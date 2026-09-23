Thu nhập hiện tại của "cô bé đẹp nhất thế giới"

"Cô bé đẹp nhất thế giới” 1 bức ảnh kiếm 134 triệu

Kristina Pimenova (SN 2005, Moscow, Nga) từng là cái tên gây sốt trên truyền thông quốc tế khi mới 9 tuổi.

Với đôi mắt xanh, mái tóc vàng và gương mặt được ví như một “búp bê sống”. Tạp chí Women Daily Magazine đã bình chọn ái nữ nhà Glikeriya chính là "bé gái đẹp nhất thế giới". Thậm chí nhiều mẹ bỉm sữa còn không ngừng lấy ảnh mẫu nhí nước Nga làm hình đại diện và “xin vía” cho con gái của mình.

Cơ duyên với thời trang đến khá tình cờ khi Kristina đi dạo cùng mẹ. Nhận thấy tiềm năng của con gái, Glikeriya Shirokova - cựu người mẫu, bắt đầu định hướng Kristina theo nghề mẫu từ khi cô mới hơn 3 tuổi, mở ra hành trình đưa cô bé trở thành một trong những mẫu nhí được chú ý nhất thế giới. Đến năm 9 tuổi, Kristina từng xuất hiện trên bìa Vogue Bambini và làm việc với nhiều thương hiệu như Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Benetton, Prada. Frankfurter Rundschau cũng cho biết hình ảnh của cô từng được sử dụng trong quảng cáo Kinder Chocolate tại Nga.

Độ phủ ngày càng lớn cũng khiến giá trị thương mại của hình ảnh Kristina khi ấy trở thành tâm điểm chú ý. Theo tờ Frankfurter Rundschau, mỗi bức ảnh của Kristina được cho là có giá khoảng 5.000 USD (khoảng 134 triệu đồng, theo tỷ giá hiện nay).

Cũng theo nguồn này, mẹ Kristina từng chia sẻ con gái không thực hiện quá 3 buổi chụp hình mỗi tháng, khoảng 2 chiến dịch quảng cáo và 2 lần trình diễn thời trang mỗi năm. . Những con số liên quan đến cát-xê và tần suất làm việc từng khiến câu chuyện của Kristina gây nhiều tranh luận. Một bộ phận ý kiến lo ngại cô bé nổi tiếng và kiếm tiền từ hình ảnh quá sớm, đặt câu hỏi liệu việc theo đuổi nghề mẫu từ nhỏ có ảnh hưởng đến tuổi thơ hay không.

Kristina và bố mẹ.

Trước những ý kiến này, gia đình Kristina nhiều lần khẳng định cô bé không bị ép buộc và chỉ tham gia những công việc mình yêu thích. Mẹ cô, Glikeriya Pimenova, cũng là người trực tiếp quản lý các tài khoản mạng xã hội của con và cho biết gia đình luôn kiểm soát những nội dung được đăng tải.

Đến năm 10 tuổi, Kristina cùng mẹ chuyển từ Moscow sang Los Angeles, Mỹ, sau khi ký hợp đồng với LA Models ở bộ phận dành cho người mẫu trẻ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp, giúp cô tiếp cận thị trường thời trang Mỹ và tiếp tục phát triển công việc người mẫu, sau đó mở rộng sang diễn xuất.

Kristina và mẹ sống tại Los Angeles trong giai đoạn 2015-2021, trước khi trở về Nga. Hiện cô tiếp tục học tập và theo đuổi diễn xuất tại Moscow. Cô nàng hiện đang theo học tại Boris Shchukin Theatre Drama School (hay còn gọi là Boris Shchukin Theatre Institute, Viện Sân khấu Boris Shchukin) ở Moscow, Nga.

Hiện tại vẫn nổi tiếng, thu nhập đến từ những nguồn nào?

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi nổi tiếng, Kristina Pimenova (SN 2005, Moscow, Nga) hiện không còn chỉ hoạt động với vai trò người mẫu. Ở tuổi 20, cô vẫn duy trì công việc thời trang, đồng thời mở rộng sang mạng xã hội và diễn xuất.

Trên Instagram, Kristina hiện có khoảng 2,3 triệu người theo dõi, tiếp tục đăng tải các nội dung liên quan đến thời trang, hình ảnh cá nhân và công việc. Đây cũng là nền tảng mở ra thêm một nguồn thu mới bên cạnh nghề mẫu, thông qua quảng cáo và hợp tác thương hiệu.

Làm người mẫu và các chiến dịch thời trang.

Đây là công việc gắn với Kristina từ khi còn nhỏ và vẫn được duy trì khi trưởng thành. Sau thời kỳ làm mẫu nhí, cô tiếp tục xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, hợp tác với thương hiệu và xây dựng hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực này.

Vì vậy, cát-xê từ các công việc người mẫu, chụp hình và chiến dịch quảng cáo thời trang vẫn có thể được xem là một nguồn thu của Kristina. Tuy nhiên, hiện không có số liệu công khai về mức cát-xê cụ thể cho từng hợp đồng.

Instagram và hợp tác thương hiệu

Sự chuyển dịch đáng chú ý nhất trong cách Kristina tạo ra giá trị từ hình ảnh cá nhân là mạng xã hội.

Với khoảng 2,3 triệu người theo dõi, Instagram không chỉ là nơi cô duy trì độ nhận diện mà còn có thể được khai thác cho các nội dung quảng cáo và hợp tác thương hiệu.

Diễn xuất - hướng đi mới bên cạnh nghề mẫu

Không dừng lại ở thời trang, Kristina những năm gần đây còn chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng tham gia các dự án như The Russian Bride và Creators: The Past, đồng thời xuất hiện trong một phiên bản sân khấu của Crime and Punishment.

Để đầu tư nghiêm túc cho hướng đi này, Kristina hiện theo học tại Boris Shchukin Theatre Institute ở Moscow, nơi đào tạo chuyên ngành diễn xuất sân khấu và điện ảnh.

Diễn xuất vì thế đang trở thành một hướng phát triển nghề nghiệp mới của Kristina. Dù vậy, chưa có nguồn đáng tin cậy công khai mức cát-xê cô nhận được từ từng bộ phim hay dự án sân khấu, nên chưa thể xác định đây đang đóng góp bao nhiêu vào tổng thu nhập.

Như vậy, nếu thời thơ ấu Kristina chủ yếu kiếm tiền từ chụp hình, trình diễn và quảng cáo, thì khi trưởng thành, hệ sinh thái công việc của cô đã rộng hơn: modeling và chiến dịch thời trang vẫn được duy trì, mạng xã hội mở thêm nguồn thu từ quảng cáo/hợp tác thương hiệu, còn diễn xuất trở thành hướng đi mới được đầu tư song song với việc học.

Ảnh: IGNV.