Thu hồi nhiều kem chống nắng quen thuộc: 37 sản phẩm vi phạm hồ sơ, doanh nghiệp bị phạt 75 triệu đồng

Theo đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam số tiền 75 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm. Trong danh mục này có các sản phẩm quen thuộc như Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++ và Skin Aqua Tone Up UV Essence Happiness Aura Rose .

Kem chống nắng Anessa và Kem chống nắng Skin Aqua do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam đứng tên công bố bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi.

Nguyên nhân được xác định là doanh nghiệp không có hoặc không cung cấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra. Đây là loại hồ sơ bắt buộc đối với mỹ phẩm lưu hành. Việc vi phạm xảy ra với số lượng lớn sản phẩm cùng lúc cũng được xem là tình tiết tăng nặng.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội, đại diện pháp luật là ông Lê Viết Năm) bị kết luận kinh doanh mỹ phẩm không đáp ứng quy định về hồ sơ pháp lý. Mức phạt 75 triệu đồng được áp dụng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung), với nguyên tắc xử phạt đối với tổ chức cao hơn cá nhân và có tính đến số lượng vi phạm.

Danh sách 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, doanh nghiệp còn phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm vi phạm. Các sản phẩm này cũng nằm trong danh sách 60 mỹ phẩm từng bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố trước đó.

Danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label… Đáng chú ý, việc thu hồi lần này liên quan đến yếu tố hồ sơ pháp lý, không phải do kết luận về chất lượng hay độ an toàn của sản phẩm.

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ khi ban hành quyết định. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn tất việc nộp phạt trong 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính nếu không đồng thuận với quyết định xử phạt.