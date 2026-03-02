Thiều Bảo Trâm khiến hội chị em áp lực đầu năm

Sau quãng thời gian nghỉ Tết với lịch trình ăn uống và sinh hoạt “thả lỏng”, không ít người rơi vào tình trạng tăng cân ngoài ý muốn, ngay cả người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, giữa lúc dân tình còn đang chật vật quay lại guồng giữ dáng, Thiều Bảo Trâm lại khiến mạng xã hội phải “áp lực ngang” khi thoải mái khoe vóc dáng chuẩn chỉnh trong chuyến du lịch đầu năm. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với body mảnh mai, vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc rõ nét, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước khả năng giữ phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ sau kỳ nghỉ dài.

Thiều Bảo Trâm khoe cơ bụng "10 điểm không có nhưng" sau kỳ nghỉ lễ. (Nguồn: Thiều Bảo Trâm)

Thiều Bảo Trâm lựa chọn set trang phục mang đậm vibe mùa hè với thiết kế croptop trễ vai phối cùng chân váy dài đồng điệu họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng. Phom dáng ôm vừa vặn giúp tổng thể vừa ngọt ngào, vừa tôn lên vẻ thanh thoát đặc trưng của nữ ca sĩ. Điểm gây chú ý nhất chính là vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc, rõ nét. Trong từng bức hình, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ body cân đối, đường cong mềm mại nhưng vẫn khỏe khoắn. Visual rạng rỡ cùng phong thái thư giãn dưới ánh nắng biển càng giúp người đẹp toát lên sức hút tự nhiên, khiến người xem phải xuýt xoa.

Thiều Bảo Trâm khoe dáng trong set váy hoa nhí. Vòng eo thon cùng cơ bụng săn chắc của nữ ca sĩ chiếm trọn spotlight trong mọi ống kính. (Nguồn: FBNV)

Vì đi nghỉ dưỡng nên Thiều Bảo Trâm ưu ái layout makeup và kiểu tóc khá tối giản nhưng vẫn đủ sức tôn lên vẻ đẹp trong trẻo vốn có. Lớp nền mỏng nhẹ cùng son môi hồng đỏ giúp nữ ca sĩ tăng vẻ tươi tắn, trẻ trung. Mái tóc buông xõa mềm mại, tự nhiên cùng làn da mịn màng, căng khỏe khiến visual của Thiều Bảo Trâm thêm phần cuốn hút. Khi đọ sắc cùng chị gái, cả 2 tạo nên khung hình "một 9 một 10".

Nhan sắc không tì vết của 2 chị em Thiều Bảo Trâm - Thiều Bảo Trang. (Nguồn: FBNV)

Thiều Bảo Trâm từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân chăm chỉ giữ dáng hàng đầu showbiz Việt. Không chỉ duy trì chế độ ăn uống khoa học, nữ ca sĩ còn nổi tiếng với lịch tập luyện đều đặn và kỷ luật. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, khi nhiều người vẫn còn trong trạng thái “xả hơi”, cô đã nhanh chóng check-in tại phòng tập, cho thấy tinh thần nghiêm túc trong việc duy trì vóc dáng. Sự bền bỉ và chăm chỉ này chính là bí quyết giúp Thiều Bảo Trâm luôn giữ được body săn chắc, cân đối và phong độ hình thể ổn định suốt thời gian dài.