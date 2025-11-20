Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại
Với HUGO, trang phục không chỉ cần vừa vặn, mà còn phải linh hoạt tuyệt đối để len mình vào mọi khoảnh khắc sống, bên cạnh mọi mối quan hệ bận rộn thường nhật.
Bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của HUGO vừa ra mắt, với thông điệp cốt lõi “Tailoring. Together. HUGO.”, tái khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực may đo đương đại. Ba năm theo đuổi thông điệp “HUGO Your Way” cổ vũ giới trẻ tự tin thể hiện cá tính ăn mặc và phong cách sống, thương hiệu tiếp tục hoàn thiện tầm nhìn với tủ đồ cho mùa lạnh năm nay cùng các trang phục may đo biểu tượng.
Một cách mạch lạc, các thiết kế thể hiện sự linh hoạt của thời trang may đo trong mọi bối cảnh xã hội, khuyến khích quý ông lựa chọn phong thái yêu thích để cùng “HUGO Your Way”.
Với BST nam Thu/Đông 2025, HUGO đang chào bán một triết lý. BST sử dụng nghệ thuật may đo truyền thống như một công cụ để thể hiện sâu sắc cá tính bản thân, với đích đến là những trang phục tiện dụng, công thái và tối giản, phù hợp mọi hoàn cảnh.
Tại Việt Nam, thương hiệu HUGO được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
