Thỏi son bóng lâu trôi khiến MXH rần rần: Màu xinh, giá chưa đến 150K và siêu nhiều ưu điểm để bạn thích

Giữa làn sóng làm đẹp không ngừng thay đổi, son bóng vẫn chứng minh sức hút chưa hề hạ nhiệt , tiếp tục giữ vững vị trí “must-have item” trong túi đồ của các tín đồ makeup. Hiệu ứng môi căng mọng, trong trẻo và giàu sức sống khiến son bóng trở thành lựa chọn lý tưởng cho phong cách trang điểm tự nhiên, hiện đại. Trong số những cái tên đang được quan tâm thời gian gần đây, Glass Lock Air Gloss của SHEGLAM nổi lên như một tân binh sáng giá, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng làm đẹp.

SHEGLAM Glass Lock Air Gloss khá viral trên MXH. (Nguồn: i.an.ya.i)

Glass Lock Air Gloss của SHEGLAM gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế packaging mang đậm tinh thần hiện đại và trendy. Phần vỏ son dáng vuông vắn, các cạnh được bo nhẹ tạo cảm giác chắc tay khi cầm, phủ lớp nhựa mờ ánh khói vừa cá tính vừa sang mắt. Logo SHEGLAM in dọc thân son gọn gàng, tối giản nhưng đủ để tạo điểm nhận diện.

Đáng chú ý nhất chính là đầu cọ dạng doe-foot bản to, bề mặt xốp mềm và có độ cong nhẹ, giúp lấy lượng son vừa đủ chỉ trong một lần nhúng. Khi thoa lên môi, đầu cọ ôm sát viền môi, tán đều chất gloss nhanh chóng mà không bị lem hay vón cục.

Thỏi son trông xinh xắn, tiện dụng và rất dễ gây nghiện với các tín đồ làm đẹp. (Nguồn: Instagram)

Packaging nhỏ gọn của SHEGLAM. (Nguồn: Instagram)

Về lớp finish, item nhà SHEGLAM thực sự ghi điểm nhờ hiệu ứng căng mọng, trong veo đúng chuẩn “glass lips” đang được săn đón. Khi lên môi, chất son mỏng nhẹ, trải đều, tạo độ bóng nhẹ - sáng chứ không bị dày hay bết dính. Lớp gloss và lớp tint hòa quyện vừa vặn, giúp môi trông đầy đặn hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác tự nhiên, không quá “lấp lánh” hay giả môi. Đặc biệt, sau khi lớp bóng trôi đi, sắc tint vẫn lưu lại nhẹ nhàng, giúp đôi môi giữ màu khá lâu so với các dòng son bóng thông thường. Khả năng bám màu ổn áp giúp người dùng tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày mà không cần dặm son liên tục.

Bên cạnh đó, bảng màu đa dạng, trải dài từ tông nude trong trẻo đến các gam hồng, đỏ ngọt ngào, dễ dùng và phù hợp với nhiều phong cách trang điểm khác nhau.

Từ hiệu ứng lên môi, khả năng lâu trôi cùng bảng màu xinh xắn, thỏi son bóng nhà SHEGLAM đều ghi điểm. (Nguồn: Instagram)

Trên nhiều nền tảng MXH, thỏi son này đang nhận về “cơn mưa” lời khen từ các tín đồ làm đẹp khắp Âu sang Á. Không khó để bắt gặp những đoạn review ca ngợi lớp finish căng bóng xinh xắn, giúp đôi môi trông đầy đặn và tươi tắn chỉ sau một lần thoa. "Thật bất ngờ với bảng màu của dòng son này, lên môi cũng không bết dính, lâu trôi và cực kỳ lên màu!", "Tôi đã tìm thấy bộ son bóng chân ái không lem tại SHEGLAM" .

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là mức giá: item “ngoan xinh iu” này đang được bán với chưa đến 150.000 đồng. Sự kết hợp giữa chất lượng ổn áp, ngoại hình hút mắt và giá thành bình dân đã giúp thỏi son nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cộng đồng làm đẹp.