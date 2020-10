Nghe các quý cô Paris "thị phạm" 3 chiêu chọn blazer: Diện lên người là sang - xịn - mịn miễn bàn

Để nói về một chiếc áo khoác vừa nữ tính nhẹ nhàng vừa cá tính mạnh mẽ, hợp từ công sở đến dạo phố phong cách thì blazer dẫn đầu trong số tất cả những kiểu áo khoác mùa Thu. Chỉ cần một chiếc blazer, bạn có thể biến hóa với đủ mọi style, mọi cách lên đồ bất chấp cả những set đồ phá cách nhất. Nhưng blazer không giống cardigan, các nàng cần chọn cẩn thận nếu không chiếc áo mặc lên nhìn già câng mà không thể tôn dáng. Lắng nghe những cô nàng Paris chia sẻ bí mật của mình, bạn sẽ nằm lòng được vài chiêu chọn blazer đảm bảo mặc lên là sang - xịn - mịn mọi lúc mọi nơi.

#1. Không nên chọn áo có phần vai và cổ tay chật hay vừa như in, nên chọn áo hơi rộng một chú

Lưu ý đầu tiên mà các bạn cần chú ý đó là là không nên chọn kiểu áo có vai và cổ tay quá chật hoặc vừa in, bởi khi chọn một chiếc áo khoác có đường vai và cổ tay quá chật sẽ dễ khiến bạn khó cử động, chưa kể bạn còn mặc áo bên trong nên càng khó chịu hơn.

Quý cô Pháp khuyên bạn nên chọn thiết kế có tay và vai hơi rộng so với dáng người. Nếu cảm thấy tay áo dài lượt thượt thì bạn chỉ cần kéo hay xắn gấu lên là được. Chiêu này cũng giúp trẻ hóa style diện blazer hàng ngày của bạn.

#2. Nếu là blazer họa tiết: Nên chọn houndstooth và áo kẻ ô lăn tăn

So với những kiểu áo blazer cơ bản như đen, be... thì áo điểm thêm họa tiết hoa văn trông sẽ sinh động, mới mẻ hơn nhiều. Áo blazer kẻ sọc mảnh mai, lăn tăn hoặc họa tiết houndstooth nhìn bạn sẽ trẻ trung và chất hơn so với tất cả những kiểu họa tiết khác. Những kiểu blazer kẻ lăn tăn này rất thích hợp để diện cùng áo phông trơn đơn giản và quần jeans, vừa đẹp vừa cá tính hợp từ các nàng teen girl đến cả nàng công sở ngoài 30.

#3. Blazer sáng màu luôn trẻ hơn thiết kế tối màu

Nếu muốn có vẻ ngoài tươi trẻ, ngọt ngào các nàng đừng bỏ qua những thiết kế blazer màu sáng nền nã. Từ màu be nhạt, màu trà sữa hay màu xanh bơ khó nhằn hơn một chút..., bạn đều có thể bừng sáng và quyến rũ bội phần.

Nguồn: Cosmopolitan