mau lành.

Dấu hiệu thiếu kẽm ở trẻ

Biếng ăn, ăn không ngon.

Chậm tăng trưởng, thấp còi so với bạn bè.

Hay ốm vặt, dễ nhiễm trùng.

Vết thương lâu lành.

Da khô, dễ bong tróc.

Bổ sung kẽm cho trẻ qua ăn uống

Cơ thể không tự tổng hợp được kẽm, vì vậy cần bổ sung qua thực phẩm hằng ngày. Một số nguồn giàu kẽm bố mẹ nên lưu ý:

Thịt đỏ: Thịt bò, thịt heo, thịt cừu – giàu kẽm dễ hấp thu.

Hải sản: Hàu, sò, tôm, cua – là nguồn kẽm tự nhiên rất dồi dào.

Ngũ cốc nguyên cám: Yến mạch, gạo lứt, hạt diêm mạch.

Các loại hạt: Hạt bí ngô, hạt mè, hạt điều.

Các sản phẩm từ sữa: Sữa, phô mai, sữa chua – vừa có kẽm vừa giàu canxi.

Đậu và rau củ: Đậu xanh, đậu lăng, đậu nành, cải bó xôi, nấm.

Lưu ý: Nên cho trẻ ăn đa dạng, kết hợp thịt – cá – sữa – ngũ cốc – rau củ để cơ thể hấp thu kẽm tốt nhất. Với trẻ biếng ăn hoặc có dấu hiệu thiếu kẽm rõ rệt, bố mẹ có thể tham khảo bác sĩ để bổ sung kẽm, nhưng tuyệt đối không tự ý dùng khi chưa có chỉ định của chuyên gia, y bác sĩ.

Thực đơn mẫu trong 1 ngày giàu kẽm (cho bé 1–3 tuổi và bé 4–6 tuổi).

Thực đơn giàu kẽm cho bé 1–3 tuổi

Bữa ăn Món ăn gợi ý Bữa sáng - Cháo yến mạch nấu thịt bò băm bí đỏ

- 1 hũ sữa chua nguyên chất Bữa phụ sáng - 1 miếng phô mai nhỏ

- 1 quả chuối chín Bữa trưa - Cơm nát tôm rim mềm

- Canh rau ngót nấu thịt bằm

- 1 cốc sữa tươi/sữa công thức Bữa phụ chiều - 1–2 chiếc bánh quy ngũ cốc nguyên cám

- Nước cam vắt Bữa tối - Cháo gạo lứt nấu cua đồng xay

- Rau củ luộc nghiền mềm (cà rốt, bí xanh) Tráng miệng Vài miếng xoài chín

Thực đơn giàu kẽm cho bé 4–6 tuổi