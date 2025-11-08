Thiều Bảo Trâm dạo này không dám làm 1 điều

Thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm liên tục trở thành tâm điểm bàn tán mỗi khi xuất hiện với gương mặt khác lạ. Nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ mới can thiệp thẩm mỹ khiến nét mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên hơn trước. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng sự thay đổi chỉ là do lối trang điểm và kiểu tóc chưa thực sự phù hợp, làm gương mặt cô trông lạ hơn thường lệ. Trước loạt ý kiến trái chiều, mới đây, người đẹp sinh năm 1994 đã đăng tải một story như ngầm phản hồi cho những đồn đoán quanh diện mạo.

Story đăng tải mới đây của Thiều Bảo Trâm.

Cụ thể, nữ ca sĩ đã công khai chia sẻ bản thân vừa tăng lên 2kg, từ mức 49kg lên 51kg. Vì vậy mà gương mặt cô, nhất là phần má có phần đầy đặn hơn trước. Thậm chí, Thiều Bảo Trâm còn tiết lộ bản thân không dám cười to vì sẽ càng lộ tăng cân. Chia sẻ này của giọng ca Không Lời như một sự đáp trả cho diện mạo khác lạ của cô gần đây - tất cả chỉ là do tăng cân.

Trong một sự kiện gần đây, Thiều Bảo Trâm khiến dân tình xôn xao với diện mạo khó nhận ra. Nữ ca sĩ xuất hiện với kiểu tóc chia ngôi giữa, uốn lọn nhẹ và sấy phồng phần mái, tưởng chừng giúp mái tóc thêm bồng bềnh, nhưng lại vô tình làm gương mặt cô trở nên to hơn và để lộ vầng trán cao. Nếu đổi sang kiểu mái mỏng hoặc ngôi lệch, có lẽ giao diện của Thiều Bảo Trâm sẽ bớt lạ hơn. Bên cạnh đó, phong cách makeup với hàng lông mày ngang mới được mỹ nhân sinh năm 1994 ưa chuộng cũng nhận nhiều tranh cãi vì làm các đường nét trên gương mặt mất cân đối.

Gương mặt trông cứng và thiếu tự nhiên của Thiều Bảo Trâm trong 1 sự kiện gần đây.

Tại 1 sự kiện khác, Thiều Bảo Trâm cũng mất điểm qua ống kính cam thường với gương mặt thiếu tự nhiên, trông như... tượng sáp, phần trán sưng và bóng loáng bất thường khiến cô vướng nghi vấn mới tiêm filler. Nhiều người cũng cho rằng một phần nguyên nhân tiếp tục đến từ kiểu tóc rẽ ngôi giữa và phong cách makeup mới của Thiều Bảo Trâm, phần nào khiến nhan sắc giảm đi sức hút.

Nhan sắc khác lạ khiến Thiều Bảo Trâm vướng nghi vấn thẩm mỹ.