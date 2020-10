Thời trang Eva Lover - Dành trọn tâm huyết hướng tới khách hàng

1. Chất lượng sản phẩm tuyệt vời

Từ khi ra đời tới nay, đội ngũ của Eva Lover không ngừng cải tiến chất lượng để mang đến những thiết kế phù hợp nhất cho khách hàng. Từ những sản phẩm có thiết kế đơn giản ban đầu, Eva Lover đã nâng cao đội ngũ tay nghề để tạo ra những sản phẩm phức tạp như đầm xếp ly, đầm ký giả, sơ mi cổ bèo…

Chị Phương, một thợ may lâu năm của Eva Lover chia sẻ: "Đã làm tại xưởng may là mình cũng cần có tay nghề tốt hơn rồi, chứ bình thường thì chỉ may đồ cơ bản được thôi. May hàng công ty thì bản thân mình cũng cần tỉ mỉ nhiều hơn thì mới tạo ra sản phẩm chất lượng."

Những thiết kế đầm xếp ly, đầm ký giả đơn giản nhưng lại đòi hỏi đội ngũ thợ may của Eva Lover phải có tay nghề thành thạo.

Khách hàng ngày nay đều hiểu rằng, điểm khác biệt giữa hai sản phẩm thời trang trông "có vẻ giống nhau" đó là ở chất liệu và đường may. Từng đường kim, mũi chỉ ở thân đầm, cho tới những lớp vải đè lên lớp áo đều được Eva Lover chăm chút rất cẩn thận, thể hiện sắc nét, chỉn chu. Mũi kim chất lượng cùng với hệ thống máy may đạt tiêu chuẩn giúp sản phẩm không bị lỗi đường khâu hoặc dính chỉ thừa. Cùng với đó, các công đoạn như vắt sổ, tra khóa, may gấu đều thể hiện tay nghề hoàn hảo.

Khó có thể tìm thấy lỗi trên các sản phẩm đầm công sở tại Eva Lover, bởi tất cả sản phẩm đều trải qua công đoạn đánh giá gắt gao từ đội sản xuất.

2. Tạo sự thuận tiện cho khách mua hàng

Với hệ thống 11 cửa hàng và đại lý trên toàn quốc, thời trang Eva Lover đang chạm đến khách hàng khắp nơi. Từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh, hệ thống cửa hàng và đại lý của Eva Lover đã phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng trong suốt 7 năm qua, tiếp đón lượng khách tham quan, mua sắm khổng lồ.

Không chỉ vậy, Eva Lover còn triển khai nhiệt tình các hoạt động trên Facebook để phục vụ các chị em ở những tỉnh, thành phố chưa có cửa hàng. Hàng tuần, các chương trình ưu đãi cùng với hoạt động livestream trên fanpage bán hàng giúp khách hàng biết thêm về các mẫu sản phẩm mới nhất. Các người mẫu của Eva Lover sẽ trực tiếp thử những mẫu sản phẩm theo yêu cầu để khách hàng có thể hình dung về sản phẩm khi lên phom dáng, từ đó, đặt mua một cách dễ dàng.

Người mẫu của Eva Lover sẽ trực tiếp thử những mẫu thiết kế mới nhất do khách hàng yêu cầu, để giúp khách hàng hình dung về phom dáng thực tế của sản phẩm.

3. Chăm sóc sau mua xuất sắc

Ít thương hiệu thời trang lớn có thể thực hiện đồng nhất chiến lược chăm sóc khách hàng sau mua một cách đồng bộ. Nhưng Eva Lover làm được điều đó. Khi khách hàng nhận sản phẩm mà không mặc vừa hoặc chưa hài lòng với chất lượng sản phẩm, Eva Lover sẵn sàng cho khách hàng đổi sang sản phẩm khác ngay sau khi mua.

Khi khách hàng quay lại đặt mua sản phẩm mới, Eva Lover sẽ dựa trên lịch sử mua hàng của khách để tìm kiếm, gợi ý những sản phẩm sẵn có, phù hợp với mong muốn, nhu cầu của họ. Có những khách hàng đã yêu cầu Eva Lover thường xuyên gửi mẫu thiết kế mới, chương trình ưu đãi để có thể thường xuyên mua được sản phẩm phù hợp với mình. Thậm chí, có những chị em rủ cả đồng nghiệp, bạn bè tới cửa hàng để làm mới tủ đồ thường xuyên. Điều đó chứng tỏ, Eva Lover nhận được rất nhiều sự tin tưởng và tình yêu thương của khách hàng.

Dịch vụ sau mua xuất sắc là lý do để nhiều chị em quay lại và tiếp tục lựa chọn Eva Lover cho tủ đồ của mình.

Hãy inbox fanpage của Eva Lover hoặc tới cửa hàng gần nhất để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời của Eva Lover ngay hôm nay.

Thời trang Eva Lover

Địa chỉ:

Hotline: 098 970 01 30 - 0366 38 58 58

Fanpage: https://www.facebook.com/shopminhlong/