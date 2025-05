Thời điểm lý tưởng trong năm

Từ tháng 9–11 (đầu năm học):

Đây là khoảng thời gian thời tiết mát mẻ, không có nhiều yếu tố thời tiết cực đoan sẽ giúp ít ốm vặt và hạn chế được những cảm giác khó chịu khó tác nhân thời tiết mang lại.

Thời điểm này cũng là lúc các lớp học mới bắt đầu khai giảng, từ đó bé được hòa nhập cùng các bạn mới, giáo viên có nhiều thời gian quan tâm hơn.

Tránh tháng 6–8 (hè nóng bức):

Khoảng thời gian này trong năm thời tiết rất nóc bức khó chịu khiến các bé dễ mắc bệnh hô hấp, sốt virus do thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài ra, việc di chuyển trên đường vào thời tiết này rất bất lợi cho bé khi trời nắng nóng và có thể có mưa lớn bất chợt.

Lưu ý:

Nếu bé dưới 18 tháng, nên chờ sau 24 tháng để hệ miễn dịch cứng cáp hơn. Nếu trong trường hợp bất khả kháng, phải cho con đi trẻ sớm, bố mẹ nên lựa chọn các trường hợp phù hợp và tìm hiểu thêm các kiến thức, kinh nghiệm cho con đi trẻ sớm.

Với bé trên 2 tuổi, có thể bắt đầu bất kỳ thời điểm nào nếu con đã sẵn sàng.

Chuẩn bị cho bé trước khi đi trẻ

1. Thói quen sinh hoạt:

Bố mẹ hãy tìm hiểu, trao đổi với trường lớp, cô giáo phụ trách để biết được lịch sinh hoạt của lớp học, từ đó tập thói quen sinh hoạt giống trường lớp.

Ăn ngủ đúng giờ: Nếu ở trường ngủ trưa lúc 11h, tập dần ở nhà trước 1–2 tuần.

Tự xúc ăn: Cho bé dùng thìa nhựa, bát nhựa để tập.

Ngồi bô/bồn cầu: Nếu bé trên 2 tuổi.

2. Đồ dùng cần chuẩn bị:

Quần áo: 3–4 bộ dự phòng (dán tên để tránh thất lạc).

Tã/bỉm, khăn mặt, bình nước: Chọn loại bé quen dùng.

Vật dụng an toàn: Gấu bông/khăn bé thích (để giảm lo âu).

Sữa bé đang sử dụng, đặc biệt là trong trường hợp bé phải sử dụng sữa chuyên biệt.

3. Chuẩn bị tâm lý:

Cho bé đến thăm trường trước 1–2 tuần, chơi thử 15 phút/ngày. Dành thời gian cho bé tiếp xúc với giáo viên phụ trách, với bạn bè mới và không gian mới.

Đọc sách/kể chuyện về đi học. Có thể cho con xem các chương trình, bài hát thiếu nhi về chủ để đi lớp, đi trẻ. Tạo cảm giác hào hứng, vui vẻ cho con khi làm quen với môi trường mới.

Cho xem video các bé khác đi học vui vẻ, nếu có anh/chị đang đi trẻ hoặc các bé hàng xóm đã đi trẻ, hãy cho bé thử đi cùng để biết đến quá trình đi lớp sẽ diễn ra như thế nào.

Cách giúp bé thích nghi ngày đầu tiên

Không kéo dài cảnh chia tay, đừng tạo cảm giác ly biệt cho trẻ, hãy tạo cho trẻ tâm lý chuyện mẹ vắng mặt không kéo dài và không là vấn đề gì lớn. Ôm hôn nhanh, nói "Mẹ sẽ đón con sớm" rồi đi ngay.

Hãy cố gắng sắp xếp lịch trình và công việc của bản thân để có thể đúng giờ đón bé trong tuần đầu tiên.

Khen ngợi: "Hôm nay con tự xúc cơm giỏi quá!" dù cô giáo kể bé chưa ăn được. Hỏi han bé về chuyện ở lớp trong ngày, kể cả bé chưa nói được nhiều, chưa chia sẻ được nhiều.

Những sai lầm cần tránh

Dọa nạt: "Không ngoan là cô phạt đấy!". Đừng khiến trẻ nghĩ về lớp học với cảm giác sợ hãi, thay vào đó hãy tạo cho bé cảm giác cô giáo là người rất an toàn với trẻ.

Bỏ về lén: Bé sẽ mất tin tưởng vào bố mẹ. Trẻ sẽ hoảng hốt vì rơi vào tâm lý bị bỏ rơi ở 1 nơi xa lạ. Thay vào đó hãy thông báo rõ ràng, cụ thể cho trẻ về thời điểm bố mẹ rời đi và thời điểm bố mẹ quay lại đón.

So sánh: "Sao bạn A ngoan thế, con hư quá!", việc so sánh không làm bé cảm thấy an tâm hơn mà còn tạo tâm lý không muốn tiếp xúc với các bạn trong lớp, khiến trẻ không thích nghi được với môi trường mới.

Kết

Tuần đầu tiên, hãy cho bé đi học nửa buổi (nếu trường cho phép). Quan trọng nhất là kiên nhẫn, hầu hết trẻ cần 2–4 tuần để thích nghi hoàn toàn.

Mẹo nhỏ: Chuẩn bị 1 chiếc hộp nhỏ đựng đồ cá nhân của bé (khăn, tất dự phòng) và ghi chú thói quen (giờ ngủ, món ăn yêu thích) gửi cô giáo.

Ngoài ra, hãy mang theo đồ chơi, gấu bông mà bé ưa thích. Có thể mang cho bé 1 chiếc khăn, áo của mẹ để bé cảm giác an toàn ơn trong những ngày đầu đến lớp.