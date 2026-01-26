Thỏi son bình dân hình trái tim của Go Yoon Jung khiến Kim Seon Ho “đổ đứ đừ”

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Translated? do Kim Seon Ho và Go Yoon Jung đóng chính đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Với mô-típ "thiên tài phiên dịch đem lòng yêu nữ minh tinh sống trong hào quang lẫn bóng tối", phim không chỉ cuốn người xem bởi kịch bản cảm xúc mà còn liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix chỉ sau chưa đầy một tuần phát sóng.

Bên cạnh diễn xuất ăn ý, tạo hình của Go Yoon Jung trong vai nữ chính Cha Moo Hee cũng được chú ý không kém. Từ trang phục, kiểu tóc cho đến layout trang điểm đều mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Và trong số đó, thứ khiến khán giả tò mò nhất lại là… màu son cô dùng trong phim sắc môi vừa trong trẻo, vừa tôn da, khiến nhân vật càng thêm cuốn hút mỗi khi xuất hiện bên Kim Seon Ho.

Ảnh IGNV

Hóa ra đã được "nhá hàng" từ trước

Thực tế, những ai theo dõi Go Yoon Jung kỹ sẽ nhận ra: màu son gây sốt này không hề xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Ngay từ thời điểm phim còn đang quay, chuyên viên trang điểm của cô đã âm thầm chia sẻ trên Instagram những sản phẩm được sử dụng cho nữ diễn viên. Chỉ đến khi phim chính thức lên sóng, khán giả mới vỡ lẽ rằng Go Yoon Jung và ekip đã "spoiler" từ rất sớm.

Một số bối cảnh trong phim thậm chí trùng khớp với những bức ảnh Go Yoon Jung từng đăng tải vào tháng 10/2024, khi cô đang ghi hình tại Canada. Và đi kèm với đó chính là các sản phẩm makeup quen thuộc, nay trở thành tâm điểm săn lùng.

Ảnh IGNV

Thỏi son hình trái tim Dasique: nhỏ xinh, dễ mua nhưng lên màu cực xịn

Trong Can This Love Be Translated? , Go Yoon Jung thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm tự nhiên, trong veo. Bí quyết nằm ở bộ đôi sản phẩm đến từ Dasique – thương hiệu mỹ phẩm bình dân rất được yêu thích tại Hàn Quốc.

Đầu tiên là Dasique Heart Multi Balm #02 Pomelo Pudding (Grapefruit Pudding) – thỏi son đa năng hình trái tim dễ thương. Sản phẩm có thể dùng cho cả môi và má, chất kem mềm mịn như soufflé, khi tán lên da cho hiệu ứng tiệp tự nhiên, không bị dày hay bết. Tông màu cam hồng nude nhạt, độ bão hòa thấp giúp gương mặt trông tươi tắn hơn nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, rất hợp với hình ảnh nữ chính Cha Moo Hee.

Ảnh Dasique

Tiếp theo là Dasique Juicy Jam Tint #08 Cherry Jam , dòng son tint bóng có khả năng dưỡng ẩm tốt, tạo lớp màng căng mọng trên môi mà không hề gây dính. Màu cherry hồng tươi vừa đủ để làm sáng gương mặt, mang lại cảm giác trẻ trung, ngọt ngào nhưng không "làm quá". Đây cũng chính là sắc môi thường xuyên xuất hiện trong những phân cảnh lãng mạn khiến Kim Seon Ho "mềm lòng" trước nữ chính.

Ảnh Dasique

Son high-end từng gây sốt trong các phim trước

Không chỉ dừng lại ở những thỏi son bình dân, Go Yoon Jung còn từng khiến cộng đồng làm đẹp dậy sóng với các màu son high-end trong những dự án trước. Điển hình là Chanel Rouge Allure L'Extrait #814 , màu son từng xuất hiện trong Hospital Playlist: Resident Life .

Sắc son nude hồng đào nhẹ nhàng, kết cấu bóng mượt vừa phải giúp đôi môi trông đầy đặn nhưng vẫn rất tự nhiên. Công thức giàu dưỡng chất khiến son dễ đánh hằng ngày, càng tô lại càng đẹp đúng kiểu "son quốc dân" cho những ai yêu phong cách thanh lịch.

Ảnh Chanel, IGNV

Một lựa chọn khác được săn lùng: 3CE Rain or Shine

Ngoài ra, 3CE Glazy Lip Glow #5 Rain or Shine cũng là cái tên thường xuyên được nhắc đến khi nói về son môi của Go Yoon Jung. Chất son trong suốt, ánh bóng nhẹ như nước, giúp môi trông căng mịn và giảm cảm giác lộ vân môi. Tông hồng trung tính dễ dùng, không kén da, tạo hiệu ứng tinh tế đúng chuẩn "nữ chính phim Hàn".

Ảnh IGNV, 3CE

Khi một thỏi son bình dân cũng đủ tạo chemistry màn ảnh

Điều thú vị là: giữa rất nhiều sản phẩm cao cấp, chính thỏi son hình trái tim giá mềm của Dasique lại trở thành điểm nhấn khó quên. Không cần quá đắt đỏ hay cầu kỳ, màu son phù hợp đã đủ để làm bật lên khí chất nhân vật và góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng giữa Go Yoon Jung và Kim Seon Ho.

Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao khán giả không chỉ "đổ" vì câu chuyện tình trên màn ảnh, mà còn muốn lập tức tìm mua bằng được thỏi son đã góp phần làm nên nét rung động rất riêng ấy.

Ảnh IGNV

Nguồn TVBS