Thời hoàng kim qua rồi, Gucci chật vật tìm lại ánh hào quang

Sau nhiều năm thống trị thị trường xa xỉ với phong cách táo bạo và nhận diện mạnh mẽ, Gucci đang đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức. Từng là biểu tượng của sự nổi loạn và khác biệt, nhưng trong những năm gần đây, thương hiệu Ý này dần bị nhận xét là trở nên an toàn, thiếu điểm nhấn. Hệ quả không chỉ dừng lại ở cảm nhận của giới mộ điệu, mà còn thể hiện rõ qua các con số kinh doanh đi xuống, cửa hàng vắng khách và triển vọng tương lai không mấy khả quan.

Trước tình hình đó, công ty mẹ Kering buộc phải đưa ra những điều chỉnh chiến lược mang tính sống còn, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc - nơi được xem là "mảnh đất vàng" của ngành hàng xa xỉ. Với quy mô tiêu dùng khổng lồ và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, Trung Quốc từ lâu đã trở thành động lực tăng trưởng chính của nhiều thương hiệu lớn. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có sự thay đổi nhanh chóng về thị hiếu, buộc các nhà mốt phải liên tục thích nghi.

1. Cắt giảm những cửa hàng giảm giá

Một trong những động thái đáng chú ý của Gucci là việc tái định hình cách tiếp cận người tiêu dùng. Nếu trước đây, thương hiệu có thể dễ dàng bán ra các sản phẩm từ mùa cũ đến mùa mới nhờ sức hút tên tuổi, thì giờ đây điều đó không còn hiệu quả. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng khắt khe, đòi hỏi cao hơn về tính mới mẻ, chất lượng và trải nghiệm mua sắm.

Chính vì vậy, Gucci đã bắt đầu cắt giảm các cửa hàng outlet và hạn chế chiến lược giảm giá - vốn từng giúp thương hiệu mở rộng tệp khách hàng nhưng lại vô tình làm giảm giá trị xa xỉ. Thay vào đó, hãng tập trung khuyến khích khách hàng mua sản phẩm mới với giá nguyên bản, nhằm tái khẳng định vị thế cao cấp. Đây là một bước đi không dễ dàng, nhưng cần thiết để khôi phục hình ảnh thương hiệu trong dài hạn.

2. Thay đổi về thiết kế

Không chỉ thay đổi về chiến lược bán hàng, Gucci còn phải điều chỉnh tư duy thiết kế. Trong giai đoạn trước, việc "phủ logo" từng là công thức thành công, giúp sản phẩm dễ nhận diện và tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, xu hướng này đang dần thoái trào. Người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là tại Trung Quốc, không còn quá mặn mà với những món đồ phô trương logo lớn. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự tinh tế, chú trọng vào chất liệu, kỹ thuật chế tác và câu chuyện đằng sau sản phẩm.

Nắm bắt sự thay đổi này, Gucci đang chuyển hướng sang các thiết kế mang tính thủ công cao, tinh giản hơn nhưng vẫn giữ được DNA đặc trưng. Những chi tiết như đường may, chất liệu da, hay kỹ thuật hoàn thiện được đầu tư kỹ lưỡng nhằm mang lại cảm giác "xa xỉ thực thụ" - thứ mà khách hàng ngày nay đánh giá cao hơn cả logo.

3. Cải cách về trải nghiệm

Song song với sản phẩm, trải nghiệm mua sắm cũng trở thành yếu tố then chốt. Người tiêu dùng Trung Quốc không chỉ mua một món đồ, mà còn mua cả trải nghiệm đi kèm. Từ không gian cửa hàng, cách bài trí, đến dịch vụ chăm sóc khách hàng - tất cả đều phải đạt chuẩn cao cấp. Đây là lý do Gucci đang đầu tư mạnh vào việc nâng cấp hệ thống bán lẻ, tạo ra những không gian mua sắm mang tính cá nhân hóa và giàu cảm xúc hơn.

Tuy nhiên, hành trình lấy lại ánh hào quang không phải là điều có thể đạt được trong ngày một ngày hai. Gucci vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Louis Vuitton hay Hermès - những thương hiệu đã sớm thích nghi với xu hướng mới và duy trì được hình ảnh cao cấp ổn định.

Dẫu vậy, những thay đổi hiện tại cho thấy Gucci đang nghiêm túc trong việc tái cấu trúc và tìm lại bản sắc. Việc quay về với giá trị cốt lõi - thủ công, chất lượng và thiết kế tinh tế - có thể chính là chìa khóa giúp thương hiệu lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường xa xỉ ngày càng khắt khe, câu chuyện của Gucci cũng là lời nhắc nhở rằng: danh tiếng trong quá khứ không đủ để đảm bảo thành công trong tương lai. Chỉ những thương hiệu biết lắng nghe, thay đổi và thích nghi mới có thể tiếp tục giữ vững vị thế trên đường đua khốc liệt này.