Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Kim Sae Ron chính là khi cắt tóc ngắn

Lúc sinh thời, Kim Sae Ron là một nữ diễn viên tài năng của điện ảnh Hàn Quốc.

Cô bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ qua nhiều tác phẩm điện ảnh như "A Brand New Life", "The Man from Nowhere", "The Neighbor", "Snowy Road"… Tài năng diễn xuất của Kim Sae Ron được công nhận qua loạt giải thưởng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Đặc biệt, vào năm 9 tuổi, Kim Sae Ron sải bước trên thảm đỏ Cannes và trở thành diễn viên Hàn Quốc trẻ nhất tham dự liên hoan phim danh giá này. Với nhiều thành tựu, Kim Sae Ron được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất".

Khi trưởng thành, Kim Sae Ron vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Diễn viên nhí năm nào đã trở thành mỹ nhân xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện đều gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, thanh tú. Gương mặt nhỏ nhắn của Kim Sae Ron có thể chinh phục được mọi kiểu tóc khác nhau nhưng có lẽ, cố diễn viên chạm đỉnh nhan sắc chính là khi cắt tóc ngắn.

Kim Sae Ron từng áp dụng kiểu tóc bob suôn mượt. Phần đuôi tóc cắt bằng đem lại cho diện mạo của Kim Sae Ron sự chỉn chu, thanh lịch. Bên cạnh đó, tóc bob vẫn rất trẻ trung, ngọt ngào, giúp tôn lên nhan sắc trong trẻo, cùng những đường nét gương mặt thanh thoát của Kim Sae Ron.

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron một lần nữa cắt tóc ngắn. Tuy nhiên, thay vì để tóc bob nữ tính, Kim Sae Ron áp dụng style tóc tém rất "cool ngầu". Tóc tém mang đến công dụng F5 nhan sắc mạnh mẽ. Lý do là bởi, khi cắt kiểu tóc này, diện mạo của phái đẹp sẽ trở nên nổi bật hơn. Với kiểu tóc tém cá tính, Kim Sae Ron trông rất "chất" nhưng nét ngọt ngào, trong veo vẫn không hề thuyên giảm. Có thể nói rằng, Kim Sae Ron siêu hợp tóc ngắn.

Lúc sinh thời, Kim Sae Ron không chọn phong cách đời thường quá cầu kỳ. Cố diễn viên yêu thích những món đồ đơn giản như áo kẻ ngang, váy đen cơ bản, quần đen, áo trench coat… Kim Sae Ron còn thường xuyên phủ sóng phong cách với các tông màu trung tính như đen, trắng, be. Dẫu vậy, vẻ ngoài của Kim Sae Ron vẫn luôn ghi điểm với sự thanh lịch, trẻ trung và hợp mốt. Sự tinh giản và nhã nhặn được Kim Sae Ron duy trì suốt hành trình phong cách. Điều này góp phần tạo nên hình ảnh giản dị, gần gũi của cố diễn viên.

Ảnh: Sưu tầm