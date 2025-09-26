Thứ làm xiêu lòng "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán

Ngày 24/9 vừa qua, cả cõi mạng như bùng nổ khi "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán xuất hiện tại TP.HCM để quảng bá cho bộ phim Năm của anh, ngày của em. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh chàng đã thu hút mọi ánh nhìn nhờ visual điển trai không góc chết cùng style đơn giản mà thời thượng.

Đến Việt Nam, Hứa Quang Hán ăn vận giản dị với áo phông, quần jeans cùng chiếc túi vải thường ngày. Song, có một chi tiết nhỏ đã nhanh chóng lọt vào mắt dân tình, đó là chiếc móc khóa màu xanh được anh chàng treo lủng lẳng trên túi, nổi bần bật giữa outfit nguyên "cây đen".

Sự xuất hiện của "sai đẹp chiêu" Hứa Quang Hán là chủ đề nóng hôi hổi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi món phụ kiện nhỏ xíu anh mang theo lập tức được dân tình săn lùng. Thông tin về món đồ đã nhanh chóng được tìm ra: đây là móc khóa ZURU TOYS Fuggler Keyrings, lấy cảm hứng từ dòng sản phẩm Fuggler nổi tiếng.

Fuggler được biết đến là thương hiệu đồ chơi thú nhồi bông nổi tiếng với thiết kế độc đáo và hài hước, đặc trưng bởi hàm răng giống người cùng biểu cảm kỳ quặc. Chính vì vậy, chiếc móc khóa mà Hứa Quang Hán đeo cũng trở nên cực kỳ thú vị với tạo hình chú cá xanh cùng biểu cảm răng vổ độc đáo. Về giá thành, món đồ này dao động khoảng 250.000 - 300.000 VNĐ.

Có thể thấy Hứa Quang Hán rất yêu thích tạo hình chú "cá vổ", bởi anh chàng còn từng cosplay lại biểu cảm đặc trưng của món đồ chơi này. Nếu muốn cheap moment dễ thương với Hứa Quang Hán, bạn có thể dễ dàng tìm mua móc khóa "cá vổ" trên sàn thương mại điện tử hoặc các thương hiệu đồ chơi uy tín.