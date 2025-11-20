Thu - Đông 2025: HUGO và tuyên ngôn may đo đương đại

Bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của HUGO vừa ra mắt, với thông điệp cốt lõi “Tailoring. Together. HUGO.”, tái khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực may đo đương đại. Ba năm theo đuổi thông điệp “HUGO Your Way” cổ vũ giới trẻ tự tin thể hiện cá tính ăn mặc và phong cách sống, thương hiệu tiếp tục hoàn thiện tầm nhìn với tủ đồ cho mùa lạnh năm nay cùng các trang phục may đo biểu tượng.

Với xu hướng nâng cấp trang phục may đo cho mùa đông, BST tập trung vào các chất liệu giàu kết cấu như tweed, dạ hay vải xương cá, linh hoạt cho mọi tâm trạng, mọi sự kiện và mọi cuộc vui.

Tủ đồ mùa lạnh kết hợp các kiểu dáng cổ điển được phối hợp hài hòa. HUGO nhấn mạnh: Trang phục không chỉ cần vừa vặn hình thể mà còn cần hài hòa cảm xúc - và đặc biệt là nếu được sẻ chia.

Tủ đồ nam chào đón những chiếc áo khoác bomber da phom rộng hoài cổ, đem chất menswear lịch lãm pha trộn vào thời trang đường phố. Áo khoác ngoài phối cùng trang phục may đo đơn sắc, tông trầm gợi cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

Áo sơ mi, phụ kiện cà vạt và quần dài đều chia sẻ tông màu và chất liệu gợi chạm, tạo nét đồng bộ ấn tượng chỉn chu.

Một cách mạch lạc, các thiết kế thể hiện sự linh hoạt của thời trang may đo trong mọi bối cảnh xã hội, khuyến khích quý ông lựa chọn phong thái yêu thích để cùng “HUGO Your Way”.

Với BST nam Thu/Đông 2025, HUGO đang chào bán một triết lý. BST sử dụng nghệ thuật may đo truyền thống như một công cụ để thể hiện sâu sắc cá tính bản thân, với đích đến là những trang phục tiện dụng, công thái và tối giản, phù hợp mọi hoàn cảnh.

