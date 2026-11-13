Thót tim cảnh bé gái lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng 10

Đoạn clip quay vào ngày 10/11 cho thấy cô bé mặc áo len đỏ đang bám chặt vào khung cửa sổ, hai tay và hai chân lơ lửng trong không trung, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, một đôi tay đã thò ra từ bên trong cửa sổ, túm lấy đứa trẻ và kéo em vào trong, ngăn chặn một thảm kịch.

Một cư dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Nó đã xảy ra ngay tại khu chung cư của chúng tôi. Chỉ nhìn thôi mà chân tôi đã run rẩy rồi. May mà họ đã kịp thời đưa đứa trẻ trở lại vào trong".

Đứa trẻ được nhìn thấy đang treo lơ lửng trên cửa sổ một tòa nhà cao tầng. Nguồn: Newsflash

Đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều bình luận bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết đứa trẻ không bị thương.

Một người bình luận: "Thật là kinh khủng!"

Một người khác nói: "Bất cứ ai có con nhỏ đều cần lắp đặt song sắt an toàn cho cửa sổ nhà mình!"

Theo thông tin, đứa trẻ đã an toàn sau sự cố gây chấn động, mặc dù chưa rõ lý do tại sao em lại bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Danh tính người cứu mạng đứa trẻ hiện cũng chưa được biết.

Sự việc này xảy ra sau một vụ giải cứu ngoạn mục khác ở Bột Châu, Trung Quốc, hồi đầu năm nay.

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Đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 2 tuổi tự mình trèo xuống từ mép một gờ cao 6 mét.

Người qua đường Chu Liang, 39 tuổi, nhìn thấy bé gái và chạy đến với 2 tay dang rộng để đỡ lấy bé.

Bé gái ngã xuống đất và người đàn ông đỡ được một phần cơ thể của bé. Mặc dù không thể ngăn hoàn toàn cú ngã nhưng hành động nhanh chóng của Chu đã cứu cô bé khỏi những chấn thương nghiêm trọng.

Phương Linh (theo The Sun)