Thứ làm Thư Đan thay đổi

Những ngày qua, cái tên Thư Đan Nguyễn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Sự tò mò của dư luận nhanh chóng kéo theo loạt hình ảnh quá khứ từ hơn 10 năm trước của cô bị cộng đồng mạng tìm kiếm và truyền tay nhau.

Trong số những tấm hình thời còn ngồi trên ghế nhà trường từng được chính chủ chia sẻ, điểm đáng chú ý nhất, cũng là chìa khóa tạo nên màn lột xác diện mạo ngoạn mục cho Thư Đan chính là việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Sự thay đổi này trên khuôn mặt đã giúp cô thoát khỏi hình ảnh nữ sinh mộc mạc để bước sang một diện mạo sắc sảo, thời thượng và cuốn hút hơn.

Đối với những người theo dõi Thư Đan trên mạng xã hội, phom mũi nguyên bản của cô ngày xưa vốn đã khá hài hòa. Nền cánh mũi gọn gàng, tổng thể nhỏ nhắn và đường nét gương mặt duyên dáng là những ưu điểm tự nhiên dễ tạo cảm giác thiện cảm.

Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích tỷ lệ thẩm mỹ, dáng mũi cũ của cô vẫn tồn tại hạn chế về chiều cao sống mũi và độ đứng của phần đầu mũi. Đầu mũi ban đầu hơi tròn, thiếu độ cao khiến góc nghiêng của gương mặt chưa thật sự bứt phá. Đối với một người sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp, nơi ống kính máy quay luôn soi từng góc mặt và đòi hỏi sự bắt sáng khắt khe, chiếc mũi cũ dù xinh xắn nhưng vẫn thiếu đi chiều sâu cần thiết.

Nhìn vào diện mạo hiện tại của Thư Đan, có thể thấy đây là một ca phẫu thuật tạo hình mũi được can thiệp khá rõ rệt. Phần đầu mũi được kéo dài và dựng lại trụ vững chắc để tạo nên góc nghiêng chuẩn tỷ lệ. Sống mũi mới được nâng cao, chạy dài từ khoảng giữa hai chân mày xuống đầu mũi, giúp khoảng cách giữa hai mắt nhìn cân đối hơn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác giúp gương mặt trông thon gọn và ấn tượng hơn hẳn.

Nhờ sống mũi cao cùng phom đầu mũi đứng, khuôn mặt Thư Đan hiện tại bắt trọn ánh sáng ở mọi góc độ. Cô nàng cũng rất chuộng góc chụp hất từ dưới lên nhằm khoe phom đầu mũi được dựng cao cùng lỗ mũi hình hạt chanh. Tuy nhiên, xét ở góc độ tự nhiên, phom mũi mới đôi lúc nhìn hơi cao so với tỷ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, tạo cảm giác hơi cứng ở một vài góc ảnh đời thường.

Dù chiếc mũi mới đôi chỗ chưa thật sự hoàn hảo, không thể phủ nhận sự thay đổi diện mạo này vẫn là yếu tố quan trọng giúp cô gái sinh năm 1999 tự tin thay đổi hình ảnh bản thân.

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn khoảng 1m55, Thư Đan không xem chiều cao khiêm tốn là rào cản mà biết cách biến nó thành nét riêng khi bắt đầu bùng nổ vào giai đoạn 2020 với các video hướng dẫn làm đẹp trên TikTok. Cột mốc lọt Top 5 Beauty Icon tại cuộc thi TikTok FashUp 2021 cùng phong cách trang điểm sắc sảo từng khiến cô được so sánh với nữ ca sĩ Ariana Grande.

Sở hữu kênh TikTok hơn 1,2 triệu người theo dõi, Thư Đan dần khẳng định vị trí trong mảng làm đẹp nhờ khả năng biến hóa linh hoạt từ phong cách ngọt ngào kiểu Hàn Quốc đến sắc sảo kiểu Âu Mỹ. Nhờ hình ảnh chỉn chu và gương mặt ăn ảnh, cô có cơ hội hợp tác cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang và trang sức như Dior Beauty, Chanel Beauty hay Gucci Beauty trong các chiến dịch quảng bá nội dung số.

Từ nền tảng của một Beauty KOL có tiếng, diện mạo sắc nét cùng khả năng diễn xuất trước ống kính cũng mở ra cơ duyên để Thư Đan thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Nhan sắc có chiều sâu giúp cô dễ dàng biến hóa vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, từng bước ghi dấu ấn với vai trò một diễn viên trẻ trên màn ảnh.

Sự thay đổi về ngoại hình, dù ở góc độ nào, vẫn luôn là điểm tựa quan trọng giúp Thư Đan Nguyễn lột xác hình ảnh, mở ra những bước chuyển mới trong sự nghiệp từ sáng tạo nội dung đến nghệ thuật.

Ảnh: Internet, IGNV