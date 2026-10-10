Thời trang công sở mùa thu: 4 công thức phối lớp thanh lịch, hiện đại mà không cứng nhắc

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để làm mới phong cách công sở bằng những lớp trang phục vừa đủ. Không cần mặc quá nhiều, chỉ một chiếc áo sơ mi có điểm nhấn, áo gile đứng dáng hay khăn choàng mỏng cũng có thể giúp set đồ quen thuộc trở nên có chiều sâu hơn.

Công thức dễ áp dụng nhất là sơ mi cổ nơ phối cùng áo gile và quần âu ống suông. Chiếc sơ mi xanh khói với phần cổ buộc mềm mại giúp gương mặt sáng hơn, trong khi áo gile kẻ sọc màu xám mang lại cấu trúc cho phần thân trên. Khi kết hợp với quần âu tối màu ống đứng hoặc ống rộng vừa phải, tổng thể sẽ giữ được sự chuyên nghiệp mà không hề khô cứng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày có lịch họp hoặc cần gặp gỡ khách hàng.

Nếu muốn tối giản hơn, bạn có thể bỏ áo gile và chỉ mặc sơ mi cổ nơ cùng quần ống rộng. Điều cần lưu ý là sơ vin gọn gàng hoặc để phần tà áo buông vừa chạm cạp quần, tránh tạo cảm giác luộm thuộm. Một đôi giày mũi nhọn, khuyên tai ánh kim nhỏ và túi xách cùng tông sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch. Set đồ này cũng rất hợp với những cô nàng yêu phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn muốn giữ chất công sở hiện đại.

Vào những ngày se lạnh, áo len dệt gân màu xanh nhạt là món đồ đáng đầu tư. Thiết kế ôm vừa phải, cổ áo cách điệu giúp trang phục có điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Thay vì phối cùng chân váy đen quen thuộc, hãy thử kết hợp với chân váy da màu burgundy. Sự đối lập giữa sắc xanh mát và nâu đỏ trầm tạo nên nét thu hút đầy tinh tế, đặc biệt phù hợp với mùa thu. Boots cao cổ màu nâu hoặc đen sẽ giúp nối liền tổng thể, đồng thời mang lại vẻ cá tính vừa đủ.

Một công thức khác dành cho những ngày nhiệt độ giảm sâu là áo len mỏng kết hợp chân váy dài tối màu, sau đó khoác thêm một chiếc khăn choàng lớn qua vai. Cách layer này tạo hiệu ứng mềm mại, sang trọng, nhưng vẫn giữ được phom dáng thanh thoát nếu bạn chọn khăn có chất liệu nhẹ và màu sắc đồng điệu với áo. Chân váy dáng bút chì hoặc váy dài có đường xẻ nhẹ sẽ giúp cân bằng phần thân trên đã có độ phồng từ khăn choàng.

Thời trang công sở mùa thu không cần giới hạn trong những bộ vest nghiêm túc. Chỉ cần thay đổi chất liệu, thêm một lớp layer hợp lý hoặc thử một bảng màu trầm ấm hơn, những món đồ cơ bản trong tủ đã có thể mang đến diện mạo mới. Quan trọng nhất vẫn là giữ tỷ lệ hài hòa: nếu áo đã có nhiều chi tiết, hãy chọn quần hoặc chân váy tối giản; nếu màu sắc nổi bật, phụ kiện nên tiết chế. Đó là cách để mỗi set đồ đi làm trông chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn thể hiện rõ cá tính riêng.