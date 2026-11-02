Những ngày qua, mạng xã hội Weibo xứ Trung đang xôn xao truyền tay nhau loạt ảnh cũ từ năm 2007 của Địch Lệ Nhiệt Ba. Từ một cô bé tuổi teen mộc mạc ngồi tán gẫu bên lề đường, không ai ngờ gần 20 năm sau, mỹ nhân Tân Cương đã có màn lột xác ngoạn mục, trở thành đỉnh lưu đình đám và là biểu tượng nhan sắc của cả làng giải trí Hoa ngữ.

Khoảnh khắc thanh xuân vô giá tại bến xe Bố Nhĩ Tân

Theo đó, loạt ảnh này được chụp vào năm 2007 tại bến xe Bố Nhĩ Tân (khu vực A Lệ Thái, Tân Cương). Khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba mới 15 tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành múa tại trường Trung học trực thuộc Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Với nền tảng 6 năm rèn luyện múa dân tộc và ballet từ năm 9 tuổi, cô nàng nhanh chóng được Đoàn Ca múa Tân Cương chiêu mộ.

Trong lúc đang ngồi trên bậc thềm bến xe tán gẫu cùng bạn bè, nét trong trẻo của cô thiếu nữ đã lọt vào mắt xanh của một nhiếp ảnh gia qua đường. Mỹ nhân Tân Cương khi ấy để mặt mộc 100%, diện trang phục casual đời thường giản dị nhất nhưng lại toát lên nụ cười rạng rỡ, trong vắt. Vị nhiếp ảnh gia từng miêu tả khoảnh khắc bấm máy lúc bấy giờ vô cùng nên thơ: "Cô bé mang theo khí chất trong trẻo, nhẹ nhàng lướt qua ống kính hệt như một bông hoa vừa bay tới".

Suốt hàng chục năm sau, những bức ảnh "chụp lén" này vẫn được nhiếp ảnh gia cất giữ cẩn thận. Phải đến tận tháng 3/2023, khi Địch Lệ Nhiệt Ba đã vững vàng ở ngôi vị sao hạng A, loạt ảnh mới chính thức được công bố và lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trên mặt báo.

Trước ống kính cam thường không qua chỉnh sửa, Địch Lệ Nhiệt Ba chứng minh đẳng cấp nhan sắc đẹp từ trong trứng nước. Sự linh hoạt, nét tươi mới không chút khoảng cách của cô gái 15 tuổi khiến netizen phải gật gù thừa nhận: Một nền tảng nhan sắc xuất chúng thì không lớp trang điểm hay công nghệ lăng xê nào có thể đắp nặn thay thế được.

Từ thiếu nữ ngây ngô đến "Nữ hoàng thảm đỏ" mang lại giá trị thương mại khủng

Rũ bỏ nét non nớt của cô thiếu nữ bến xe năm nào, Địch Lệ Nhiệt Ba ở độ tuổi ngoài 30 đã thực sự trở thành một "hệ tư tưởng" trên các thảm đỏ sự kiện. Sự đối lập ngoạn mục nhất phải kể đến màn xuất hiện đi vào lịch sử của cô tại sự kiện Vogue Forces of Fashion diễn ra ở Tô Châu vừa qua.

Trong đêm sự kiện đổ mưa tầm tã, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với vai trò khách mời mở màn thảm đỏ. Cô diện thiết kế váy đuôi cá cao cấp màu champagne đính đá sang trọng, kết hợp cùng phụ kiện trán lộng lẫy, toát lên khí chất đoan trang, quyền lực. Khoảnh khắc "phong thần" khiến cả cõi mạng chấn động là khi nữ diễn viên ngậm một chiếc nơ hình bướm trên môi. Ngay khoảnh khắc tạo dáng, chú bướm nương theo làn mưa bay đi, để lại ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên chiếc váy đính kim cương, đẩy bầu không khí của bức ảnh lên mức hoàn hảo mang đậm chất điện ảnh.

Không hoảng hốt trước cơn mưa bất chợt, mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn giữ trạng thái thư thái, từ tốn và thanh lịch. Không cần những động tác tạo dáng lố lăng hay cố tình giật spotlight, nhan sắc bừng sáng của Nhiệt Ba đã tự biến cô thành một phong cảnh riêng biệt. Đặc biệt, cơn mưa lớn không những không làm trôi lớp trang điểm mà còn trở thành phép thử tôn lên làn da phát sáng. Sau sự kiện, chuyên gia trang điểm của nữ diễn viên đã đích thân lên tiếng giải mã "vũ khí bí mật" này chính là kem nền Dior Forever Skin Glow.

Hiệu ứng "Nhiệt Ba" ngay lập tức tạo ra một cơn bão "càn quét" doanh thu. Chỉ trong vòng 24 giờ, hàng loạt mã màu thuộc dòng Skin Glow như 0N, 1N, 0.5N, 00, 0CR... đã hoàn toàn "bốc hơi" trên Tmall và các kênh trực tuyến chính thức. Không chỉ tại Trung Quốc, làn sóng săn lùng còn lan sang tận Mỹ và Canada. Cơn sốt này vươn sang cả dòng lì Dior Forever Matte, khiến dòng này bị vét sạch các mã màu tệp da trắng đến trung tính. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Dior liên tục phải xoa dịu người mua, điều hướng khách hàng ra các cửa hàng offline trong lúc khẩn trương yêu cầu bổ sung kho.

Sức hút từ bài test kem nền Dior là minh chứng tiếp theo cho quyền lực thương mại vô song của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó vào cuối tháng 9, khi tham dự show Dior tại Paris Fashion Week, mỹ nhân Tân Cương đã thu về 20 triệu USD giá trị truyền thông (EMV) trên Weibo, chễm chệ ở vị trí top 1, bỏ xa toàn bộ dàn sao Hoa ngữ tham dự sự kiện. Đãi ngộ của Dior dành cho Đại sứ toàn cầu cũng được thể hiện qua những đặc quyền riêng biệt khi cô cùng Jisoo (BLACKPINK) là những ngôi sao hiếm hoi được ngồi xe tiến thẳng vào bên trong khu vực sàn diễn và xếp ghế cạnh dàn nhân sự cấp cao của tập đoàn LVMH.

Sức hút truyền thông mạnh mẽ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba duy trì vô số hợp đồng quảng cáo toàn cầu, đưa giá trị thương mại vươn lên nhóm dẫn đầu Cbiz. Nhờ độ thảo luận khổng lồ mỗi khi xuất hiện, truyền thông Trung Quốc nhận định cô đang dần kế thừa danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới.

Nhìn lại hành trình từ cô thiếu nữ mộc mạc tươi cười ở bến xe đến đại minh tinh khuynh đảo thảm đỏ dưới trời mưa rào, công chúng càng thêm nể phục sức hút bền bỉ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù là nhan sắc thanh xuân không son phấn hay phiên bản lộng lẫy sắc sảo hiện tại, mỹ nhân Tân Cương vẫn luôn biết cách biến mình thành tâm điểm không thể thay thế.

Ảnh: Weibo, Internet