5 bản phối đỏ rượu vang cho mùa lạnh: Không cần ăn diện cầu kỳ vẫn nổi bật và tinh tế

Đỏ rượu vang và kaki: cổ điển, ấm áp và rất "thu"

Kaki là màu đầu tiên nên thử khi muốn diện đỏ rượu vang. Áo trench coat màu be, quần kaki ống suông, blazer nâu nhạt hay chân váy da nâu đều có thể làm nền hoàn hảo cho sắc đỏ trầm. Sự kết hợp này gợi cảm giác cổ điển, chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc.

Bạn có thể chọn áo len đỏ rượu vang phối quần kaki, hoặc chỉ dùng màu đỏ ở cà vạt, túi da, khăn quàng cổ. Một đôi giày loafer nâu, móng tay đỏ trầm hoặc túi đỏ rượu vang sẽ giúp tổng thể đồng điệu hơn mà không bị quá nhiều màu.

Đỏ rượu vang và xanh navy: thanh lịch, hợp đi làm

Xanh navy có độ trầm tương đồng với đỏ rượu vang, vì vậy hai gam màu này đi cùng nhau rất tự nhiên. Công thức dễ áp dụng nhất là áo len gile hoặc cardigan đỏ rượu vang mặc cùng sơ mi xanh denim, quần jeans xanh đậm hay quần âu navy.

Nếu ngại diện một mảng đỏ lớn, hãy bắt đầu bằng giày Mary Jane, túi đeo vai hoặc khăn len đỏ rượu vang trên nền trang phục xanh navy. Khi kết hợp hai gam màu này, nên ưu tiên các thiết kế tối giản và chất liệu có độ đứng phom để giữ vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại.

Đỏ rượu vang và xanh olive: trầm lắng nhưng không nhàm chán

Đỏ rượu vang gặp xanh olive tạo ra bản phối rất hợp không khí se lạnh. Đây là cặp màu mang nét hoài cổ, cá tính và đặc biệt hợp với những chất liệu mùa thu đông như da, nhung, len dệt, vải kaki hoặc da lộn.

Một chiếc áo khoác xanh olive mặc cùng quần đỏ rượu vang, hoặc áo len đỏ trầm phối quần xanh rêu đều là lựa chọn đáng thử. Với công thức này, phụ kiện màu nâu chocolate hoặc đen sẽ giúp outfit hài hòa hơn. Tránh thêm quá nhiều màu sáng để giữ trọn cảm giác sâu lắng của hai gam màu chủ đạo.

Đỏ rượu vang và xám: công thức an toàn mà vẫn có gu

Nếu muốn diện màu đỏ đến công sở hoặc theo phong cách tối giản, hãy phối với xám. Áo cardigan đỏ rượu vang mặc ngoài sơ mi xám, quần âu xám ống rộng đi cùng áo len đỏ trầm, hay blazer xám khoác ngoài áo đỏ đều tạo hiệu ứng rất đẹp.

Sắc xám làm dịu độ đậm của đỏ rượu vang, trong khi màu đỏ giúp tổng thể xám bớt lạnh và đơn điệu. Đây cũng là cặp màu phù hợp với những ai yêu phong cách thanh lịch, không thích trang phục quá nổi bật. Một chiếc túi da đỏ rượu vang hoặc giày bệt cùng màu là đủ để tạo điểm nhấn tinh tế.

Đỏ rượu vang và xanh băng: bất ngờ nhưng cuốn hút

Xanh băng, xanh baby hoặc xanh xám nhạt là gợi ý thú vị để làm mới đỏ rượu vang. Sự đối lập giữa sắc lạnh của xanh và độ ấm của đỏ khiến outfit trông sáng hơn, có điểm nhấn nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng.

Hãy thử áo len xanh nhạt phối quần đỏ rượu vang, hoặc layer cardigan đỏ trầm bên ngoài sơ mi xanh baby. Với những ngày cần mặc đơn giản, chỉ cần dùng túi đỏ rượu vang cùng áo len xanh xám và quần jeans tối màu cũng đủ tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Đỏ rượu vang không cần xuất hiện từ đầu đến chân để nổi bật. Một chiếc áo len, túi xách, đôi boots, khăn quàng hay thậm chí bộ móng đỏ trầm cũng có thể khiến trang phục mùa thu đông trở nên có chiều sâu hơn. Điều quan trọng là chọn một gam màu nền phù hợp và để sắc đỏ ấy trở thành điểm nhấn vừa đủ.