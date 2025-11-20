Fanpage aFamily

Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại

PV,
Chia sẻ
Thích0

Với HUGO, trang phục không chỉ cần vừa vặn, mà còn phải linh hoạt tuyệt đối để len mình vào mọi khoảnh khắc sống, bên cạnh mọi mối quan hệ bận rộn thường nhật.

Bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của HUGO vừa ra mắt, với thông điệp cốt lõi “Tailoring. Together. HUGO.”, tái khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực may đo đương đại. Ba năm theo đuổi thông điệp “HUGO Your Way” cổ vũ giới trẻ tự tin thể hiện cá tính ăn mặc và phong cách sống, thương hiệu tiếp tục hoàn thiện tầm nhìn với tủ đồ cho mùa lạnh năm nay cùng các trang phục may đo biểu tượng.

Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại- Ảnh 1.

Với xu hướng nâng cấp trang phục may đo cho mùa đông, BST tập trung vào các chất liệu giàu kết cấu như tweed, dạ hay vải xương cá, linh hoạt cho mọi tâm trạng, mọi sự kiện và mọi cuộc vui.

Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại- Ảnh 2.

Tủ đồ mùa lạnh kết hợp các kiểu dáng cổ điển được phối hợp hài hòa. HUGO nhấn mạnh: Trang phục không chỉ cần vừa vặn hình thể mà còn cần hài hòa cảm xúc - và đặc biệt là nếu được sẻ chia.

Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại- Ảnh 3.

Tủ đồ nam chào đón những chiếc áo khoác bomber da phom rộng hoài cổ, đem chất menswear lịch lãm pha trộn vào thời trang đường phố. Áo khoác ngoài phối cùng trang phục may đo đơn sắc, tông trầm gợi cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại- Ảnh 4.

Áo sơ mi, phụ kiện cà vạt và quần dài đều chia sẻ tông màu và chất liệu gợi chạm, tạo nét đồng bộ ấn tượng chỉn chu.

Một cách mạch lạc, các thiết kế thể hiện sự linh hoạt của thời trang may đo trong mọi bối cảnh xã hội, khuyến khích quý ông lựa chọn phong thái yêu thích để cùng “HUGO Your Way”.

Với BST nam Thu/Đông 2025, HUGO đang chào bán một triết lý. BST sử dụng nghệ thuật may đo truyền thống như một công cụ để thể hiện sâu sắc cá tính bản thân, với đích đến là những trang phục tiện dụng, công thái và tối giản, phù hợp mọi hoàn cảnh.

Tại Việt Nam, thương hiệu HUGO được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG

HUGO VINCOM BÀ TRIỆU:

Tầng 2 – Lô 02-53A – Vincom Center

191 Bà Triệu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00

Tel: +84 24 2324 1010

E-mail: hugo.hanoi@tamsonfashion.com

HUGO LOTTE:

Tầng 1 – Lô F1-A09, Lotte Department Store

54 Liễu Giai, P. Giảng Võ, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Tel: +84 24 3761 2301

E-mail: hugolotte.hn@tamsonfashion.com

HUGO TAKASHIMAYA:

Tầng 2 – Gian 208, Takashimaya

92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:30 – 21:30 (ngày thường) / 22:00 (cuối tuần, lễ tết)

Tel: +84 28 3821 0855 hoặc +84 28 3821 0877

Email: hugo.hcm@tamsonfashion.com


Theo Thanh Niên Việt Copy link 11/20/2025 14:54 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/thu-dong-2025-hugo-va-tuyen-ngon-may-do-duong-dai-209251120120939996.htm
Thiên kim tiểu thư là bạn thân của công chúa Kpop: Visual tri thức nổi bật trong dàn chaebol
Chia sẻ
Thích0